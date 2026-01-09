Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

Trong tập 37 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, khi Bách chạy theo bé Tép, anh đã kịp thời cứu cháu gái khỏi bị ô tô đâm và anh đã chịu cú va chạm ấy thay cho Tép. Việc bị đâm xe lần thứ 2 vừa là may mắn nhưng cũng không hẳn là may mắn đối với Bách. Anh đã lấy lại được trí nhớ nhưng cùng thời điểm, Bách nhận ra những điều đau lòng khác trong cuộc đời mình.

Bách nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Tú quá nhiều đến mức, giờ đây cô không còn muốn cuộc đời mình xoay quanh Bách nữa.

Khi nhìn Bách nằm trên giường bệnh, Tú ân hận vì đã nói những điều gây đau đớn ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh VTV

Vào cái khoảnh khắc trong phòng bệnh, Tú đã thổ lộ những tâm sự lâu nay với Bách đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Tú quay lưng rời đi cũng là lúc Bách bắt đầu tỉnh lại. Có một cuộc gặp gỡ trong tâm thức của Bách hiện tại với Bách hồi nhỏ, người đã dẫn dắt để Bách tìm lại trí nhớ của mình.



Bách nhỏ nói rằng việc tìm lại ký ức chỉ là vấn đề Bách lớn có muốn hay không. Khi mở rộng trái tim mình, Bách sẽ tìm lại được những gì mà anh đã lãng quên.

Trong giấc mơ, Bách đã gặp lại mình hồi nhỏ và khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Ảnh VTV

Bách lớn đi theo Bách nhỏ và anh đã về lại mảnh đất là Đại bản doanh, anh đã nhìn thấy Tú nhỏ ngồi trên chiếc xích đu ấy, anh nhớ lại biệt danh "Litter Star" trong cuộc đối thoại của Bách nhỏ và Tú nhỏ... Khi Bách mở mắt ra, những ký ức lần lượt theo anh trở về. Bách nhận ra mình đã cư xử tệ với Tú như thế nào, lạnh nhạt ra sao với những người bạn thân của mình.

Bách đã đến công ty tìm Tú nhưng cô cố tình tránh mặt. Vì Tú không muốn gặp nên Bách đã phải tìm đến Chiến "đo" nhờ hỗ trợ. Bách đã đợi Tú tại nhà của cô với Thư. Tại cuộc gặp riêng giữa hai người, Tú thẳng thắn không muốn trở lại với Bách nữa. Cô muốn ký hiệp ước xa lạ với Bách đến suốt đời, rằng việc Bách khôi phục trí nhớ vào thời điểm này với Tú không còn quan trọng nữa.

Bách tìm gặp Tú, nhưng bị cô từ chối vì không thể trở thành bạn của nhau được nữa. Ảnh VTV

"Anh không cần phải cảm thấy áy náy với em hay với mọi người đâu. Đều là chuyện đã qua rồi" - Tú thẳng thắn với Bách.



Tú giờ đây đã khác, cô trở nên bình thản và sẵn sàng chấp nhận sự thật, sẵn sàng rời khỏi quá khứ có Bách. "Em sẽ thực hiện đúng những gì mà mình cam kết và em mong anh cũng thế" - Tú nói trước khi rời đi.

Tú bỏ đi sau những câu nói dứt khoát với Bách. Ảnh VTV

