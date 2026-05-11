Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'
GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền có cảnh hôn với bạn diễn Hoàng Du Ka mà từ đầu không có trong kịch bản phim "Dưới ô cửa sáng đèn".
Trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" sắp lên sóng trên VTV3, diễn viên Ngọc Huyền - gương mặt thành công với nhiều bộ phim truyền hình như: "Thương ngày nắng về", "Món quà của cha", "Dịu dàng màu nắng"... sẽ trở lại với một vai diễn thú vị, mang màu sắc mới trong "Dưới ô cửa sáng đèn".
Trong dự án mới lần này, Ngọc Huyền vào vai Ngọc Vân - một cô gái sống phông bạt, màu mè, công việc không ổn định, luôn đẩy gia đình vào những rắc rối, nợ nần. Tuy nhiên, Vân có một điểm giống với mọi người cùng lớn lên ở khu tập thể này đó là sự nghĩa khí với bạn bè. Đây là dạng vai khá mới mẻ và khác biệt so với những nhân vật Ngọc Huyền thể hiện trước đó.
Trong trích đoạn giới thiệu phim, Ngọc Huyền có cảnh hôn với Hoàng Du Ka (vai Lê Viết Bằng). Trong buổi ra mắt phim, hai diễn viên bật mí cảnh hôn môi này ban đầu không có trong kịch bản. Tuy nhiên, sau khi đạo diễn Trịnh Lê Phong đề nghị, cả hai đều nhận thấy ý tưởng này khá thú vị. Và khi trailer phim được công bố, chi tiết này cũng mang tới sự thú vị với khán giả.
Chia sẻ về chi tiết này, Ngọc Huyền cho biết cô và bạn diễn Hoàng Du Ka ngoài đời chơi với nhau vui vẻ và thường trêu đùa nên khi thực hiện cảnh hôn, dù chỉ là chạm môi cũng khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Tuy nhiên, khi xem trong trailer, cô cảm thấy hài lòng vì phân cảnh đó tạo thêm màu sắc trẻ trung, dễ thương cho bộ phim.
Khi được hỏi phản ứng của ông xã về cảnh thân mật trên, nữ diễn viên cho biết chính cô mới là người áp lực hơn. Chồng Ngọc Huyền rất cảm thông và thấu hiểu cho tính chất công việc của vợ.
Diễn viên Hoàng Du Ka cho biết, cảnh chạm môi giữa anh với Ngọc Huyền diễn ra rất nhanh, thoáng qua nhưng hai diễn viên cũng phải thực hiện tới 4 lần để đảm bảo các góc máy. Cũng như bạn diễn, anh cảm thấy phân cảnh này rất thú vị và dễ thương khi lên phim.
Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" sẽ nối sóng "Bước chân vào đời", phim xoay quanh cuộc sống của Sinh - một ông bố đơn thân sống nguyên tắc, trách nhiệm nhưng giàu nghĩa khí, cùng em gái Vân và nhóm bạn thân Tài, Bằng, Diệu, Nguyệt trong khu tập thể cũ. Họ gắn bó với nhau như gia đình, cùng chia sẻ những vui buồn đời thường.
Tuy nhiên, chuỗi biến cố bất ngờ ập đến khiến cuộc sống vốn bình lặng của tất cả bị đảo lộn. Trong guồng quay của tiền bạc, danh dự và tình thân, mỗi người buộc phải trưởng thành, học cách vượt qua giới hạn bản thân để tìm lại giá trị sống và niềm tin. Giữa giông bão, họ vẫn không ngừng vươn lên, để mỗi ô cửa sáng đèn là một biểu tượng của hy vọng và tình người.
Bộ phim gây chú ý bởi những gương mặt thân quen với phim giờ vàng VTV. Ngoài dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội, góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện, mang lại những lớp cảm xúc lắng đọng về tình cha con, gia đình và sự hi sinh thầm lặng.
