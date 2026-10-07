Rong kinh kéo dài, người phụ nữ 41 tuổi phát hiện polyp nội mạc tử cung lớn

Rong kinh kéo dài, phát hiện polyp nội mạc tử cung kích thước 5,5 cm

Bệnh nhân H.T.H. (41 tuổi, Thái Nguyên) đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC thăm khám do tình trạng rong kinh kéo dài khoảng một tháng.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử sinh 3 con (PARA 3003), từng sinh mổ, trước đó kinh nguyệt đều. Tuy nhiên, gần đây người bệnh xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo kéo dài bất thường nên quyết định đi kiểm tra.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân có toàn trạng ổn định, da niêm mạc hồng, ra máu thẫm màu từ buồng tử cung với lượng vừa. Chưa ghi nhận dấu hiệu thiếu máu hay biểu hiện hội chứng cận u.

Polyp nội mạc tử cung thường không có triệu chứng rõ ràng nên đa số phát hiện khi khám phụ khoa định kỳ. Ảnh nguồn AI

Siêu âm bước đầu phát hiện tại vùng đoạn eo tử cung có khối hỗn hợp âm kích thước khoảng 31x19 mm, niêm mạc tử cung dày 7 mm. Các thăm dò chuyên sâu tiếp theo ghi nhận tổn thương trong lòng buồng tử cung kéo dài xuống đoạn eo và kênh cổ tử cung, kích thước khoảng 55x23x30 mm.

Hình ảnh sau tiêm cho thấy khối chỉ ngấm thuốc mỏng ở ngoại vi, hướng nhiều đến tổn thương lành tính. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc polyp nội mạc tử cung và chỉ định phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polyp.

Sau phẫu thuật, người bệnh được điều trị kết hợp kháng sinh, thuốc cầm máu và nội tiết nhằm kiểm soát tình trạng xuất huyết, đồng thời hỗ trợ tái lập chu kỳ kinh nguyệt bình thường.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là polyp tuyến dạng nội mạc tử cung có phản ứng tế bào rụng, không ghi nhận dấu hiệu ác tính.

Polyp nội mạc tử cung có thể gây rong kinh kéo dài

Theo BSCKI. Nguyễn Thị Thùy Linh - Chuyên khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, xuất huyết tử cung bất thường (Abnormal Uterine Bleeding - AUB) là tình trạng chảy máu từ tử cung có sự thay đổi so với chu kỳ kinh nguyệt bình thường về tính chu kỳ, thời gian hành kinh, lượng máu kinh hoặc các triệu chứng đi kèm.

Tình trạng này có thể gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh. Trong đó, các tổn thương tại buồng tử cung như polyp nội mạc tử cung có thể là một trong những nguyên nhân gây xuất huyết tử cung bất thường.

BSCKI. Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết: "Nhiều phụ nữ cho rằng rong kinh hoặc rong huyết chỉ là rối loạn nội tiết tạm thời nên thường chủ quan theo dõi hoặc tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý phụ khoa tiềm ẩn. Việc thăm khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị phù hợp, hạn chế các biến chứng và tránh bỏ sót những bệnh lý nguy hiểm".

Rong kinh kéo dài khi nào cần đi khám?

Rong kinh, rong huyết hoặc tình trạng ra máu âm đạo bất thường không nên tự điều trị kéo dài tại nhà, đặc biệt khi trước đó chu kỳ kinh nguyệt ổn định nhưng đột ngột thay đổi.

Việc thăm khám phụ khoa và thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh phù hợp giúp bác sĩ xác định nguyên nhân gây xuất huyết. Với những tổn thương trong lòng tử cung, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi hoặc can thiệp tùy thuộc vào kích thước, vị trí tổn thương, triệu chứng và kết quả đánh giá.

Trường hợp phát hiện tổn thương, người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Điều này giúp kiểm soát tình trạng chảy máu, đồng thời kịp thời phát hiện những bất thường cần được xử trí.