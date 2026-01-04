Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Sinh con, tôi bất an khi chồng quan tâm em gái quá mức và né "chuyện vợ chồng"

Chủ nhật, 19:37 04/01/2026 | Tâm sự

Chị em tôi sống chung với nhau từ khi ra Hà Nội và đến khi tôi lấy chồng, em gái chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác bất an khi chồng quan tâm em gái tôi thái quá, nhất la tôi sinh con đã được 5 tháng, anh ấy vẫn lạnh nhạt “chuyện chăn gối”...

Tôi là chị cả trong một gia đình chỉ có hai chị em gái. Bố mất khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ một mình ở quê tần tảo nuôi chị em tôi. Có lẽ vì vậy mà mẹ luôn nhắc đi nhắc lại rằng chị em phải thương yêu, chăm sóc và sống gần nhau để mẹ yên tâm. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ, nên từ ngày rời quê lên thành phố, tôi luôn cố gắng làm điểm tựa cho em.

Những năm chưa lấy chồng, hai chị em tôi thuê trọ ở cùng nhau. Em đang học đại học, tính tình vô tư, ham vui, nhiều bạn bè. Tôi vừa đi làm, vừa lo cho em, nghĩ đơn giản rằng mình vất vả một chút cũng được, miễn là lo lắng được cho em để mẹ yên tâm.

Sinh con, tôi bất an khi chồng quan tâm em gái quá mức và né &quot;chuyện vợ chồng&quot; - Ảnh 1.

Tôi chưa biết phải làm gì để tìm lại sự bình yên, hay ít nhất là để an tâm với chính cuộc sống của mình (Ảnh minh hoạ: AI)

Khi tôi lập gia đình, thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ chi tiêu, không thể lo thêm tiền thuê nhà cho em nên vợ chồng tôi nói em đến ở cùng. Hơn nữa, chị em ở chung cũng tiện chăm sóc nhau, đúng mong muốn của mẹ.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá êm ả. Thi thoảng em gái phụ tôi việc nhà. Tôi từng nghĩ mọi thứ như thế là yên tâm khi chồng tôi cũng tỏ ra thoải mái, coi em như người trong nhà.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ khi tôi sinh con. Những tháng đầu sau sinh, tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể chưa kịp hồi phục, con thì quấy khóc liên miên, nhiều lúc tôi chỉ muốn được ngủ một giấc trọn vẹn. Nhưng rồi thời gian sinh con ở nhà lại khiến tôi có những lo lắng không yên tâm về sự quan tâm thái quá của chồng tôi dành cho em gái, trong khi tôi là vợ không được quan tâm bằng. Anh ấy luôn nhắc tôi khi mua đồ phải mua cho em gái, các ngày lễ, sinh nhật không quên quà của em.

Mới đầu tôi cũng mừng vì em tôi được anh rể yêu thương nhưng có lần, tôi vừa từ nhà tắm bước ra thì bắt gặp chồng và em gái đứng rất sát nhau trong bếp. Khoảng cách giữa họ gần đến mức tôi khựng lại vài giây. Họ nhìn nhau, ánh mắt có gì đó thân mật, rồi cả hai đều lúng túng khi thấy tôi. Chồng tôi cười gượng, em gái tôi quay mặt đi. Tôi tự trách mình nghĩ ngợi quá nhiều, rằng có thể chỉ là hiểu lầm.

Nhưng rồi có hôm tôi đi chợ mua đồ về sớm hơn dự định. Mở cửa phòng ngủ, tôi chết lặng khi thấy chồng tôi nằm trên giường cùng em gái và đứa con 5 tháng tuổi của tôi. Em bế cháu, chồng tôi nằm sát bên. Nếu là một khoảnh khắc khác, có thể tôi sẽ nghĩ đơn giản rằng họ tiện tay trông con giúp mình, nhưng những hình ảnh trước đó cứ ùa về, khiến tim tôi đập mạnh, tay run lên. Tôi bế con ra ngoài, không nói một lời, nhưng lòng thì lo lắng, bất an.

Từ đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện rì rầm khi tôi đã vào phòng, những ánh mắt chồng tôi dõi theo em mỗi lần em sửa soạn đi chơi… tôi không thể gọi tên những điều ấy là gì, nhưng trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là chuyện vợ chồng, đã hơn 5 tháng sau sinh, chúng tôi vẫn chưa một lần gần gũi. Chồng tôi né tránh, viện đủ lý do nào là mệt, bận, sợ tôi chưa hồi phục… Trong khi mới cưới, anh từng nồng nhiệt đến mức tôi phải dè chừng. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi tự hỏi, có phải vì tôi xấu đi sau sinh, hay vì trong chính ngôi nhà này, sự quan tâm của anh đã dành cho người khác?

Tôi không dám kể với mẹ, bởi mẹ ở quê đã quá nhiều lo toan. Tôi cũng không biết phải nói thế nào với em gái, vì chỉ cần một lời nghi ngờ, tình chị em có thể rạn nứt không cứu vãn. Còn với chồng, mỗi lần định mở lời, tôi lại cảm thấy ngại ngần vì những mối lo của tôi không biết gọi là gì, nếu tôi quá lo nghĩ có thể xúc phạm anh ấy?

Tôi chưa biết phải làm gì để tìm lại sự bình yên, hay ít nhất là để an tâm với chính cuộc sống của mình bây giờ?

Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việcSắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việc

Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Nhà tân hôn nhưng sổ đỏ đứng tên chị chồng: 'Cú đòn' khiến tôi tỉnh ngộ trước hôn nhân

Nhà tân hôn nhưng sổ đỏ đứng tên chị chồng: 'Cú đòn' khiến tôi tỉnh ngộ trước hôn nhân

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

Nhà có phúc khí hay không, chỉ cần quan sát 3 điểm này là rõ

Nhà có phúc khí hay không, chỉ cần quan sát 3 điểm này là rõ

Nghe sếp khen 'bạn vất vả rồi', người EQ cao sẽ không bao giờ đáp 'không có gì'

Nghe sếp khen 'bạn vất vả rồi', người EQ cao sẽ không bao giờ đáp 'không có gì'

Cùng chuyên mục

Thu nhập 35 triệu đồng, tôi không còn đủ sức gồng chi phí ở Hà Nội

Thu nhập 35 triệu đồng, tôi không còn đủ sức gồng chi phí ở Hà Nội

Tâm sự - 6 giờ trước

Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, càng không phải khoe thu nhập. Tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng, về cảm giác đuối sức khi sống ở Hà Nội với mức thu nhập 35 triệu đồng/tháng.

Yêu một “chị” hơn 10 tuổi, tôi bế tắc khi cô gái được gia đình “chốt cưới” báo có thai

Yêu một “chị” hơn 10 tuổi, tôi bế tắc khi cô gái được gia đình “chốt cưới” báo có thai

Tâm sự - 12 giờ trước

Ra trường được 2 năm, tôi đang phải đứng trước sự lựa chọn mà theo hướng nào, tôi cũng không thể thanh thản. Một bên là người tôi yêu gần 4 năm và hơn 10 tuổi, một bên là cô gái cùng quê do gia đình sắp đặt vừa thông báo có thai…

Vợ vừa mất, tôi bế tắc vì bạn gái kém 32 tuổi báo có thai, con phản đối kịch liệt

Vợ vừa mất, tôi bế tắc vì bạn gái kém 32 tuổi báo có thai, con phản đối kịch liệt

Tâm sự - 1 ngày trước

Chán nản vì vợ mắc ung thư, tôi thường la cà quán bia và gặp một cô gái kém mình 32 tuổi, bằng tuổi con trai út. Cô ấy hỏi han, động viên tôi chăm sóc vợ, rồi chúng tôi đi quá giới hạn.

Bố mẹ chồng khó tính bỗng dưng bảo tôi đón bố đẻ lên ở cùng, tôi chưa kịp vui mừng thì đã sốc vì sự thật phía sau

Bố mẹ chồng khó tính bỗng dưng bảo tôi đón bố đẻ lên ở cùng, tôi chưa kịp vui mừng thì đã sốc vì sự thật phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi nghe mà tim đập nhanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, chưa bao giờ tôi nghĩ bố mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.

Bi kịch phía sau của người vợ có chồng biết nấu cơm, giặt đồ

Bi kịch phía sau của người vợ có chồng biết nấu cơm, giặt đồ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sự việc như giọt nước tràn ly, chúng tôi quyết định ly thân. Tôi cảm thấy kiệt sức khi mỗi ngày đối diện với lời nói và sự giúp đỡ "độc hại" của chồng...

Lần đầu về ra mắt, một hành động của mẹ anh trên bàn ăn khiến tôi sợ hãi

Lần đầu về ra mắt, một hành động của mẹ anh trên bàn ăn khiến tôi sợ hãi

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta thường nói "môn đăng hộ đối" không chỉ nằm ở gia cảnh, mà còn ở sự tương đồng trong lối sống. Có những mối tình dù mặn nồng đến mấy cũng phải đặt dấu chấm hết chỉ sau một bữa cơm ra mắt. Câu chuyện của cô gái cung Xử Nữ dưới đây là một minh chứng buồn: Khi sự cầu toàn gặp phải sự khắt khe quá mức, cái kết tan vỡ là điều khó tránh khỏi.

Vợ chồng tôi sống dư dả nhờ tiền con gửi, chỉ một quyết định nhỏ đã khiến chúng tôi lao đao, gia đình có nguy cơ 'tan đàn xẻ nghé'

Vợ chồng tôi sống dư dả nhờ tiền con gửi, chỉ một quyết định nhỏ đã khiến chúng tôi lao đao, gia đình có nguy cơ 'tan đàn xẻ nghé'

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đâu ngờ vì muốn giúp con vượt khó mà lại thành ra thế này.

Bí mật trong điện thoại của người bố có chức vụ khiến tôi sụp đổ

Bí mật trong điện thoại của người bố có chức vụ khiến tôi sụp đổ

Tâm sự - 1 ngày trước

Bố có chức vụ, mẹ là giáo viên, anh em tôi học hành giỏi giang, nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ một lần mượn điện thoại, tôi phát hiện bố ngoại tình suốt nhiều năm. Tôi sốc và không dám nói với mẹ vì sợ bà không chịu nổi.

Sau tang lễ bố, tôi lặng người phát hiện toàn bộ sổ đỏ đất đai đều đứng tên em gái

Sau tang lễ bố, tôi lặng người phát hiện toàn bộ sổ đỏ đất đai đều đứng tên em gái

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau khi bố mẹ qua đời, xem lại giấy tờ tài sản, tôi mới bàng hoàng khi gần như toàn bộ đất đai đều đã đứng tên em gái từ trước.

Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợ

Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi là người bị phản bội nhưng trớ trêu thay, kẻ ngoại tình lại cô lập tôi trong chính gia đình mình.

Xem nhiều

Sau tang lễ bố, tôi lặng người phát hiện toàn bộ sổ đỏ đất đai đều đứng tên em gái

Sau tang lễ bố, tôi lặng người phát hiện toàn bộ sổ đỏ đất đai đều đứng tên em gái

Tâm sự

Sau khi bố mẹ qua đời, xem lại giấy tờ tài sản, tôi mới bàng hoàng khi gần như toàn bộ đất đai đều đã đứng tên em gái từ trước.

Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợ

Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợ

Tâm sự
10 năm tìm con không thành và 'món quà' định mệnh từ người cũ của chồng

10 năm tìm con không thành và 'món quà' định mệnh từ người cũ của chồng

Tâm sự
Mẹ chồng đòi 'giúp' rồi đổ bệnh: Sự thật đằng sau chiếc chìa khóa nhà riêng

Mẹ chồng đòi 'giúp' rồi đổ bệnh: Sự thật đằng sau chiếc chìa khóa nhà riêng

Tâm sự
Lần đầu về ra mắt, một hành động của mẹ anh trên bàn ăn khiến tôi sợ hãi

Lần đầu về ra mắt, một hành động của mẹ anh trên bàn ăn khiến tôi sợ hãi

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top