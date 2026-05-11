Miu Lê ở tuổi 35

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô từng đóng các phim: Những thiên thần áo trắng, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao...Với âm nhạc, Miu Lê có nhiều ca khúc hit như: Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay...