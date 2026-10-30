Tin sao 30/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Thúy Diễm và con gái Rosie, nhan sắc Ngọc Trinh gây sốt với tạo hình thanh xuân

2 giờ trước

GĐXH - Đan Lê chia sẻ hình ảnh mới nhất khi đi du lịch Thụy Sĩ, ngoài ra cô còn gây tò mò với khán giả khi tiết lộ hình ảnh địa điểm quay phim "Hạ cánh nơi anh" tại đất nước châu Âu xinh đẹp này.