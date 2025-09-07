Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần
Theo kết luận, sau một phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %.
Trong vụ án Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lừa dối 56.385 khách hàng với tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Chị Em Rọt thành lập tại TP HCM. Trong đó, có 6 cổ đông sáng lập, trong đó Lê Tuấn Linh đăng ký góp 2,25 tỉ đồng (thực góp 1,5 tỉ đồng), Hằng Du Mục đăng ký góp 3,75 tỉ đồng (thực góp 2,5 tỉ đồng), Quang Linh Vlogs đăng ký góp hơn 2 tỉ đồng (thực góp 1,367 tỉ đồng), Lê Thành Công đăng ký góp 2,85 tỉ đồng (thực góp 1,9 tỉ đồng), trợ lý của Quang Linh Vlogs Trần Chí Tâm đăng ký góp và thực góp bằng Quang Linh Vlogs, Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột Quang Linh Vlogs) đăng ký góp 2,49 tỉ đồng (thực góp 1,366 tỉ đồng).
Thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông của Tập đoàn Chị Em Rọt cùng lên ý tưởng hợp tác. Theo đó, nhóm này thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, để Thùy Tiên góp 25% cổ phần.Tuy nhiên, do không kịp làm thủ tục nên từ tháng 11-2024, nhóm sử dụng pháp nhân của Tập đoàn Chị Em Rọt thuê Công ty Asia sản xuất với giá 32.452 đồng một hộp để kịp ra mắt sản phẩm.
Theo thỏa thuận, doanh thu từ việc kinh doanh kẹo Kera vẫn dựa trên tỉ lệ thỏa thuận góp vốn, Thuỷ Tiên sẽ được 25% lợi nhuận, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt sẽ được chia 75%.
Để bán được nhiều sản phẩm, Tập đoàn Chị Em Rọt giới thiệu, quảng bá kẹo và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Hoa hậu Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đến các vùng nguyên liệu, quay video về quy trình sản xuất kẹo. Các video quảng cáo được đăng tải lên TikTok có tích xanh của cá nhân Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.
Trong phiên livestream đầu tiên hôm 12-12-2024, nhóm chưa có sản phẩm nên khách phải đợi 7-14 ngày. Dù vậy, kết thúc buổi phát sóng đã bán được 2.836 đơn hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo (trung bình giá 129.000 đồng một hộp, phiên livestream đã thu về 400 triệu đồng).
Nhận thấy có lợi nhuận cao, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %, tương ứng việc Tiên sẽ sở hữu 30-35% cổ phần. Sau đó, nhóm Tập đoàn Chị Em Rọt để Tiên sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).
Theo kết luận điều tra, các bị can đều biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố thì hàm lượng chất xơ rất thấp chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn; không biết cụ thể Công ty Asia sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo, có phải từ 10 loại rau củ quả tự nhiên thu mua từ vùng nguyên liệu chuẩn VietGap hay là mua sẵn bột của các nhà cung cấp để phối trộn.
Tuy nhiên, vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin, giới thiệu công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trong 5 phiên phát sóng trực tiếp (Livestream) tiếp theo trên nền tảng mạng xã hội quảng bá giới thiệu sai sự thật về công dụng Kẹo Kera như: kẹo không sử dụng đường mà vẫn có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa để giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng của các loại rau củ quả, có công dụng bổ sung chất xơ, tốt cho tiêu hóa, trong đó Phạm Quang Linh phát ngôn "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Do tin tưởng thông tin giới thiệu và quảng bá nên có nhiều người tiêu dùng đặt mua kẹo Kera.
Trong khi thực tế, Công ty Asia không có vùng trồng nguyên liệu, trong quá trình sản xuất, để đảm bảo tiến độ giao hàng với số lượng lớn theo yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt thì Nguyễn Phong đã chỉ đạo các cá nhân tại Công ty Asia mua sẵn nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera, trong đó hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỉ lệ từ 0,61% đến 0,75%, thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ quả theo nội dung tự công bố (28,13%); ngoài ra còn sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỉ lệ 35%), đường cát Sacharose (chiếm tỷ lệ 12%) để thay thế thành phần "Stevia (chiết xuất từ lá cỏ ngọt)"…
Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổiPháp luật - 6 giờ trước
Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”.
Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh HóaPháp luật - 18 giờ trước
Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốnPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn.
Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tốPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin của trường, Hùng đã gọi thêm các đối tượng để tìm Đức giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp Đức, nhóm này đã hành hung và quay lại clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.
Xử phạt tài xế xe tải làm tràn dầu diesel xuống đường ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải để dầu diesel đổ tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gáiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".
Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương DươngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lấy danh nghĩa nhân viên ngân hàng, các đối tượng dựng nên kịch bản đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt. Không ít người dân vì tin tưởng, rơi vào bẫy dẫn đến mất trắng tài sản.
Khởi tố chủ quán bar bãi biển trong vụ điện giật làm 2 học sinh tử vongPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Nam sinh ở Quảng Ninh bị đánh đến co giật: Khởi tố 1 bị canPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với một nam thanh niên liên quan vụ đánh nam sinh đến co giật gần cổng trường Đại học Hạ Long.
Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gáiPháp luật
GĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".