36 năm hôn nhân của Vân Sơn với người bạn đời kín tiếng trên đất Mỹ

Vân Sơn tuổi 65: 'Nhà xe ổn định, tôi không còn áp lực cơm áo gạo tiền' GĐXH - "Hồi xưa đi làm nghệ thuật vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Còn hiện tại, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đã ổn định, không phải "chạy ăn" từng ngày, tôi làm những gì mình thích thôi", danh hài Vân Sơn chia sẻ.

Thời gian gần đây, anh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi trở về Việt Nam đóng phim điện ảnh sau nhiều năm định cư ở Mỹ. Nhìn lại những ngày đầu mưu sinh ở Mỹ, điều gì còn đọng lại rõ nhất với anh?

- Có thời gian tôi làm việc rất vất vả. Sáng 6h đi làm ở hãng điện tử đến khoảng 16h ăn uống qua loa rồi 17h tiếp tục vào ca ở trạm xăng, làm đến 1h sáng hôm sau. Ban đêm ít khách, tôi chủ yếu dọn dẹp, lau từng cây xăng, đổ rác, dọn toilet… Đó là giai đoạn khó khăn nhất với tôi. Nhưng may mắn là không kéo dài quá lâu, khoảng một năm thì mọi thứ dần ổn định.

Vậy hiện tại cuộc sống của anh thế nào?

- Cuộc sống của tôi bên Mỹ khá thoải mái. Nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đã ổn định, nên tôi không phải "chạy ăn" từng ngày. Hiện tại, tôi làm những gì mình thích thôi. Chương trình nào tôi thấy phù hợp, thật sự thích thì sẽ nhận. Còn nếu không phù hợp, hoặc cảm thấy không thoải mái thì tôi từ chối. Với điện ảnh cũng vậy, nếu có dự án phù hợp thì tôi tham gia, còn không thì cứ chờ.

Sức khỏe của anh ở tuổi 65 thế nào?

- May mắn là ở tuổi này không có bệnh gì. Tôi thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, nhờ đó giảm từ 85kg xuống còn khoảng 72kg. Việc giảm cân giúp cơ thể tôi nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực lên xương khớp khi làm việc cường độ cao.

Tôi bây giờ khá tự do vì các con đều trưởng thành. Tôi không cần dùng báo thức, thức dậy và làm việc theo cảm hứng. Tôi thường thức khuya để viết kịch bản vì đó là lúc không gian yên tĩnh nhất.

Anh có thể nói bí quyết cụ thể được không?

- Tôi bắt đầu từ sân khấu khi còn rất trẻ, khoảng 15–16 tuổi. Nhưng việc giữ thể lực không hẳn đến từ việc làm nghề, mà là do thói quen sinh hoạt. Từ nhỏ tôi đã chơi thể thao, tập tạ thường xuyên. Đến bây giờ, dù không tập nặng như trước nhưng tôi vẫn duy trì đều đặn. Đồng thời, tôi chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống.

Tôi cắt giảm tinh bột, hạn chế thịt đỏ, ăn nhiều rau xanh và giảm các món chiên xào. Nói đơn giản, cơ thể mình giống như một chiếc xe – mình "đổ" vào loại nhiên liệu nào thì nó sẽ vận hành theo kiểu đó. Rượu bia thì vẫn có, nhưng rất hạn chế. Chỉ khi gặp bạn bè thân thiết tôi mới uống một chút, chủ yếu là rượu vang đỏ.

Hiện tại, sức khỏe của tôi rất ổn, thậm chí không cần dùng đến thuốc hay vitamin bổ sung. Không cao huyết áp, không tiểu đường – nói chung là giữ được trạng thái tốt nhờ lối sống điều độ.

Nhiều người cho rằng, gia đình êm ấm chắc hẳn cũng là một trong những bí quyết để khỏe cả thể chất và tinh thần. Nhưng lâu nay anh khá kín tiếng, ít khi nhắc về người bạn đời!?

- Tôi có một bà vợ và hai đứa con trai.

Nhưng với tôi, mạng xã hội tôi dùng để chia sẻ công việc, còn gia đình là câu chuyện riêng tư, không cần thiết phải xuất hiện quá nhiều. Vợ con cũng không phải để "khoe" trên mạng. Tôi nghĩ, giữ được sự riêng tư cũng là một cách để bảo vệ gia đình.

Lúc mới biết nhau, vợ tôi là người cá tính, không dễ tiếp cận và được nhiều người theo đuổi. Chính điều đó khiến tôi muốn chinh phục ngay từ đầu. Tôi thích những gì có thử thách vì khi phải chinh phục, mình mới thấy giá trị và gắn bó lâu dài.

Bà xã chưa từng bày tỏ mong muốn xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện giải trí sao?

- Có một câu nói của cô ấy từ nhiều năm trước khiến tôi nhớ hoài: "Em không thích xuất hiện chung với anh khi vẻ ngoài không chu đáo lắm vì sợ người ta bảo vợ Vân Sơn thế này, thế kia".

Từ đó, tôi tôn trọng ý kiến của vợ, để cô ấy thoải mái, khi nào thích xuất hiện cũng được. Tôi nghĩ sự tôn trọng và cảm giác thoải mái khi bên nhau giúp cho hôn nhân luôn được ấm êm.

Vậy sau 36 năm hôn nhân, anh có thể nói gì về "nửa kia" của mình?

- Tôi hay nói đùa rằng hôn nhân giống như một điệu nhảy Cha-cha-cha, lúc người này tiến thì người kia phải lùi. Nếu cả hai cùng tiến sẽ va chạm, còn cùng lùi thì lại xa nhau.

Thực ra, tôi và bà xã khác biệt nhiều thứ, từ suy nghĩ đến lối sống. Sự "trái dấu" ấy giúp tình cảm được lâu bền, ngược lại giống quá lại mau chán.

Với tôi, tới tuổi này điều cần nhất là không khí vui vẻ, bình yên. Tôi nói với bà xã: 'Anh chọc cười khán giả trên sân khấu, còn ngoài đời, anh muốn mang lại tiếng cười cho em'. Khi tinh thần thoải mái, mọi chuyện dù phức tạp đến đâu đều dễ giải quyết.

Nếu khi nào cảm thấy mọi thứ chùng xuống, tôi sẽ tìm cách làm cho vui trở lại. Với tôi, đó là "chìa khóa" để giữ lửa hôn nhân.

Với các con thì sao? Hai con trai có thiên hướng nghệ thuật như bố không?

- Tôi không ép các con phải theo con đường của bố mà hãy theo đuổi điều mình yêu thích. Giống như tôi, làm nghề này vất vả nhưng vì đam mê nên vẫn thấy vui.

Đến hiện tại, thằng lớn năm nay 34 tuổi, làm quản lý nợ ở ngân hàng còn thằng nhỏ 27 tuổi có công ty riêng. Cả hai đều chưa vợ nhưng tạo dựng được sự nghiệp riêng, có cuộc sống thoải mái và tự lo được cho bản thân nên vợ chồng tôi không phải lo lắng nhiều.

Tôi vui vì hai con đều thành tài, là người tốt, không bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội. Ba mẹ muốn gì, hai anh cũng cho. Riêng việc hỏi bao giờ lấy vợ thì chỉ cười hoặc trêu lại ba mẹ chứ chưa có câu trả lời.

Cảm ơn chia sẻ của danh hài Vân Sơn!

Danh hài Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961. Thập niên 1990, anh hợp tác Bảo Liêm và Hoài Linh, trở thành những cây hài ăn khách. Sau đó, anh thành lập một trung tâm giải trí. Thập niên 2000, Vân Sơn về Việt Nam, thường xuyên diễn hài, tham gia game show... Nhiều năm qua, Vân Sơn sống cùng gia đình ở Mỹ. Anh hoạt động tại hải ngoại, tập trung quản lý sân khấu. Bên cạnh đó, anh vẫn thường xuyên đăng tải những đoạn clip lên mạng xã hội để chia sẻ với khán giả cuộc sống thường nhật.



