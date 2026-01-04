Sinh con, tôi bất an khi chồng quan tâm em gái quá mức và né "chuyện vợ chồng"
Chị em tôi sống chung với nhau từ khi ra Hà Nội và đến khi tôi lấy chồng, em gái chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác bất an khi chồng quan tâm em gái tôi thái quá, nhất la tôi sinh con đã được 5 tháng, anh ấy vẫn lạnh nhạt “chuyện chăn gối”...
Tôi là chị cả trong một gia đình chỉ có hai chị em gái. Bố mất khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ một mình ở quê tần tảo nuôi chị em tôi. Có lẽ vì vậy mà mẹ luôn nhắc đi nhắc lại rằng chị em phải thương yêu, chăm sóc và sống gần nhau để mẹ yên tâm. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ, nên từ ngày rời quê lên thành phố, tôi luôn cố gắng làm điểm tựa cho em.
Những năm chưa lấy chồng, hai chị em tôi thuê trọ ở cùng nhau. Em đang học đại học, tính tình vô tư, ham vui, nhiều bạn bè. Tôi vừa đi làm, vừa lo cho em, nghĩ đơn giản rằng mình vất vả một chút cũng được, miễn là lo lắng được cho em để mẹ yên tâm.
Khi tôi lập gia đình, thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ chi tiêu, không thể lo thêm tiền thuê nhà cho em nên vợ chồng tôi nói em đến ở cùng. Hơn nữa, chị em ở chung cũng tiện chăm sóc nhau, đúng mong muốn của mẹ.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá êm ả. Thi thoảng em gái phụ tôi việc nhà. Tôi từng nghĩ mọi thứ như thế là yên tâm khi chồng tôi cũng tỏ ra thoải mái, coi em như người trong nhà.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ khi tôi sinh con. Những tháng đầu sau sinh, tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể chưa kịp hồi phục, con thì quấy khóc liên miên, nhiều lúc tôi chỉ muốn được ngủ một giấc trọn vẹn. Nhưng rồi thời gian sinh con ở nhà lại khiến tôi có những lo lắng không yên tâm về sự quan tâm thái quá của chồng tôi dành cho em gái, trong khi tôi là vợ không được quan tâm bằng. Anh ấy luôn nhắc tôi khi mua đồ phải mua cho em gái, các ngày lễ, sinh nhật không quên quà của em.
Mới đầu tôi cũng mừng vì em tôi được anh rể yêu thương nhưng có lần, tôi vừa từ nhà tắm bước ra thì bắt gặp chồng và em gái đứng rất sát nhau trong bếp. Khoảng cách giữa họ gần đến mức tôi khựng lại vài giây. Họ nhìn nhau, ánh mắt có gì đó thân mật, rồi cả hai đều lúng túng khi thấy tôi. Chồng tôi cười gượng, em gái tôi quay mặt đi. Tôi tự trách mình nghĩ ngợi quá nhiều, rằng có thể chỉ là hiểu lầm.
Nhưng rồi có hôm tôi đi chợ mua đồ về sớm hơn dự định. Mở cửa phòng ngủ, tôi chết lặng khi thấy chồng tôi nằm trên giường cùng em gái và đứa con 5 tháng tuổi của tôi. Em bế cháu, chồng tôi nằm sát bên. Nếu là một khoảnh khắc khác, có thể tôi sẽ nghĩ đơn giản rằng họ tiện tay trông con giúp mình, nhưng những hình ảnh trước đó cứ ùa về, khiến tim tôi đập mạnh, tay run lên. Tôi bế con ra ngoài, không nói một lời, nhưng lòng thì lo lắng, bất an.
Từ đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện rì rầm khi tôi đã vào phòng, những ánh mắt chồng tôi dõi theo em mỗi lần em sửa soạn đi chơi… tôi không thể gọi tên những điều ấy là gì, nhưng trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là chuyện vợ chồng, đã hơn 5 tháng sau sinh, chúng tôi vẫn chưa một lần gần gũi. Chồng tôi né tránh, viện đủ lý do nào là mệt, bận, sợ tôi chưa hồi phục… Trong khi mới cưới, anh từng nồng nhiệt đến mức tôi phải dè chừng. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi tự hỏi, có phải vì tôi xấu đi sau sinh, hay vì trong chính ngôi nhà này, sự quan tâm của anh đã dành cho người khác?
Tôi không dám kể với mẹ, bởi mẹ ở quê đã quá nhiều lo toan. Tôi cũng không biết phải nói thế nào với em gái, vì chỉ cần một lời nghi ngờ, tình chị em có thể rạn nứt không cứu vãn. Còn với chồng, mỗi lần định mở lời, tôi lại cảm thấy ngại ngần vì những mối lo của tôi không biết gọi là gì, nếu tôi quá lo nghĩ có thể xúc phạm anh ấy?
Tôi chưa biết phải làm gì để tìm lại sự bình yên, hay ít nhất là để an tâm với chính cuộc sống của mình bây giờ?
Thu nhập 35 triệu đồng, tôi không còn đủ sức gồng chi phí ở Hà NộiTâm sự - 6 giờ trước
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, càng không phải khoe thu nhập. Tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng, về cảm giác đuối sức khi sống ở Hà Nội với mức thu nhập 35 triệu đồng/tháng.
Yêu một “chị” hơn 10 tuổi, tôi bế tắc khi cô gái được gia đình “chốt cưới” báo có thaiTâm sự - 12 giờ trước
Ra trường được 2 năm, tôi đang phải đứng trước sự lựa chọn mà theo hướng nào, tôi cũng không thể thanh thản. Một bên là người tôi yêu gần 4 năm và hơn 10 tuổi, một bên là cô gái cùng quê do gia đình sắp đặt vừa thông báo có thai…
Vợ vừa mất, tôi bế tắc vì bạn gái kém 32 tuổi báo có thai, con phản đối kịch liệtTâm sự - 1 ngày trước
Chán nản vì vợ mắc ung thư, tôi thường la cà quán bia và gặp một cô gái kém mình 32 tuổi, bằng tuổi con trai út. Cô ấy hỏi han, động viên tôi chăm sóc vợ, rồi chúng tôi đi quá giới hạn.
Bố mẹ chồng khó tính bỗng dưng bảo tôi đón bố đẻ lên ở cùng, tôi chưa kịp vui mừng thì đã sốc vì sự thật phía sauTâm sự - 1 ngày trước
Tôi nghe mà tim đập nhanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, chưa bao giờ tôi nghĩ bố mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.
Bi kịch phía sau của người vợ có chồng biết nấu cơm, giặt đồTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sự việc như giọt nước tràn ly, chúng tôi quyết định ly thân. Tôi cảm thấy kiệt sức khi mỗi ngày đối diện với lời nói và sự giúp đỡ "độc hại" của chồng...
Lần đầu về ra mắt, một hành động của mẹ anh trên bàn ăn khiến tôi sợ hãiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói "môn đăng hộ đối" không chỉ nằm ở gia cảnh, mà còn ở sự tương đồng trong lối sống. Có những mối tình dù mặn nồng đến mấy cũng phải đặt dấu chấm hết chỉ sau một bữa cơm ra mắt. Câu chuyện của cô gái cung Xử Nữ dưới đây là một minh chứng buồn: Khi sự cầu toàn gặp phải sự khắt khe quá mức, cái kết tan vỡ là điều khó tránh khỏi.
Vợ chồng tôi sống dư dả nhờ tiền con gửi, chỉ một quyết định nhỏ đã khiến chúng tôi lao đao, gia đình có nguy cơ 'tan đàn xẻ nghé'Tâm sự - 1 ngày trước
Tôi đâu ngờ vì muốn giúp con vượt khó mà lại thành ra thế này.
Bí mật trong điện thoại của người bố có chức vụ khiến tôi sụp đổTâm sự - 1 ngày trước
Bố có chức vụ, mẹ là giáo viên, anh em tôi học hành giỏi giang, nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ một lần mượn điện thoại, tôi phát hiện bố ngoại tình suốt nhiều năm. Tôi sốc và không dám nói với mẹ vì sợ bà không chịu nổi.
Sau tang lễ bố, tôi lặng người phát hiện toàn bộ sổ đỏ đất đai đều đứng tên em gáiTâm sự - 1 ngày trước
Sau khi bố mẹ qua đời, xem lại giấy tờ tài sản, tôi mới bàng hoàng khi gần như toàn bộ đất đai đều đã đứng tên em gái từ trước.
Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi là người bị phản bội nhưng trớ trêu thay, kẻ ngoại tình lại cô lập tôi trong chính gia đình mình.
Sau tang lễ bố, tôi lặng người phát hiện toàn bộ sổ đỏ đất đai đều đứng tên em gáiTâm sự
Sau khi bố mẹ qua đời, xem lại giấy tờ tài sản, tôi mới bàng hoàng khi gần như toàn bộ đất đai đều đã đứng tên em gái từ trước.