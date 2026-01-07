Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng. Ban đêm trời rét cóng mức nhiệt ở Thủ đô ở mức 10 độ.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc tiếp tục rét đậm do không khí lạnh
Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng.
Đây là đợt rét đậm của mùa Đông năm nay, muộn hơn mọi năm khoảng hơn 10 ngày. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ban đêm ở đồng bằng và khu vực ven biển từ 10-13 độ; ở vùng núi 8-11 độ; vùng núi cao có những nơi dưới 5 độ, dễ xuất hiện băng giá và sương muối tại các đỉnh núi cao như Fanxipan, Pia Oắc.
Thời tiết Hà Nội hôm nay khoảng cách nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tăng dần do có nắng. Ban ngày mức nhiệt từ 19-23 độ, còn về đêm trời rét cóng với mức nhiệt 10 độ.
Thời tiết ban ngày nhiều nơi khác khu vực Bắc Bộ cũng hửng nắng trở lại từ trưa nay với nhiệt độ cao nhất tại các phường không vượt quá 20 độ.
Khu vực từ Nghệ An đến Huế dự báo thời tiết rét ẩm, nhiệt độ không vượt quá 20 độ. Từ Đà Nẵng trở vào Khánh Hòa trời mưa lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ.
Trái lại Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay có nắng.
Mưa trái mùa ở Nam Bộ hôm nay giảm hẳn, chỉ còn vài nơi xảy ra vào chiều tối và diễn ra rất nhanh. Ban ngày trời nắng, có gió Đông Bắc nên không khí dễ chịu. Nhiệt độ các phường từ 28-32 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ; vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ; vùng núi 13-16 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : phía Bắc 21-24 độ; phía Nam có 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.
Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.
Không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc khu vực nào rét đậm nhất?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc rét đậm trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ; vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Hà Nội: Nổ lớn nghi do pháo tại xã Phúc Thọ khiến 3 người thương vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 5/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xác pháo vương vãi, vụ việc khiến một nam thanh niên sinh năm 2007 tử vong và 2 người khác bị thương.
Tuyến đường huyết mạch ở Quảng Trị hư hỏng nặng sẽ được khắc phục ra sao?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trước thực trạng tuyến tỉnh lộ 585C xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt dự án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền BắcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (5/1) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 5 độ.
Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vongThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.
Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phốThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên bị lực lượng CSGT xử phạt.
Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).
Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?Thời sự
GĐXH - Trước diễn biến thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trong khi tiến độ thi công mở rộng tuyến hiện đạt khoảng 65%.