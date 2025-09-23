Mới nhất
Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán

Thứ ba, 19:32 23/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Hà Nội mở Gian hàng sản phẩm Thủ đô trên Shopee nâng cao bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 1.Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?

GĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.

Ngày 23/9, UBND TP Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2025, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và hình thành “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên Sàn thương mại điện tử Shopee.

Theo đó, các sản phẩm OCOP và các sản phẩm có thế mạnh khác của Hà Nội sẽ được đưa lên "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội", nhưng không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Hà Nội mở Gian hàng sản phẩm Thủ đô trên Shopee nâng cao bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 2.

Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh: Bảo Loan

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" sẽ ứng dụng các giải pháp công nghệ số trong hoạt động kinh doanh (chữ ký số, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm).

Giai đoạn từ 2026 – 2030, Hà Nội sẽ triển khai Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, phát triển "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới phổ biến tại Việt Nam; kết nối Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội với "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" để phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Thủ đô.

"Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" sẽ hội tụ 100% sản phẩm thuộc mỗi nhóm sản phẩm OCOP của Hà Nội (không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm) và 50% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc các lĩnh vực khác.

Hà Nội cho biết, để tăng trưởng tỷ trọng kinh tế Thủ đô, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia "Gian hàng sản phẩm Vùng Thủ đô" sẽ được Thành phố tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu, logo, chỉ dẫn địa lý, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đồng thời được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng vận hành gian hàng của mình trên "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội".

Theo UBND TP Hà Nội, các sản phẩm xuất hiện tại các gian trưng bày trực tuyến trên Shopee đều được cấp có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm OCOP, bảo đảm chất lượng hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường, bảo đảm  an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng… nhằm giúp người tiêu dùng yên tâm tiếp nhận, sử dụng những sản phẩm chất lượng, an toàn.

Hà Nội mở Gian hàng sản phẩm Thủ đô trên Shopee nâng cao bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 3.iHanoi liên kết với 4 ngân hàng, người dùng thanh toán trực tuyến an toàn trước 'ma trận' ứng dụng giả

GĐXH - Ứng dụng Công dân số Thủ đô – iHanoi vừa bổ sung tính năng mới mang tên "Tiện ích thanh toán" và liên kết với 4 ngân hàng, nhằm toàn trình hoá quy trình trải nghiệm dịch vụ cho người dùng.

Hà Nội mở Gian hàng sản phẩm Thủ đô trên Shopee nâng cao bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 4.Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Hà Nội mở Gian hàng sản phẩm Thủ đô trên Shopee nâng cao bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 5.Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

BẢO LOAN
