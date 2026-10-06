Bác sĩ 'giải oan' cho da gà: Không phải cứ ăn da gà là mỡ máu tăng

Trong quan niệm dinh dưỡng phổ thông, da gà thường bị coi là "phần bỏ đi" hoặc là nguyên nhân chính gây tăng cân và tích tụ cholesterol xấu. Tuy nhiên, việc nhìn nhận da gà chỉ dưới góc độ "phần nhiều chất béo cần loại bỏ" là chưa phản ánh đầy đủ cấu trúc và thành phần sinh học phức tạp của thực phẩm này. Các nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực sinh hóa thực phẩm và y học đã chứng minh da gà mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng quan trọng hơn thế.

Da gà chứa chất béo, protein và một phần collagen; với người khỏe mạnh, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn cân đối. (Ảnh minh hoạ)

Da gà có chứa chất gì?

Da gà cung cấp Collagen cấu trúc và Gelatin tự nhiên

Gà luộc còn da là cách chế biến đơn giản, phù hợp để cân đối với rau và tổng khẩu phần trong ngày. (Ảnh minh hoạ)

Da gà không thuần túy là mỡ, cấu trúc chính của nó là một mạng lưới mô liên kết dày đặc chứa hàm lượng protein cấu trúc rất cao.

Hàm lượng Collagen dồi dào: Theo tổng quan khoa học về sinh hóa động vật được đăng tải trên ScienceDirect Topics, da gà chứa khoảng 8–12% protein tổng số, trong đó có tới 3% là collagen nguyên chất.

Quá trình chuyển hóa thành Gelatin: Khi gà được luộc hoặc hầm trong môi trường nhiệt độ cao, các liên kết hydro trong cấu trúc xoắn ba của collagen bị bẻ gãy, chuyển hóa hoàn toàn thành gelatin. Một nghiên cứu chuyên sâu về đặc tính lý hóa của da gà trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (PubMed - PMC9179164) chỉ ra rằng gelatin chiết xuất từ da gà có độ nhớt, khả năng tạo bọt và giữ nước vượt trội hơn hẳn một số loại gelatin thương mại từ gia súc. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên độ mềm mịn, vị béo ngậy tự nhiên và độ sánh đặc đặc trưng của các món súp, nước dùng hoặc nước hầm gà.

Cấu trúc chất béo có lợi và dung môi hấp thu Vitamin

Chiếm phần lớn là chất béo không bão hòa: Theo phân tích dữ liệu dinh dưỡng từ Trường Y tế Công cộng Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Health), phần lớn chất béo trong da gà là chất béo không bão hòa đơn (chủ yếu là axit oleic – loại axit béo có lợi tương tự như trong dầu ô-liu). Trong một khẩu phần da gà tiêu chuẩn, chất béo không bão hòa chiếm tới hơn 60% tổng lượng béo, giúp hỗ trợ giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL) và bảo vệ sức khỏe tim mạch nếu được tiêu thụ ở mức độ hợp lý.

Dung môi bắt buộc để hấp thu Vitamin: Chất béo là một đại lượng dinh dưỡng đa lượng, đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng mật độ cao cho cơ thể duy trì hoạt động. Đặc biệt, theo Cẩm nang Dinh dưỡng và Sức khỏe của MB Chicken (Vương quốc Anh), sự xuất hiện của lượng chất béo không bão hòa này là điều kiện tiên quyết để làm dung môi hòa tan, hỗ trợ hệ tiêu hóa hấp thu tối đa các vitamin tan trong chất béo bao gồm Vitamin A, D, E và K có sẵn trong thịt gà cũng như các loại rau củ ăn kèm.

Ăn da gà có béo không?

Có cholesterol trong da gà không có nghĩa ăn vào sẽ tăng mỡ máu

Da gà có chứa cholesterol nhưng không thể chỉ dựa vào thành phần này để kết luận ăn một lượng nhỏ sẽ gây mỡ máu. (Ảnh minh hoạ)

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, một trong những lý do khiến nhiều người tránh da gà là lo cholesterol trong thực phẩm sẽ trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, cholesterol từ thực phẩm và cholesterol trong máu không phải là một.

Cơ thể con người có khả năng tự tổng hợp cholesterol và điều hòa quá trình chuyển hóa chất này. Do đó, không thể chỉ dựa vào việc da gà có cholesterol để kết luận rằng ăn một lượng nhỏ da gà sẽ gây mỡ máu hoặc tắc mạch.

Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa với việc có thể ăn da gà không giới hạn. Da gà khá giàu năng lượng, vì vậy lượng ăn vẫn cần phù hợp với tổng khẩu phần, đặc biệt ở những người đang kiểm soát cân nặng hoặc có rối loạn mỡ máu.

Cách chế biến da gà mới là điều cần quan tâm

Một phần gà luộc, hấp hoặc hầm còn da có đặc điểm dinh dưỡng khác với món gà được chiên ngập dầu, tẩm bột rồi dùng cùng các loại sốt chứa nhiều đường, muối và thực phẩm chế biến sẵn.

Vì vậy, nếu yêu thích da gà, có thể lựa chọn những cách chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc hầm; đồng thời ăn cùng rau và cân đối với tổng lượng thực phẩm trong ngày. Điều quan trọng là không cần quá lo sợ da gà chỉ vì thành phần cholesterol, nhưng cũng không nên biến da gà thành nguồn chất béo chính trong chế độ ăn.

Nếu thích ăn da gà, nên cân đối khẩu phần và kết hợp cùng rau thay vì sử dụng da gà như nguồn chất béo chính. (Ảnh minh hoạ)

Theo BS Bình, chế độ ăn cân đối cần được nhìn nhận trên tổng thể thay vì đánh giá một thực phẩm chỉ dựa vào một thành phần dinh dưỡng. Với da gà cũng vậy, lượng ăn và cách chế biến là những yếu tố đáng được quan tâm. Da gà chứa lượng chất béo bão hòa và calo tương đối cao. Do đó, nếu bạn có nhu cầu giảm cân hoặc có vấn đề về mỡ máu, tim mạch, thì không nên ăn quá nhiều da gà để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nhìn chung, da gà là một loại thực phẩm phức tạp bao gồm protein mô liên kết (collagen/gelatin) và các axit béo không bão hòa có lợi cho cơ thể. Việc lột bỏ hoàn toàn da gà đôi khi làm mất đi những dưỡng chất quý giá và làm giảm trải nghiệm ẩm thực của món ăn. Do đó, thay vì cực đoan loại bỏ, người tiêu dùng có thể linh hoạt giữ lại da gà trong các phương pháp chế biến lành mạnh như luộc, hấp, hầm và kiểm soát tần suất ăn phù hợp với nhu cầu năng lượng cá nhân.

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