Sau tuổi 30, người khôn ngoan thanh lọc 4 thứ khiến cuộc đời nặng gánh
GĐXH - Khi bước sang tuổi 30, điều cần làm không còn là tích lũy thật nhiều, mà là biết chọn lọc.
Giống như một tách trà ngon, cuộc sống chỉ thực sự đậm vị khi những tạp chất được loại bỏ. Sau tuổi 30, bạn càng hiểu rằng muốn đi xa và đi bền vững, cần học cách buông bớt những điều không còn phù hợp.
Lọc bớt những mối quan hệ không còn giá trị
Tuổi 30 là lúc nhiều người nhận ra không phải cứ quen biết nhiều là tốt. Điều quan trọng nằm ở chất lượng của các mối quan hệ chứ không phải số lượng.
Có những người ở bên giúp bạn trở nên tích cực, trưởng thành và tự tin hơn. Họ mang lại cảm giác an toàn, động viên bạn trong lúc khó khăn và sẵn sàng chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống.
Ngược lại, cũng có những mối quan hệ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, tiêu hao năng lượng và thời gian.
Khi trưởng thành, việc chủ động thu hẹp vòng tròn xã hội không phải là ích kỷ mà là cách bảo vệ sức khỏe tinh thần.
Những người bạn tốt chính là tài sản quý giá giúp bạn đi nhanh hơn và đi xa hơn trên hành trình cuộc đời.
Lọc lại mục tiêu để tập trung vào điều quan trọng
Nhiều người bước qua tuổi 30 nhưng vẫn loay hoay vì theo đuổi quá nhiều thứ cùng lúc. Họ muốn thành công trong sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, học thêm kỹ năng mới, phát triển các mối quan hệ và thực hiện hàng loạt kế hoạch khác.
Kết quả là mọi thứ đều dang dở.
Tuổi 30 đòi hỏi sự tập trung. Khi xác định rõ điều mình thực sự mong muốn, bạn sẽ biết nên đầu tư thời gian, công sức và nguồn lực vào đâu. Một mục tiêu rõ ràng luôn hiệu quả hơn hàng chục mục tiêu mơ hồ.
Thành công không đến từ việc làm thật nhiều việc, mà đến từ việc kiên trì với những điều quan trọng nhất.
Lọc bỏ cảm xúc tiêu cực
Áp lực công việc, tài chính, gia đình hay các mối quan hệ khiến nhiều người sau tuổi 30 thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng.
Nếu để sự tức giận, thất vọng hay lo âu tích tụ quá lâu, những cảm xúc này sẽ dần kiểm soát cuộc sống của bạn. Chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến tâm trạng bùng nổ và biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn.
Người trưởng thành không phải là người không có cảm xúc tiêu cực, mà là người biết cách quản lý chúng.
Thay vì giữ sự bực bội trong lòng, hãy tìm những cách giải tỏa lành mạnh như tập thể dục, đọc sách, xem phim hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân.
Khi tâm trí đủ bình tĩnh, bạn sẽ có khả năng đối mặt với khó khăn một cách sáng suốt hơn.
Lọc bớt ham muốn vật chất
Khi còn trẻ, nhiều người tin rằng càng sở hữu nhiều thì càng hạnh phúc. Nhưng sau những năm tháng trải nghiệm, không ít người nhận ra vật chất chỉ mang lại niềm vui nhất thời.
Những món đồ mới, chiếc xe đắt tiền hay căn nhà sang trọng có thể khiến bạn hào hứng trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, nếu không biết điểm dừng, con người rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự so sánh và khao khát vô tận.
Tuổi 30 là thời điểm thích hợp để học cách sống tối giản hơn, tập trung vào những giá trị tinh thần thay vì chỉ chạy theo những thứ bên ngoài.
Khi nhu cầu vật chất được tiết chế, bạn sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để đầu tư cho tri thức, sức khỏe, gia đình và sự phát triển nội tâm.
Tuổi 30 không phải là thêm nhiều hơn, mà là bớt đi đúng cách
Càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu thật nhiều thứ. Điều quan trọng là biết điều gì nên giữ lại và điều gì cần buông bỏ.
Lọc bớt những mối quan hệ không phù hợp, những mục tiêu mơ hồ, những cảm xúc tiêu cực và những ham muốn vật chất quá mức chính là cách giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giống như một tách trà ngon cần được chắt lọc cẩn thận, cuộc đời sau tuổi 30 cũng chỉ thực sự thanh thản khi ta biết bỏ đi những điều dư thừa để giữ lại những gì giá trị nhất.
* Bài viết là chia sẻ của Lý Khương Hạ (1990) đã được lan truyền rộng rãi trên diễn đàn Zhihu của Trung Quốc khi một chủ đề liên quan đến tuổi 30 "nổ" ra và thu hút nhiều sự chú ý.
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