Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm do không khí lạnh

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng.

Đây là đợt rét đậm của mùa Đông năm nay, muộn hơn mọi năm khoảng hơn 10 ngày. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ban đêm ở đồng bằng và khu vực ven biển từ 10-13 độ; ở vùng núi 8-11 độ; vùng núi cao có những nơi dưới 5 độ, dễ xuất hiện băng giá và sương muối tại các đỉnh núi cao như Fanxipan, Pia Oắc.

Thời tiết Hà Nội hôm nay khoảng cách nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tăng dần do có nắng. Ban ngày mức nhiệt từ 19-23 độ, còn về đêm trời rét cóng với mức nhiệt 10 độ.

Thời tiết ban ngày nhiều nơi khác khu vực Bắc Bộ cũng hửng nắng trở lại từ trưa nay với nhiệt độ cao nhất tại các phường không vượt quá 20 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế dự báo thời tiết rét ẩm, nhiệt độ không vượt quá 20 độ. Từ Đà Nẵng trở vào Khánh Hòa trời mưa lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ.

Trái lại Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay có nắng.

Mưa trái mùa ở Nam Bộ hôm nay giảm hẳn, chỉ còn vài nơi xảy ra vào chiều tối và diễn ra rất nhanh. Ban ngày trời nắng, có gió Đông Bắc nên không khí dễ chịu. Nhiệt độ các phường từ 28-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ; vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ; vùng núi 13-16 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : phía Bắc 21-24 độ; phía Nam có 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

