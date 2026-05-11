Hoa hậu Việt Nam làm vợ doanh nhân quê Quảng Trị giờ có cuộc sống ra sao?

Thứ hai, 19:00 11/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Từ khi kết hôn cùng doanh nhân quê Quảng Trị Nguyễn Viết Vương, nàng hậu xứ Thanh Đỗ Thị Hà có cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc và ngọt ngào.

7 tháng sau ngày cưới, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương ngày càng thăng hoa. Trong sự nghiệp, doanh nhân Nguyễn Viết Vương trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị vào hồi tháng 3. Công việc thuận lợi nhưng anh cũng không quên chiều vợ xinh đẹp bằng những chuyến du lịch xa xỉ, ngọt ngào.

Mới đây, nàng hậu xứ Thanh khoe đi du lịch Nhật Bản trượt tuyết cùng chồng doanh nhân. Ngoài nhan sắc ngày càng xinh đẹp, nhiều khán giả còn khen cô và chồng có tướng phu thê.

Được biết, sau khi trở thành dâu hào môn, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Thị Hà có nhiều thay đổi. Người đẹp xứ Thanh hạn chế xuất hiện mà dành thời gian cho gia đình và công việc.

Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa, du lịch cùng chồng thay vì hoạt động giải trí.

Đầu năm 2026, Đỗ Thị Hà còn gây chú ý khi đón Tết đầu tiên ở quê chồng tại Quảng Trị. Hình ảnh nàng hậu diện áo dài nền nã, xuất hiện bên ông xã trong các hoạt động gia đình nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đáng chú ý, Đỗ Thị Hà đã rời vị trí CEO tại công ty mỹ phẩm do mình điều hành để tập trung vun vén tổ ấm. Người đẹp cho rằng đây không phải là việc từ bỏ sự nghiệp mà là lựa chọn cho giai đoạn sống mới.

Từ khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà ít chia sẻ về đời sống vợ chồng và gần như không nhắc nhiều đến chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua những hình ảnh được đăng tải, công chúng có thể thấy nàng hậu đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, ổn định bên chồng doanh nhân.


Đỗ Thị Hà ngày càng chăm công việc nội trợ và vun vén nhà cửa.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa là một trong những người đẹp nổi bật của làng nhan sắc Việt những năm gần đây. Cô ghi dấu ấn với nhiều thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Ngoài các danh hiệu sắc đẹp, Đỗ Thị Hà còn được chú ý bởi thành tích học tập tốt. Cô từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh và tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân.

