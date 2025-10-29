Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức

Thứ tư, 09:16 29/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.

Cuộc sống thay đổi sau khi nghỉ hưu

Tôi là Ngô Vĩ Quang, 68 tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Đông (Trung Quốc).

Nhà có 5 anh chị em, tôi là con trai út nên được kỳ vọng gánh vác tương lai gia đình. Không đủ khả năng học đại học, tôi chọn con đường nhập ngũ.

Tám năm trong quân đội giúp tôi trưởng thành và mở ra cơ hội làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố lớn.

Cuộc sống nơi đô thị dần ổn định. Tôi đón cha mẹ lên sống cùng, lập gia đình, sinh con, rồi ít dần về quê. Sau khi cha mẹ qua đời, quê hương chỉ còn lại trong ký ức.

Đến khi về hưu, lương hưu của tôi đạt 25 triệu đồng/tháng, cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Nhưng vợ tôi mất vì bệnh, con trai đi làm xa, tôi trở thành một người cô đơn giữa thành phố rộng lớn.

Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức - Ảnh 1.

Nửa năm sống ở quê, tôi vẫn bị hỏi vay tiền, nhưng tôi chỉ cười: "Lương hưu tôi có 10 triệu thôi, sống còn chật vật". Nhờ thế, không ai làm phiền nữa. Ảnh minh họa

Quyết định về quê sau khi nghỉ hưu

Khi tuổi già kéo đến, tôi nhận ra tiền không thể lấp đầy khoảng trống cô độc. Tôi muốn về quê sống những năm tháng bình yên.

Biết chuyện, con trai dặn tôi hai điều: "Đừng để lộ tiền bạc. Khi ai hỏi, bố chỉ nên nói lương hưu 10 triệu thôi. Và đừng kể gì về thu nhập của vợ chồng con."

Tôi không hiểu vì sao phải giấu, nhưng vẫn nghe lời. Ngày đầu về quê, người đến thăm nhà đông như đi hội.

Ai cũng hỏi han, nhưng điều họ quan tâm nhất lại là… tôi lĩnh lương hưu bao nhiêu. Lúc ấy tôi mới hiểu ý con trai.

Tôi bảo: "Tôi chỉ được mười triệu, đủ sống thôi", và cuộc trò chuyện lập tức nhẹ nhàng hơn.

Bài học từ người bạn cùng làng

Một người bạn cũ của tôi, anh Kiên, từng là tấm gương thành đạt. Sau khi nghỉ hưu, anh về quê xây biệt thự, ủng hộ tiền làm đường, xây miếu.

Tưởng anh sẽ sống hạnh phúc và sống một cuộc sống tự do vui vẻ, nhưng hóa ra lại đầy phiền toái.

Người làng biết anh giàu, liên tục mời dự tiệc, quyên góp, vay mượn. Anh không nỡ từ chối, nhưng cũng không chịu nổi.

Cuối cùng, anh phải rời quê, sống trên quận để tránh điều tiếng.

Nghe anh kể, tôi thấy rùng mình. Nếu không nghe lời con, có lẽ giờ tôi cũng vướng vào vòng xoáy ấy.

Ở quê, người ta thương người nghèo nhưng lại… e dè người giàu. Giàu mà không giúp thì bị chê, giúp rồi thì bị lợi dụng.

Giả nghèo để được bình yên tuổi nghỉ hưu

Nửa năm sống ở quê, tôi vẫn bị hỏi vay tiền, nhưng tôi chỉ cười: "Lương hưu tôi có 10 triệu thôi, sống còn chật vật". Nhờ thế, không ai làm phiền nữa.

Tôi sống đơn giản, sáng dậy quét sân, chiều ra chợ, tối pha ấm trà ngắm trăng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Tôi nhận ra, nghỉ hưu không phải là để chứng minh mình thành công, mà là để được bình yên. Tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng việc tâm mình thanh thản.

Giấu đi một chút, giản dị một chút, hóa ra lại là cách tốt nhất để nghỉ hưu an lành và hạnh phúc.

Hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chuyên mục Tâm sự, qua email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

Không chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hếtKhông chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hết

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bà Mai, 57 tuổi, đã tìm được công thức sống hạnh phúc và an nhàn mà nhiều người mơ ước.

Theo Toutiao

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Những ngày sinh Âm lịch 'cất giữ Thần Tài'

Những ngày sinh Âm lịch 'cất giữ Thần Tài'

Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông

Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông

Nỗi đau của cụ ông 86 tuổi bị con đuổi ra khỏi nhà giữa trời giá rét sau khi sang tên tài sản cho cháu trai thừa kế

Nỗi đau của cụ ông 86 tuổi bị con đuổi ra khỏi nhà giữa trời giá rét sau khi sang tên tài sản cho cháu trai thừa kế

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

Cùng chuyên mục

5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn

5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn

Tâm sự - 5 giờ trước

Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt.

Đi du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi phát hiện vợ ngoại tình

Đi du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi phát hiện vợ ngoại tình

Tâm sự - 16 giờ trước

Trong chuyến du lịch lãng mạn kỷ niệm 10 năm kết hôn, tôi phát hiện bí mật ngoại tình của vợ và giờ không biết nên đối mặt hay lảng tránh đi.

Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu'

Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu'

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện của chị H.H (tên nhân vật đã được thay đổi) gửi cho mục Tâm sự chia sẻ về nỗi khổ tâm, khi xây nhà báo hiếu cho bố mẹ chồng nhưng đổi lại là sự đối xử khiến chị choáng váng.

Mừng cưới 'trả nợ' sau 7 năm, tôi toát mồ hôi vì vàng đắt gấp 4 lần

Mừng cưới 'trả nợ' sau 7 năm, tôi toát mồ hôi vì vàng đắt gấp 4 lần

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi vốn định khi bạn cưới sẽ mừng nhiều hơn món quà 1 chỉ vàng mình nhận 7 năm trước, nhưng nay nhìn giá vàng tăng hơn 4 lần, bằng cả tháng lương, tôi toát mồ hôi.

Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông

Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đi họp lớp, ai cũng muốn xuất hiện với hình ảnh thành đạt, chỉn chu, để bạn bè thấy mình "cũng không đến nỗi nào". Nhưng đôi khi, chính những cuộc họp lớp ấy lại khiến ta nhận ra giữ sĩ diện có thể khiến ta trả giá đắt.

Người vợ nằng nặc xách vali rời khỏi nhà chồng vì cái bồn cầu bẩn

Người vợ nằng nặc xách vali rời khỏi nhà chồng vì cái bồn cầu bẩn

Tâm sự - 1 ngày trước

Chị gái tôi vừa xách vali đồ đạc và đem theo con gái 3 tuổi - bé Gấu, trở về nhà. Bố mẹ tôi thấy gương mặt rầu rĩ của chị, biết chắc chắn có chuyện nên vô cùng sốt sắng: "Con có việc gì xảy ra ở nhà chồng à?".

Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão, nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết

Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão, nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dọc đường về, những dòng chữ đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thương bố vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng.

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bài học cảnh tỉnh cho mọi người về cách chi tiêu sau khi nghỉ hưu.

Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Tâm sự - 2 ngày trước

Sau hơn 2 tháng nhập vai chú rể, chàng trai bất ngờ nhận được tin nhắn của khách nữ. Nội dung tin nhắn khiến anh chết lặng.

Xem nhiều

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

Tâm sự

GĐXH - Bài học cảnh tỉnh cho mọi người về cách chi tiêu sau khi nghỉ hưu.

Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy

Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy

Tâm sự
Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu

Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu

Tâm sự
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông

Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông

Tâm sự
Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top