Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ
GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.
Trong tập 37 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, khi Bách chạy theo bé Tép, anh đã kịp thời cứu cháu gái khỏi bị ô tô đâm và anh đã chịu cú va chạm ấy thay cho Tép. Việc bị đâm xe lần thứ 2 vừa là may mắn nhưng cũng không hẳn là may mắn đối với Bách. Anh đã lấy lại được trí nhớ nhưng cùng thời điểm, Bách nhận ra những điều đau lòng khác trong cuộc đời mình.
Bách nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Tú quá nhiều đến mức, giờ đây cô không còn muốn cuộc đời mình xoay quanh Bách nữa.
Khi nhìn Bách nằm trên giường bệnh, Tú ân hận vì đã nói những điều gây đau đớn ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh VTV
Vào cái khoảnh khắc trong phòng bệnh, Tú đã thổ lộ những tâm sự lâu nay với Bách đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Tú quay lưng rời đi cũng là lúc Bách bắt đầu tỉnh lại. Có một cuộc gặp gỡ trong tâm thức của Bách hiện tại với Bách hồi nhỏ, người đã dẫn dắt để Bách tìm lại trí nhớ của mình.
Bách nhỏ nói rằng việc tìm lại ký ức chỉ là vấn đề Bách lớn có muốn hay không. Khi mở rộng trái tim mình, Bách sẽ tìm lại được những gì mà anh đã lãng quên.
Trong giấc mơ, Bách đã gặp lại mình hồi nhỏ và khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Ảnh VTV
Bách lớn đi theo Bách nhỏ và anh đã về lại mảnh đất là Đại bản doanh, anh đã nhìn thấy Tú nhỏ ngồi trên chiếc xích đu ấy, anh nhớ lại biệt danh "Litter Star" trong cuộc đối thoại của Bách nhỏ và Tú nhỏ... Khi Bách mở mắt ra, những ký ức lần lượt theo anh trở về. Bách nhận ra mình đã cư xử tệ với Tú như thế nào, lạnh nhạt ra sao với những người bạn thân của mình.
Bách đã đến công ty tìm Tú nhưng cô cố tình tránh mặt. Vì Tú không muốn gặp nên Bách đã phải tìm đến Chiến "đo" nhờ hỗ trợ. Bách đã đợi Tú tại nhà của cô với Thư. Tại cuộc gặp riêng giữa hai người, Tú thẳng thắn không muốn trở lại với Bách nữa. Cô muốn ký hiệp ước xa lạ với Bách đến suốt đời, rằng việc Bách khôi phục trí nhớ vào thời điểm này với Tú không còn quan trọng nữa.
"Anh không cần phải cảm thấy áy náy với em hay với mọi người đâu. Đều là chuyện đã qua rồi" - Tú thẳng thắn với Bách.
Tú giờ đây đã khác, cô trở nên bình thản và sẵn sàng chấp nhận sự thật, sẵn sàng rời khỏi quá khứ có Bách. "Em sẽ thực hiện đúng những gì mà mình cam kết và em mong anh cũng thế" - Tú nói trước khi rời đi.
Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyểnXem - nghe - đọc - 23 phút trước
GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.
Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nhiều nghệ sĩ Việt lần đầu tham gia Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Hải Phòng. Chương trình mang đến niềm vui cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.
Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồngXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.
Ông Phi rối bời khi con gái nữ đồng nghiệp cũ gọi mình là bốXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Gia đình bắt đầu ổn định sau sóng gió thì tin "sét đánh" lại sắp rơi xuống mái ấm của nhà ông Phi khi xuất hiện đứa trẻ mồ côi bỗng gọi ông Phi là bố.
Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi TúXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thúXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.
Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.