Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần

Trong vụ án Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lừa dối 56.385 khách hàng với tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng.



Hoa hậu Thuỳ Tiên sau khi bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Chị Em Rọt thành lập tại TP HCM. Trong đó, có 6 cổ đông sáng lập, trong đó Lê Tuấn Linh đăng ký góp 2,25 tỉ đồng (thực góp 1,5 tỉ đồng), Hằng Du Mục đăng ký góp 3,75 tỉ đồng (thực góp 2,5 tỉ đồng), Quang Linh Vlogs đăng ký góp hơn 2 tỉ đồng (thực góp 1,367 tỉ đồng), Lê Thành Công đăng ký góp 2,85 tỉ đồng (thực góp 1,9 tỉ đồng), trợ lý của Quang Linh Vlogs Trần Chí Tâm đăng ký góp và thực góp bằng Quang Linh Vlogs, Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột Quang Linh Vlogs) đăng ký góp 2,49 tỉ đồng (thực góp 1,366 tỉ đồng).

Thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông của Tập đoàn Chị Em Rọt cùng lên ý tưởng hợp tác. Theo đó, nhóm này thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, để Thùy Tiên góp 25% cổ phần.Tuy nhiên, do không kịp làm thủ tục nên từ tháng 11-2024, nhóm sử dụng pháp nhân của Tập đoàn Chị Em Rọt thuê Công ty Asia sản xuất với giá 32.452 đồng một hộp để kịp ra mắt sản phẩm.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Theo thỏa thuận, doanh thu từ việc kinh doanh kẹo Kera vẫn dựa trên tỉ lệ thỏa thuận góp vốn, Thuỷ Tiên sẽ được 25% lợi nhuận, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt sẽ được chia 75%.

Để bán được nhiều sản phẩm, Tập đoàn Chị Em Rọt giới thiệu, quảng bá kẹo và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Hoa hậu Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đến các vùng nguyên liệu, quay video về quy trình sản xuất kẹo. Các video quảng cáo được đăng tải lên TikTok có tích xanh của cá nhân Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.

Trong phiên livestream đầu tiên hôm 12-12-2024, nhóm chưa có sản phẩm nên khách phải đợi 7-14 ngày. Dù vậy, kết thúc buổi phát sóng đã bán được 2.836 đơn hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo (trung bình giá 129.000 đồng một hộp, phiên livestream đã thu về 400 triệu đồng).

Nhận thấy có lợi nhuận cao, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %, tương ứng việc Tiên sẽ sở hữu 30-35% cổ phần. Sau đó, nhóm Tập đoàn Chị Em Rọt để Tiên sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).

Theo kết luận điều tra, các bị can đều biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố thì hàm lượng chất xơ rất thấp chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn; không biết cụ thể Công ty Asia sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo, có phải từ 10 loại rau củ quả tự nhiên thu mua từ vùng nguyên liệu chuẩn VietGap hay là mua sẵn bột của các nhà cung cấp để phối trộn.

Tuy nhiên, vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin, giới thiệu công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trong 5 phiên phát sóng trực tiếp (Livestream) tiếp theo trên nền tảng mạng xã hội quảng bá giới thiệu sai sự thật về công dụng Kẹo Kera như: kẹo không sử dụng đường mà vẫn có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa để giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng của các loại rau củ quả, có công dụng bổ sung chất xơ, tốt cho tiêu hóa, trong đó Phạm Quang Linh phát ngôn "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Do tin tưởng thông tin giới thiệu và quảng bá nên có nhiều người tiêu dùng đặt mua kẹo Kera.

Trong khi thực tế, Công ty Asia không có vùng trồng nguyên liệu, trong quá trình sản xuất, để đảm bảo tiến độ giao hàng với số lượng lớn theo yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt thì Nguyễn Phong đã chỉ đạo các cá nhân tại Công ty Asia mua sẵn nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera, trong đó hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỉ lệ từ 0,61% đến 0,75%, thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ quả theo nội dung tự công bố (28,13%); ngoài ra còn sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỉ lệ 35%), đường cát Sacharose (chiếm tỷ lệ 12%) để thay thế thành phần "Stevia (chiết xuất từ lá cỏ ngọt)"…