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Sét đánh gây cháy rừng phòng hộ ở Ninh Bình, hơn 200 người căng mình dập lửa

Chủ nhật, 17:39 28/06/2026 | Thời sự

GĐXH - Đám cháy rừng phòng hộ trên núi Cao San, phường Tam Chúc (Ninh Bình) bùng phát do sét đánh, sau đó tái cháy vào sáng 28/6. Hơn 200 người cùng nhiều phương tiện được huy động để khống chế ngọn lửa.

Chiều 28/6, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại khu vực núi Cao San, thuộc tổ dân phố Đoài, phường Tam Chúc đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt. 

Theo báo cáo của UBND phường Tam Chúc, khoảng 20h ngày 27/6, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ trên núi Cao San. 

Ngay sau khi phát hiện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, kiểm lâm địa bàn, các tổ chức đoàn thể và người dân triển khai chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ". 

Các lực lượng đã tận dụng tối đa nhân lực, phương tiện tại chỗ để khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện chữa cháy. 

Tuy nhiên, đến khoảng 10h ngày 28/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức di dời người và tài sản của một số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra cháy trên Quốc lộ 21A.

Sét đánh gây cháy rừng phòng hộ ở Ninh Bình, hơn 200 người căng mình dập lửa - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - (ảnh NB).

Khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng đã được huy động để khống chế đám cháy. 

Theo UBND phường Tam Chúc, khu vực cháy nằm trên đỉnh và sườn núi Cao San, giáp ranh với phường Lý Thường Kiệt. Trong ngày 27/6, diện tích cháy khoảng 1.000 m². Đến ngày 28/6, diện tích bị ảnh hưởng chưa được xác định cụ thể nhưng ước tính khoảng 3.000–3.500 m². 

Thảm thực vật bị cháy chủ yếu là cây bụi, cây leo, thảm thực bì và các gốc cây mục, với mức độ thiệt hại ước khoảng 70–80%. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản. 

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định điểm phát cháy xuất phát từ khu vực đỉnh núi rồi lan xuống sườn núi. Nguyên nhân được xác định là do sét đánh trong tối 27/6.

Sét đánh gây cháy rừng phòng hộ ở Ninh Bình, hơn 200 người căng mình dập lửa - Ảnh 2.

Hiện xảy ta vụ cháy ở xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình - (ảnh CĐNĐ).

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 23/6, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng xảy ra một vụ cháy thảm thực bì tại khu vực núi Đụn (thôn Nghè và thôn Lê Mỹ, xã Thanh Bình) và núi Chùa Tiên (thôn Đồi Ngang, xã Tân Thanh). 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tân Thanh thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức dập lửa. 

Tham gia chữa cháy còn có lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng, cán bộ địa phương cùng đông đảo người dân, với tổng số khoảng 250 người. 

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày và địa hình đồi núi hiểm trở, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, sử dụng cả phương tiện chuyên dụng và dụng cụ thủ công để khoanh vùng, ngăn cháy lan và dập tắt các điểm lửa. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích bị ảnh hưởng chủ yếu là cỏ dại, cây bụi, lá khô và thảm thực bì. Việc phát hiện sớm và huy động lực lượng kịp thời đã góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

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