Sinh viên thế hệ mới 2025: Kịch tính, giải trí và thực chiến
GĐXH - Sinh viên thế hệ mới 2025 trở lại với format đổi mới, hấp dẫn. Các đội thi sẽ mang đến những dự án sáng tạo, thể hiện tinh thần học hỏi và khát vọng phục vụ cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tiếp nối hai mùa giải thành công, "Sinh viên thế hệ mới 2025" hướng tới hai mục tiêu chính: vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.
Sinh viên thế hệ mới mùa 3 kể câu chuyện của tuổi trẻ, của tình bạn, của hành trình phát triển và hiện thực lý tưởng. Nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hoá - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Với mùa giải 2025, ekip đã thực hiện một cuộc tái thiết format triệt để, lấy trọng tâm là tính thực tiễn, sự kịch tính và phát triển toàn diện gắn liền với trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên".
Các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, bao gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.
Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.
BTV Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, format mới sẽ không chỉ là một cuộc thi học thuật, mà còn là hành trình khám phá bản lĩnh, tư duy tổ chức và tinh thần dấn thân của sinh viên Việt Nam thời đại mới qua lăng kính hiện đại và gần gũi với khán giả đại chúng".
Ngoài ra, điểm nổi bật nhất của Sinh viên thế hệ mới 2025 là hành trình từ “Tôi” đến “Chúng ta”, nơi sức trẻ và lý tưởng được hiện thực hóa bằng hành động và tạo ra tác động xã hội tích cực. Mùa 3 vẫn tôn vinh tinh thần đồng đội, song đồng thời mở rộng không gian để từng thí sinh thể hiện năng lực cá nhân, qua đó bộc lộ rõ sự trưởng thành sau mỗi vòng thi.
Đặc biệt, sức hút của mùa 3 còn đến từ những người đồng hành. Bên cạnh đó, sự trở lại của Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong dàn “Tân binh toàn năng”. "Ở mùa 3, các bạn thí sinh vẫn sẽ giữ vững sự tự tin, dám thể hiện cá tính riêng, dám thử, dám sai, và dám cống hiến, từ đó lan tỏa cảm hứng tích cực đến nhiều người khác", MC Khánh Vy chia sẻ.
Double2T và dàn 'Tân binh toàn năng' sẽ đồng hành cùng 'Sinh viên thế hệ mới'.
Sinh viên thế hệ mới 2025 quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường đại học tiêu biểu ở hai miền Nam - Bắc, đại diện cho những màu sắc, cá tính và thế mạnh riêng của sinh viên Việt Nam: Học viện Ngoại giao; Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (miền Bắc); Trường ĐH Yersin; Trường ĐH Lạc Hồng; Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM (miền Nam).
Chương trình "Sinh viên thế hệ mới 2025" phát sóng vào 20h00 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 09/11/2025 trên kênh VTV3.
Trailer Sinh viên thế hệ mới 2025. Nguồn: VTV
