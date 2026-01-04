Sinh viên xuất sắc vào quân đội hưởng phụ cấp 250% lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 363/2025 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, với nhiều cơ chế vượt trội về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc.

Theo nghị định, đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND Việt Nam gồm cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân là người Việt Nam trong nước, ở nước ngoài không thuộc khu vực công. Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ quan trọng, chiến lược gồm người Việt Nam trong và ngoài nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và cả người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng; học viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và cơ sở đào tạo ở nước ngoài được phong quân hàm hoặc xếp lương theo quy định.

Chính sách đặc thù thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội

Hưởng phụ cấp tăng thêm 500% mức lương hiện hưởng

Một điểm đáng chú ý của nghị định là chính sách phụ cấp hỗ trợ tăng thêm. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng phụ cấp tối đa 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng. Các đối tượng thu hút khác được hưởng phụ cấp tăng thêm 350% mức lương hiện hưởng.

Mức hỗ trợ còn cao hơn đối với một số trường hợp đặc biệt. Giáo sư, phó giáo sư; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án khi chủ trì các đề án, công trình khoa học có tính đột phá, hiệu quả cao được hưởng 500% mức lương.

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, chuyên gia, nhà quản lý được hưởng 450%, trong khi người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I được hưởng 400% mức lương hiện hưởng.

Chuyên gia có sáng chế, giải pháp ứng dụng hiệu quả vào nhiệm vụ quân sự còn được thưởng tối thiểu 6 lần mức lương.

Ưu tiên thuê nhà ở công vụ

Về nhà ở, nhân tài trong quân đội được ưu tiên thuê nhà ở công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà nếu chưa có nhà công vụ; được ưu tiên mua nhà ở, đất ở và mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, nghị định quy định hàng loạt chính sách khác về đào tạo, bồi dưỡng; phong, thăng quân hàm; quy hoạch, bổ nhiệm; môi trường làm việc; chăm sóc sức khỏe; an điều dưỡng và hậu phương quân đội. Hằng năm, bản thân và người thân của nhân tài được hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng 7 ngày tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội.

Trường hợp nhân tài và gia đình từ nước ngoài về Việt Nam sinh sống còn được hỗ trợ vé máy bay và tạo điều kiện học tập, việc làm.