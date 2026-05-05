Cách săn sale Shopee, Lazada, Tiktok... siêu hấp dẫn mà không phải người mua hàng online nào cũng biết

Nếu như một vài năm trước đây, đối tượng mua sắm, săn sale trên các sàn thương mại điện tử chủ yếu là các bạn trẻ, độ tuổi từ 18-35 thì hiện nay, đối tượng người tiêu dùng trung niên cũng đã chuyển dịch sang mua sắm online như một xu hướng tất yếu của thời đại.

Chị Phạm Thị Thủy (50 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Tôi đã hình thành thói quen mua sắm online mấy năm nay rồi. Nếu như trước đây tôi chỉ ưu tiên mua sắm quần áo, giày dép và những đồ gia dụng, thì hiện nay hầu hết các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, tôi đều đặt mua online." Cũng theo chị Thủy, việc mua sắm online không chỉ tiết kiệm thời gian đi mua sắm trực tiếp, mà còn tiết kiệm cho gia đình chị khá nhiều chi phí, bởi hiện nay nếu biết cách mua, người mua dễ dàng săn được những sản phẩm chất lượng với giá khuyến mại giảm sâu.

Trên thực tế, trên các sàn thương mại điện tử, đơn cử có thể kể đến như sàn Shopee, chương trình khuyến mãi được triển khai định kỳ trên nền tảng Shopee (Shopee sale) nhằm mang đến mức giá ưu đãi hấp dẫn cho người mua.

Các chương trình sale trên Shopee rất đa dạng, có thể kể đến như: Sale ngày đôi: Diễn ra vào các ngày trùng với tháng, ví dụ như 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5... Sale giữa tháng thường diễn ra vào ngày 15 hàng tháng; Sale cuối tháng (còn gọi là Sale lương về) diễn ra vào ngày 25 hàng tháng; Shopee Flash Sale: Chỉ diễn ra trong khoảng thời gian giới hạn (ví dụ 2 tiếng); Sale các dịp đặc biệt như sale Black Friday, sale 20.10, sale Tết; Sale theo ngành hàng đặc thù như Shopee Super Brand Day, hay ngày hội đời sống/thời trang/ điện tử.

Ngoài các sale theo ngày, tại Shopee sale còn có những khung giờ giảm giá mà nhiều người dùng có thể chưa biết như: Các deal sale lớn sẽ được làm mới vào 6 khung giờ cố định trong ngày là 0h – 9h – 12h – 15h – 18h – 21h, trong đó, khung giờ 0h sẽ có nhiều ưu đãi "khủng" nhất. Ngoài ra, vào các dịp sale lớn như 9.9, 11.11 hay 12.12, Shopee có thể mở thêm các khung giờ lẻ như 8h – 10 hay 16h – 20h.

