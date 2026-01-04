Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sinh viên xuất sắc vào quân đội hưởng phụ cấp 250% lương

Chủ nhật, 07:40 04/01/2026 | Xã hội
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Chính phủ ban hành loạt chính sách vượt trội nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội, phụ cấp tăng thêm đến 500% lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 363/2025 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, với nhiều cơ chế vượt trội về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc.

Theo nghị định, đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND Việt Nam gồm cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân là người Việt Nam trong nước, ở nước ngoài không thuộc khu vực công. Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ quan trọng, chiến lược gồm người Việt Nam trong và ngoài nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và cả người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng; học viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và cơ sở đào tạo ở nước ngoài được phong quân hàm hoặc xếp lương theo quy định.

Sinh viên xuất sắc vào Quân đội hưởng phụ cấp 250% lương - Ảnh 1.

Chính sách đặc thù thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội

Hưởng phụ cấp tăng thêm 500% mức lương hiện hưởng

Một điểm đáng chú ý của nghị định là chính sách phụ cấp hỗ trợ tăng thêm. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng phụ cấp tối đa 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng. Các đối tượng thu hút khác được hưởng phụ cấp tăng thêm 350% mức lương hiện hưởng.

Mức hỗ trợ còn cao hơn đối với một số trường hợp đặc biệt. Giáo sư, phó giáo sư; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án khi chủ trì các đề án, công trình khoa học có tính đột phá, hiệu quả cao được hưởng 500% mức lương. 

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, chuyên gia, nhà quản lý được hưởng 450%, trong khi người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I được hưởng 400% mức lương hiện hưởng. 

Chuyên gia có sáng chế, giải pháp ứng dụng hiệu quả vào nhiệm vụ quân sự còn được thưởng tối thiểu 6 lần mức lương.

Ưu tiên thuê nhà ở công vụ

Về nhà ở, nhân tài trong quân đội được ưu tiên thuê nhà ở công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà nếu chưa có nhà công vụ; được ưu tiên mua nhà ở, đất ở và mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, nghị định quy định hàng loạt chính sách khác về đào tạo, bồi dưỡng; phong, thăng quân hàm; quy hoạch, bổ nhiệm; môi trường làm việc; chăm sóc sức khỏe; an điều dưỡng và hậu phương quân đội. Hằng năm, bản thân và người thân của nhân tài được hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng 7 ngày tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội. 

Trường hợp nhân tài và gia đình từ nước ngoài về Việt Nam sinh sống còn được hỗ trợ vé máy bay và tạo điều kiện học tập, việc làm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.

Thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, biển động mạnh

Thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, biển động mạnh

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Ngày 4/01/2026, miền Bắc tiếp tục rét khô, vùng núi có nơi rét hại. Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác.

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 1/7/2026 khi luật này chính thức có hiệu lực nhiều khoản thu nhập sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Chi tiết lịch nghỉ dài kỷ lục dịp Tết Nguyên đán 2026

Chi tiết lịch nghỉ dài kỷ lục dịp Tết Nguyên đán 2026

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH - Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch đang diễn ra, công chức, viên chức, người lao động chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt

Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt

Thời sự - 1 giờ trước

Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.

Tin sáng 4/1: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc thấp nhất 4 độ C; Hà Nội triển khai phương án đón người dân trở lại sau Tết Dương lịch

Tin sáng 4/1: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc thấp nhất 4 độ C; Hà Nội triển khai phương án đón người dân trở lại sau Tết Dương lịch

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh khiến mức nhiệt thấp nhất là 4 độ C được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn); cơ quan chức năng đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến cửa ngõ, vành đai, bến xe và các trục hướng tâm để đón người dân trở lại sau Tết Dương lịch.

Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều này

Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều này

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 2026, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc nước ta, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống mức 10°C.

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết “tình địch”.

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.

Xem nhiều

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Tử vi tháng 1/2026: Bí kíp xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão

Tử vi tháng 1/2026: Bí kíp xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão

Đời sống
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Xã hội
4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu

Đời sống
Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top