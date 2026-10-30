Tin sao 30/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Thúy Diễm và con gái Rosie, nhan sắc Ngọc Trinh gây sốt với tạo hình thanh xuân
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm khiến người hâm mộ tan chảy với khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái Rosie, trong khi đó người mẫu Ngọc Trinh gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, ngọt ngào như thiếu nữ.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
8 họa sĩ 'lãng du' cùng sơn màiXem - nghe - đọc -
GĐXH - 8 họa sĩ mang đến những góc nhìn riêng về thiên nhiên, con người và đời sống nội tâm tại triển lãm “Nguyên – Lãng du cùng sơn mài”, khai mạc ngày 30/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Vừa được 'soái ca' cầu hôn, tình cũ của Tâm bất ngờ xuất hiệnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Bình trở về nhưng không định gặp lại Tâm vì có thể sẽ khiến cô khó xử khi chuẩn bị cưới chồng.
Trải nghiệm của Đan Lê khi đến thăm địa điểm quay phim 'Hạ cánh nơi anh' ở Thụy SĩGiải trí -
GĐXH - Đan Lê chia sẻ hình ảnh mới nhất khi đi du lịch Thụy Sĩ, ngoài ra cô còn gây tò mò với khán giả khi tiết lộ hình ảnh địa điểm quay phim "Hạ cánh nơi anh" tại đất nước châu Âu xinh đẹp này.
Ông Đô bắt chủ cửa hàng phải gỡ ảnh nhạy cảm của con gáiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ông Đô và Long đã tìm tới cửa hàng của Thuận để khống chế và yêu cầu phải gỡ những bức ảnh nhạy cảm của Trâm.
Liveshow 5 'Sao Mai 2026' mở ra không gian sáng tạo đỉnh cao đối với các thí sinhXem - nghe - đọc -
GĐXH - Với chủ đề “Giao thoa”, Liveshow 5 "Sao Mai 2026" đặt ra thử thách đối với 8 thí sinh.
Phi Thanh Vân hạnh phúc được bạn trai U60 sửa nhà, đồng hành trong mọi việcGiải trí -
GĐXH - Phi Thanh Vân chia sẻ, cô may mắn khi có bạn trai là người yêu thương, quan tâm và ủng hộ những công việc mình theo đuổi.
Sao nhập ngũ 2026: Phan Mạnh Quỳnh nghẹn lòng trước sự hy sinh của các liệt sĩ, Erik luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cầnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trải nghiệm hành trình lênh đênh trên biển, đối mặt với những cơn say sóng và tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương, 7 chiến sĩ Sao nhập ngũ 2026 có những khoảnh khắc xúc động, khó quên trên tàu Hải quân 905.
Nữ diễn viên gây chú ý khi vào vai cô giáo của Chi Pu trong 'Chị chị em em 3'Câu chuyện văn hóa -
Sau nhiều năm rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và kinh doanh, Đào Lan Phương trở lại với điện ảnh với vai diễn trong bộ phim "Chị chị em em 3".
Tin sao 29/10: Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt', nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ trầm trồ trước hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm, trong khi đó Quỳnh Nga xuất hiện với nhan sắc xinh tươi, ngọt ngào.
Phi Thanh Vân hé lộ chuyện tương lai với bạn trai doanh nhân U60Giải trí -
GĐXH - Phi Thanh Vân tiết lộ bạn trai doanh nhân từng mong cô dành thời gian cùng anh quản lý nhà máy, phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đá. Nữ diễn viên trân trọng lời đề nghị nhưng cũng thẳng thắn trao đổi về những dự định nghề nghiệp của bản thân.