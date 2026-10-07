Smart Choice Awards 2026: Khi công nghệ vượt qua ranh giới thông số để phục vụ cuộc sống

Tại Better Choice Awards 2026 với chủ đề "Innovation Beyond Borders", hệ thống giải thưởng Smart Choice Awards tiếp tục mở rộng tiêu chí đánh giá về một sản phẩm công nghệ tiêu biểu. Vượt qua các cuộc đua đơn thuần về thông số kỹ thuật hay cấu hình phần cứng, các hạng mục năm nay tập trung sâu sắc vào giá trị ứng dụng thực tiễn: khả năng kiến tạo không gian sống, tính tiện ích cho gia đình, năng lực mở rộng hệ sinh thái và sự đột phá định hình phong cách sống hiện đại.

Những cái tên chiến thắng dưới đây đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh toàn diện về các thiết bị và giải pháp công nghệ đang nâng chuẩn trải nghiệm số cho người tiêu dùng.

Định hình chuẩn mực nghe nhìn và không gian sống hiện đại

Ở nhóm thiết bị gắn liền với không gian sinh hoạt, yếu tố thẩm mỹ kết hợp công nghệ xử lý đỉnh cao trở thành thước đo quan trọng để nâng cấp chất lượng sống của gia chủ.

TV LG OLED evo AI W6 - Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống: Dòng TV cao cấp của LG khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc biến thiết bị giải trí thành tác phẩm nghệ thuật nội thất. Thiết kế siêu mỏng dạng dán tường (Wallpaper Design) kết hợp công nghệ truyền tín hiệu hoàn toàn không dây (True Wireless) giúp giải phóng hoàn toàn các mớ dây cáp rườm rà. Khi kết hợp cùng công nghệ hiển thị màu sắc đột phá Hyper Radiant Color Tech và trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, TV LG OLED evo AI W6 trở thành mảnh ghép hoàn hảo để kiến tạo không gian nghe nhìn đẳng cấp cho phòng khách hiện đại.

Tineco Floor One Station S9 Artist - Sản phẩm tiên phong định hình phong cách mới: Không chỉ đơn thuần là một cỗ máy dọn dẹp, Tineco Floor One Station S9 Artist tạo ra bước đột phá khi đưa ngôn ngữ thiết kế nghệ thuật vào thiết bị gia dụng. Đường nét công thái học thanh lịch, tinh tế cùng trạm sạc đa năng tự động hóa tối đa giúp sản phẩm hòa hợp tự nhiên với các không gian sống cao cấp. Thiết bị định hình một lối sống mới: nơi công việc chăm sóc sàn nhà trở nên nhẹ nhàng, tiện nghi và đầy cảm hứng.

Giải pháp thiết thực nâng tầm chất lượng sống gia đình

Bên cạnh yếu tố nghe nhìn và phong cách, các giải pháp hướng tới chăm sóc sức khỏe, giải phóng sức lao động và tối ưu hóa thời gian cho gia đình trở thành tâm điểm của sự tin cậy.

Robot hút bụi Ecovacs X11 OMNI Cyclone - Thiết bị nâng tầm chất lượng sống gia đình: Ecovacs tiếp tục củng cố vai trò người đồng hành đắc lực trong mọi tổ ấm hiện đại. X11 OMNI Cyclone ghi điểm nhờ trạm sạc đa năng toàn diện cùng công nghệ hút lốc xoáy Cyclone cải tiến vượt bậc, xử lý bụi bẩn hiệu quả mà không làm suy giảm lực hút. Việc tự động hóa tối đa từ giặt giẻ, hút rác đến sấy khô giúp giải phóng trọn vẹn quỹ thời gian của các thành viên trong gia đình.

Eufy Bottle Washer S1 Pro - Công nghệ thiết thực cho gia đình trẻ: Thấu hiểu những vất vả của các bậc cha mẹ trong giai đoạn nuôi con nhỏ, Eufy Bottle Washer S1 Pro mang đến giải pháp công nghệ đánh trúng nhu cầu thiết thực. Thiết bị tích hợp chu trình khép kín từ rửa sạch chuyên sâu, tiệt trùng nhiệt độ cao đến sấy khô bảo quản bình sữa và phụ kiện. Sự an toàn, chuẩn xác về mặt vệ sinh giúp các gia đình trẻ an tâm hơn trong hành trình chăm sóc con cái.

Hệ sinh thái Plasmacluster Ion Sharp - Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu: Trong bối cảnh chất lượng môi trường sống ngày càng được chú trọng, Sharp chứng minh sức mạnh của giải pháp đồng bộ gồm máy lọc không khí, điều hòa và tủ lạnh. Công nghệ phóng thích ion độc quyền Plasmacluster Ion giúp chủ động ức chế vi khuẩn, nấm mốc, khử mùi và lọc sạch bụi mịn. Hệ sinh thái này mang lại một bầu không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe hô hấp và đường tiêu hóa cho cả gia đình một cách bền bỉ.

Đột phá di động, sáng tạo và sức mạnh kết nối hệ sinh thái

Ở mạch công nghệ cá nhân hóa, sự linh hoạt, năng lực sáng tạo nội dung và khả năng liên kết liền mạch giữa các thiết bị thông minh giữ vai trò then chốt.

Galaxy Z Fold8 - Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng: Samsung tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong ở phân khúc thiết bị gập cao cấp. Galaxy Z Fold8 là minh chứng rõ nét cho sự hoàn thiện về mặt công nghệ với bản lề bền bỉ, thân máy mỏng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng hàng đầu và khả năng đa nhiệm mạnh mẽ. Màn hình lớn mở rộng linh hoạt giúp thiết bị trở thành biểu tượng dẫn dắt xu hướng làm việc lẫn giải trí di động.

OPPO Find X9 Ultra - Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm: Được trang bị hệ thống ống kính tối tân cùng sự hợp tác hiệu chỉnh màu sắc từ thương hiệu huyền thoại Hasselblad, OPPO Find X9 Ultra định hình lại chuẩn mực camera phone. Khả năng nắm bắt ánh sáng, độ nổi khối tự nhiên và dải tương phản rộng vượt trội biến chiếc smartphone thành một cỗ máy ghi hình chuyên nghiệp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sáng tạo hình ảnh khắt khe của người dùng.

ASUS Zenbook DUO 2026 - Thiết bị kiến tạo không gian làm việc di động của năm: Với triết lý "Two screens. One mobile studio", ASUS Zenbook DUO 2026 mang tới trải nghiệm hai màn hình OLED cảm ứng linh hoạt đi kèm bàn phím tháo rời. Cấu hình mạnh mẽ cùng thiết kế độc đáo cho phép người dùng mở rộng không gian hiển thị gấp đôi mọi lúc mọi nơi, biến mọi mặt bàn cà phê hay ghế chờ sân bay thành một trạm làm việc chuyên nghiệp, liền mạch.

Hệ sinh thái Samsung Galaxy - Hệ sinh thái công nghệ thông minh xuất sắc: Sức mạnh của công nghệ ngày nay không còn nằm ở từng thiết bị đơn lẻ mà ở sự kết nối nhịp nhàng. Hệ sinh thái Samsung Galaxy chứng minh năng lực vượt trội khi liên kết liền mạch từ smartphone, máy tính bảng, smartwatch cho đến các thiết bị gia dụng qua nền tảng SmartThings. Dữ liệu, thông báo và tác vụ được luân chuyển mượt mà, giúp người dùng làm chủ cuộc sống số một cách thông minh và trọn vẹn nhất.

Đổi mới trải nghiệm và sự đồng hành dài lâu

Không dừng lại ở những sản phẩm phần cứng, một thiết bị xuất sắc chỉ thực sự trọn vẹn khi đi cùng dịch vụ chăm sóc người dùng chu đáo.

LG Best Care - Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm Hạng mục vinh danh LG Best Care là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới dịch vụ sau bán hàng. Không chỉ giải quyết sự cố kỹ thuật, LG Best Care xây dựng quy trình bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và chăm sóc thiết bị gia dụng chuyên nghiệp, tận tâm ngay tại nhà. Điều này giúp nâng cao tuổi thọ sản phẩm, đem lại sự yên tâm tuyệt đối và gắn kết bền chặt giữa thương hiệu và khách hàng.

Từ "thiết bị thông minh" đến "giải pháp nâng tầm cuộc sống"

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh tại Smart Choice Awards 2026, các sản phẩm và dịch vụ chiến thắng không đi theo một công thức cứng nhắc. Có thiết bị dẫn đầu về thiết kế thẩm mỹ nghệ thuật, có sản phẩm tháo gỡ áp lực việc nhà, có hệ sinh thái tạo dựng không gian làm việc di động, và có những dịch vụ tận tâm mang lại sự an tâm bền vững.

Điểm chung lớn nhất gắn kết những cái tên này chính là giá trị thực sự mang lại cho người dùng: công nghệ không phải là những con số vô hồn trên giấy tờ, mà là cầu nối giúp cuộc sống mỗi ngày trở nên tiện nghi, khỏe mạnh và truyền cảm hứng hơn. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà Better Choice Awards muốn gửi gắm qua từng mùa vinh danh.

PV