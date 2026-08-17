Sau tuổi 30, dân văn phòng đừng chủ quan với đau mỏi cổ vai gáy: 4 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám

Bước qua ngưỡng tuổi 30, nhiều nhân viên văn phòng chợt nhận ra cơ thể không còn dẻo dai như trước. Sau một ngày dài dán mắt vào màn hình máy tính, vùng cổ vai gáy bắt đầu lên tiếng bằng những cơn đau nhức nhối, tê dại. Nhiều người trong chúng ta thường tặc lưỡi bỏ qua, nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc là hết. Tuy nhiên, đằng sau sự chủ quan đó lại là những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng mà mắt thường không nhìn thấy được.

Ngồi trước máy tính nhiều giờ, cổ vai gáy dễ trở thành nơi “gánh” áp lực

Ngồi liên tục từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày, ít vận động là đặc thù công việc của dân công sở. Cơ thể chúng ta vốn được thiết kế để vận động, chứ không phải để đóng băng ở một tư thế quá lâu. Khi bạn tập trung làm việc, đầu có xu hướng hướng về phía trước, hai vai chùng xuống. Tư thế này vô tình đặt lên cột sống cổ một áp lực lớn gấp 3 - 4 lần trọng lượng thực tế của đầu.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi ngồi làm việc trong thời gian lâu không hoặc ít vận động dẫn tới tuần hoàn máu suy giảm. Việc ngồi lâu để cột sống ở một tư thế nhất định lâu ảnh hưởng lên các cơ vùng ở cổ và vai.

Việc ngồi sai tư thế như ngồi gập cổ khi dùng máy vi tính, lâu dần, hệ thống cơ xương khớp vùng cổ phải gồng lên liên tục để giữ thấu kính mắt vuông góc với màn hình. Hậu quả là các cơ bị thiếu máu nuôi dưỡng, chuyển sang trạng thái co thắt kinh niên, gây ra những cơn đau nhức lan mỏi sang cả vùng bả vai và cánh tay.

Tưởng chỉ là mỏi cổ sau một ngày làm việc, nhưng 4 dấu hiệu này cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan. Ảnh minh họa: iStock

Nhiều người có thói quen nhịn tiểu, cố làm nốt việc hoặc lười đứng dậy uống nước. Chính việc ngồi lì một chỗ suốt vài tiếng đồng hồ khiến tốc độ lưu thông máu giảm mạnh, các gốc tự do tích tụ tại cơ bắp tăng cao.

Yếu tố nguy cơ còn đến từ việc lạm dụng điều hòa nhiệt độ. Luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào vùng cổ gáy làm các mạch máu co lại đột ngột, giảm cung cấp oxy cho cơ, kích hoạt cơn đau cấp tính ngay khi bạn vừa đứng dậy.

4 dấu hiệu đau cổ vai gáy không nên tiếp tục chịu đựng

Hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp nếu cơn đau vai gáy đi kèm các biểu hiện sau:

- Đau lan xuống một hoặc cả hai tay, kèm theo cảm giác tê bì, châm chích ở ngón tay.

- Yếu cơ tay, khó khăn khi cầm nắm vật dụng, cài khuy áo hoặc viết chữ.

- Cơn đau dữ dội hơn về đêm, gây mất ngủ, không thuyên giảm khi nghỉ ngơi.

- Xuất hiện triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, ù tai hoặc đau đầu vùng chẩm.

Từ mỏi cơ thông thường đến nguy cơ thoát vị đĩa đệm

Tiến trình suy giảm chức năng cột sống diễn ra vô cùng thầm lặng. Nếu ở tuổi 20, các tổn thương cơ thể có thể tự phục hồi rất nhanh, thì sau tuổi 30, đĩa đệm và sụn khớp đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa tự nhiên.

Việc duy trì những áp lực cơ học sai lệch hàng ngày chính là dung môi đẩy nhanh quá trình này. Đĩa đệm mất nước, giảm độ đàn hồi, dễ bị rách và thoát vị ra ngoài, chèn ép vào các rễ thần kinh xung quanh. Đến lúc này, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp, tốn kém và khó lòng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"Giải cứu" hệ cơ xương khớp bằng những thay đổi nhỏ

Để chủ động phòng ngừa biến chứng, các chuyên gia y tế thường khuyên chúng ta thực hiện nguyên tắc "vận động ngắt quãng". TS.BS. Nguyễn Thị Kim Liên khuyến cáo: Với đối tượng dân văn phòng ngồi làm việc trong thời gian dài cần đứng dậy vận động 5-10 phút sau khi ngồi từ 44-55 phút làm việc.Tập thể dục hàng ngày, có thể một tuần đi bộ tối thiểu 150 phút.

Tại văn phòng, để nhắc nhớ, bạn hãy thiết lập một báo thức ngắn để đứng dậy, vươn vai hoặc thực hiện vài động tác xoay cổ nhẹ nhàng ngay tại ghế.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh lại độ cao của màn hình máy tính sao cho cạnh trên của màn hình ngang với tầm mắt cũng giúp cổ giữ được đường cong sinh lý tự nhiên. Hãy tập thói quen uống đủ nước để đĩa đệm được cấp ẩm đầy đủ, kết hợp một chế độ ăn giàu canxi, vitamin D và omega-3 để nuôi dưỡng sụn khớp vững chắc.

Bảo vệ sức khỏe vùng cổ vai gáy không đòi hỏi những bài tập quá phức tạp hay những liệu trình đắt đỏ. Sự kiên trì thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất hôm nay chính là chìa khóa vàng giúp dân văn phòng giữ được sự dẻo dai, phong độ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn khi bước qua tuổi trưởng thành.

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