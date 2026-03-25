Siết chặt xử phạt vi phạm đường sắt, mức phạt cao nhất 30 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, trong đó siết chặt các chế tài đối với hoạt động kinh doanh đường sắt.
Không có bộ phận an toàn vận tải, bị phạt đến 30 triệu đồng
Theo quy định tại Điều 35, các vi phạm về điều kiện kinh doanh đường sắt bị xử lý nghiêm. Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc hạ tầng đường sắt nếu không bố trí người phụ trách các bộ phận chuyên môn, hoặc bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định, sẽ bị phạt từ 10–20 triệu đồng.
Đáng chú ý, mức phạt tăng lên từ 20–30 triệu đồng đối với các doanh nghiệp không có bộ phận tổ chức vận tải, bộ phận an toàn vận tải (đối với doanh nghiệp vận tải) hoặc không có các bộ phận chuyên môn về quản lý, bảo trì hạ tầng, điều hành giao thông và an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp hạ tầng). Đây được xem là nhóm vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu.
Điều 36 của Nghị định quy định chi tiết các hành vi vi phạm trong kinh doanh vận tải đường sắt với nhiều mức xử phạt khác nhau. Ở mức 3–5 triệu đồng, doanh nghiệp có thể bị xử phạt nếu vận chuyển thi hài, hài cốt hoặc động vật sống không đúng quy định; không niêm yết, công khai giá vé; hoặc không thông báo số chỗ còn lại trên hệ thống bán vé điện tử.
Đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về giảm giá vé, mức phạt từ 5–10 triệu đồng.
Trong khi đó, các vi phạm nghiêm trọng hơn như không thực hiện nhiệm vụ vận tải đặc biệt phục vụ an sinh xã hội; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm sai quy định; không đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho hành khách khi hành trình bị gián đoạn; hay không bố trí đủ nhân viên trên tàu… sẽ bị phạt từ 10–20 triệu đồng.
Ngoài xử phạt tiền, tổ chức vi phạm còn bị buộc khắc phục hậu quả như đưa thi hài, động vật xuống tàu tại ga gần nhất; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ vận tải theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.
Xử lý nghiêm tình trạng vé tàu giả, trục lợi
Nghị định cũng dành riêng Điều 37 để quy định xử phạt các hành vi liên quan đến vé tàu giả và bán vé trái quy định. Cụ thể, nhân viên đường sắt để hành khách đi tàu không có vé hoặc sử dụng vé không hợp lệ sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các hành vi bán vé sai quy định hoặc mua bán vé nhằm trục lợi bị phạt từ 2–4 triệu đồng.
Đáng chú ý, hành vi vận chuyển, buôn bán hoặc tàng trữ vé tàu giả bị xử phạt nặng, từ 10–15 triệu đồng đối với cá nhân và 20–30 triệu đồng đối với tổ chức. Đồng thời, toàn bộ vé giả sẽ bị tịch thu. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn buộc phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.
