Công ty quản lý của Miu Lê phát thông báo
GĐXH - Sau hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chiều 11/5, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức phát thông báo.
Cụ thể, KIM Entertainment - công ty quản lý vừa đăng tải thông báo dài trên fanpage chính thức, đề cập trực tiếp đến những tin đồn xoay quanh nghệ sĩ Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Phía công ty cho biết trong những giờ qua đã ghi nhận các luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội và gửi lời xin lỗi vì những thông tin tiêu cực khiến khán giả hoang mang.
Đáng chú ý, công ty xác nhận hiện đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư vụ việc, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất.
Đồng thời phía công ty quản lý cũng nhấn mạnh sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận từ cơ quan chức năng. "Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.
Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất", phía quản lý Miu Lê thông báo.
Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như: Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay,... Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.
Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong "Em là bà nội của anh". Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như: Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2, Anh thầy ngôi sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim "Đại tiệc trăng máu 8".
Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải Phòng
GĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà, hôm 10/5.
