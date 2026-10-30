Tin sao 30/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Thúy Diễm và con gái Rosie, nhan sắc Ngọc Trinh gây sốt với tạo hình thanh xuân

Thứ sáu, 16:30 30/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm khiến người hâm mộ tan chảy với khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái Rosie, trong khi đó người mẫu Ngọc Trinh gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, ngọt ngào như thiếu nữ.

Tin sao 30/10: - Ảnh 1.

Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc ngập tràn bên con gái Rosie. Nữ diễn viên tâm đắc với bức ảnh đẹp tự nhiên và gửi lời cảm ơn tới người đã giúp cô ghi lại giây phút đặc biệt này.

Tin sao 30/10: - Ảnh 2.

Ca sĩ Đan Trường đăng ảnh bên vợ cũ Thủy Tiên và con trai, kèm chú thích: "Chúc mừng sinh nhật mẹ của Thiên Từ".

Tin sao 30/10: - Ảnh 3.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm chia sẻ hình ảnh hậu trường khi tham gia một chương trình truyền hình. Nữ ca sĩ ghi điểm nhờ phong thái tự tin, cuốn hút trước ống kính.

Tin sao 30/10: - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đầy phong độ kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "Vì em là âm nhạc tưới mát tâm hồn anh".

Tin sao 30/10: - Ảnh 5.

Diễn viên Diễm My 9X chia sẻ loạt ảnh dựa theo bức tranh của danh họa Lê Phổ. Theo nữ diễn viên, đây là sự kết hợp giữa cảm hứng từ mỹ thuật Đông Dương, tà áo lụa và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt xưa.

Tin sao 30/10: - Ảnh 6.

Người mẫu Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng trầm trồ khen ngợi khi tung loạt ảnh mang phong cách trẻ trung, gương mặt trong trẻo, ngây thơ như thuở mới vào nghề.

Tin sao 30/10: - Ảnh 7.

Hoa hậu Hương Giang tràn đầy năng lượng với phong cách thời trang đời thường khi đi dạo phố, uống cà phê.

Tin sao 30/10: - Ảnh 8.

Diễn viên Mỹ Duyên với trang phục trẻ trung, năng động và nhan sắc xinh tươi trong loạt ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 30/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Thúy Diễm và con gái Rosie, nhan sắc Ngọc Trinh gây chú ý - Ảnh 9.Tin sao 29/10: Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt', nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý

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