Cách săn sale Shopee, Lazada, Tiktok... siêu hấp dẫn mà không phải người mua hàng online nào cũng biết
GĐXH - Hiện nay, xu hướng tiêu dùng đã thay đổi, thay vì mua đồ tại chợ truyền thống, nhiều người chuyển sang mua sắm online để tiết kiệm thời gian, cũng như tối ưu chi phí.
Nếu như một vài năm trước đây, đối tượng mua sắm, săn sale trên các sàn thương mại điện tử chủ yếu là các bạn trẻ, độ tuổi từ 18-35 thì hiện nay, đối tượng người tiêu dùng trung niên cũng đã chuyển dịch sang mua sắm online như một xu hướng tất yếu của thời đại.
Chị Phạm Thị Thủy (50 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Tôi đã hình thành thói quen mua sắm online mấy năm nay rồi. Nếu như trước đây tôi chỉ ưu tiên mua sắm quần áo, giày dép và những đồ gia dụng, thì hiện nay hầu hết các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, tôi đều đặt mua online." Cũng theo chị Thủy, việc mua sắm online không chỉ tiết kiệm thời gian đi mua sắm trực tiếp, mà còn tiết kiệm cho gia đình chị khá nhiều chi phí, bởi hiện nay nếu biết cách mua, người mua dễ dàng săn được những sản phẩm chất lượng với giá khuyến mại giảm sâu.
Trên thực tế, trên các sàn thương mại điện tử, đơn cử có thể kể đến như sàn Shopee, chương trình khuyến mãi được triển khai định kỳ trên nền tảng Shopee (Shopee sale) nhằm mang đến mức giá ưu đãi hấp dẫn cho người mua.
Các chương trình sale trên Shopee rất đa dạng, có thể kể đến như: Sale ngày đôi: Diễn ra vào các ngày trùng với tháng, ví dụ như 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5... Sale giữa tháng thường diễn ra vào ngày 15 hàng tháng; Sale cuối tháng (còn gọi là Sale lương về) diễn ra vào ngày 25 hàng tháng; Shopee Flash Sale: Chỉ diễn ra trong khoảng thời gian giới hạn (ví dụ 2 tiếng); Sale các dịp đặc biệt như sale Black Friday, sale 20.10, sale Tết; Sale theo ngành hàng đặc thù như Shopee Super Brand Day, hay ngày hội đời sống/thời trang/ điện tử.
Ngoài các sale theo ngày, tại Shopee sale còn có những khung giờ giảm giá mà nhiều người dùng có thể chưa biết như: Các deal sale lớn sẽ được làm mới vào 6 khung giờ cố định trong ngày là 0h – 9h – 12h – 15h – 18h – 21h, trong đó, khung giờ 0h sẽ có nhiều ưu đãi "khủng" nhất. Ngoài ra, vào các dịp sale lớn như 9.9, 11.11 hay 12.12, Shopee có thể mở thêm các khung giờ lẻ như 8h – 10 hay 16h – 20h.
Lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồngGiá cả thị trường - 27 phút trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,9%/năm.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 5/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 33 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 5/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Giá xe SH Mode giảm sốc, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode ở đại lý giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơnGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios hiện tại ở mức rất ‘mềm’ nhờ ưu đãi mạnh, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.
Giá USD hôm nay 5/5: Ngân hàng giảm, USD tự do bất ngờ bật tăng, tín hiệu gì cho người giữ tiền?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Ngày 5/5, tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ, trong khi thị trường tự do lại đảo chiều tăng. Diễn biến trái chiều này khiến nhiều người băn khoăn nên mua USD lúc này hay tiếp tục chờ đợi?
SUV cỡ nhỏ giá 273 triệu đồng của Hyundai thiết kế cá tính, mâm 16 inch, nội thất màn hình cong, rẻ chưa từng thấy liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue thế hệ mới tại Ấn Độ gây chú ý khi có giá chỉ bằng khoảng một nửa so với xe đang bán ở Việt Nam, đồng thời vượt trội về thiết kế và công nghệ nhờ đã bước sang thế hệ mới.
Giá bạc hôm nay 5/5: Bạc trong nước bốc hơi 3 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 5/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5 - 10/5/2026: Nhiều khu dân cư 6 giờ sáng không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm xuống 165 triệu đồng/lượng bán ra.
Xe máy điện giá 33 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp siêu rộng, đi 160 km/lần sạc, công nghệ an toàn cao, rẻ ngang Vision phù hợp chị em có gia đìnhGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với cốp 34L, đi tới 160 km/lần sạc cùng loạt công nghệ an toàn và giá chỉ khoảng 33 triệu đồng.