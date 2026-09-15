Sau nghỉ hưu, đàn ông đừng dại làm 2 việc: Tuổi 70 tôi mới thấm thía

Nghỉ hưu, tôi đã mạo hiểm gần như toàn bộ tài sản

Sau hơn ba thập kỷ làm việc trong ngành cơ khí, tôi nghỉ hưu với một khoản tiết kiệm và một mảnh đất nhỏ ở thành phố. Khi ấy, tôi nghĩ mình đã có tuổi, không còn phải lo chuyện kiếm tiền nên chỉ cần giữ số tài sản ấy là đủ sống những năm tháng còn lại.

Thế nhưng, suy nghĩ của tôi thay đổi khi thường xuyên nghe bạn bè bàn chuyện đầu tư.

Người nói cổ phiếu đang có cơ hội lớn, người lại khuyên mua bất động sản vì cho rằng đất đai sớm muộn cũng tăng giá. Những câu chuyện về người này kiếm được bao nhiêu, người kia nhân đôi tài sản khiến tôi cũng muốn thử.

Tôi bán một mảnh đất, cộng với khoản tiền tiết kiệm rồi đem đầu tư. Điều đáng nói là tôi gần như không tìm hiểu kỹ về thị trường, cũng không xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với tuổi nghỉ hưu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có thể kiếm thêm một khoản để cuộc sống về già thoải mái hơn.

Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Giá trị khoản đầu tư tăng lên khiến tôi càng tin rằng quyết định của mình là đúng.

Nhưng rồi thị trường biến động mạnh, khoản tiền tôi từng nghĩ sẽ giúp mình an nhàn sau này nhanh chóng sụt giảm. Phần vốn tích góp trong nhiều năm gần như bốc hơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu mình đã mắc sai lầm lớn là đem số tiền cần để sống trong nhiều năm tới đánh cược vào một khoản đầu tư mà bản thân chưa thực sự hiểu.

Khi còn trẻ, nếu thất bại, tôi vẫn có thời gian làm việc và tích lũy lại. Nhưng sau khi nghỉ hưu, khả năng tạo ra thu nhập mới đã giảm đáng kể. Một quyết định tài chính sai có thể khiến cả những năm tháng phía trước trở nên căng thẳng.

Sau khi nghỉ hưu, khả năng tạo ra thu nhập mới đã giảm đáng kể. Một quyết định tài chính sai có thể khiến cả những năm tháng phía trước trở nên căng thẳng. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu không có nghĩa là được phép bỏ bê sức khỏe

Sai lầm thứ hai của tôi lại đến từ một suy nghĩ tưởng như rất bình thường, đã nghỉ hưu thì nên sống thật thoải mái. Tôi bắt đầu ngủ muộn, ăn uống thất thường, ít vận động.

Những buổi sáng trước đây dành cho công việc giờ trở thành khoảng thời gian tôi ngồi ở nhà hoặc gặp gỡ bạn bè.

Tôi cũng dần bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mỗi lần người thân nhắc nhở, tôi đều cho rằng cơ thể mình trước nay vốn khỏe mạnh. Tôi từng nghĩ: "Làm việc mấy chục năm còn chịu được, nghỉ ngơi thì làm sao có chuyện gì?"

Nhưng cơ thể không vận hành theo suy nghĩ chủ quan của con người. Vài năm sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu cảm thấy mệt hơn trước. Đi bộ một đoạn ngắn cũng hụt hơi, huyết áp có lúc tăng cao, đường huyết không còn ổn định như trước.

Đến bệnh viện kiểm tra, tôi mới nhận ra nhiều vấn đề sức khỏe đã âm thầm xuất hiện từ lâu. Điều khiến tôi tiếc nhất không phải là mình đã già đi. Đó là tôi từng có rất nhiều cơ hội để chăm sóc bản thân nhưng lại cho rằng mình chưa cần thiết phải làm vậy.

Sau nghỉ hưu, tiền bạc và sức khỏe đều cần được bảo vệ

Hai sai lầm ấy khiến tôi hiểu một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ sâu sắc, nghỉ hưu không phải thời điểm để buông xuôi, mà là lúc cần sống có kế hoạch hơn.

Về tài chính, người nghỉ hưu không nên vì muốn kiếm thêm mà đặt toàn bộ tài sản vào một kênh đầu tư rủi ro. Một phần tiền cần được giữ ở những hình thức an toàn, có tính thanh khoản để sử dụng khi cần thiết.

Nếu muốn đầu tư, nên tìm hiểu kỹ, xác định mức rủi ro có thể chấp nhận và tuyệt đối không dùng toàn bộ khoản tiền dành cho cuộc sống tuổi già để thử vận may.

Về sức khỏe, càng lớn tuổi càng không nên chờ đến khi cơ thể phát tín hiệu rõ ràng mới bắt đầu quan tâm.

Ăn uống điều độ, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ đều là những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài.

Tôi đặc biệt nhận ra giá trị của việc đi bộ. Không cần những bài tập quá sức, chỉ cần duy trì vận động đều đặn và phù hợp với thể trạng cũng tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi một chỗ cả ngày.

Tuổi già bình yên bắt đầu từ những lựa chọn sau nghỉ hưu

Nhìn lại, tôi không tiếc vì mình đã nghỉ hưu. Tôi chỉ tiếc rằng những năm đầu tiên sau khi rời công việc, tôi đã không hiểu đúng về hai chữ "an nhàn".

Tôi từng nghĩ có tiền là có thể sống thoải mái, có thời gian là có thể mặc kệ sức khỏe. Sau những gì đã trải qua, tôi hiểu rằng tuổi già muốn bình yên phải được chuẩn bị bằng cả tài chính và sức khỏe.

Tiền mất đi có thể khiến cuộc sống khó khăn hơn, nhưng nếu còn sức khỏe và còn khả năng chủ động, con người vẫn có thể tìm cách thích nghi.

Ngược lại, khi sức khỏe sa sút, ngay cả khi có tiền trong tay, chúng ta cũng khó tận hưởng được những ngày tháng đáng lẽ phải nhẹ nhàng nhất.

Nếu có thể quay lại thời điểm vừa nghỉ hưu, tôi chắc chắn sẽ không lặp lại hai sai lầm ấy. Tôi sẽ giữ lại khoản dự phòng đủ lớn, thận trọng hơn với các quyết định đầu tư và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cơ thể.

Bởi sau tất cả, điều đáng giá nhất của một người đàn ông sau khi nghỉ hưu không phải là kiếm thêm được bao nhiêu tiền, mà là còn đủ sức khỏe, đủ tài chính và đủ sự bình thản để tận hưởng những năm tháng còn lại.

Quang Mạnh