Sốc nặng khi phát hiện mẹ chồng thường xuyên lui tới nhà nhân tình của con trai

Dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi suýt ngất khi đọc được một tờ giấy GĐXH - Đọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.

Hôn nhân đang yên ổn, tôi đâu có ngờ được lại có một ngày mình đón nhận tới tấp những cú sốc. Đầu tiên là chồng, anh ấy trong khoảng hơn 1 năm qua bỗng dưng thay đổi tính nết, không còn quan tâm tới vợ con. Tiền bạc cũng không mấy khi đưa cho vợ, lấy hết lý do này tới lý do kia để xin tiền của vợ. Cũng may là công việc làm ăn của tôi thuận lợi, không thì gia đình lúc nào cũng túng thiếu.

Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, anh ta có người bên ngoài lúc nào mà tôi cũng không hay. Chẳng khác nào tin sét đánh ngang tai, người chồng tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng nay lại phản bội vợ con. Anh ta lén lút cặp bồ, trong khi gia đình đang êm ấm, hạnh phúc. Anh ta lấy tiền của nhà đi cung phụng cho người khác.

Đau khổ, dằn vặt bản thân ngu ngốc, quá tin tưởng chồng để rồi có ngày bị chính chồng phản bội. Sau những ngày vật vã vì bị tổn thương, tôi chỉ muốn ly hôn ngay nhưng rồi giữ được sự bình tĩnh nhờ vào sự động viên của một số người thân, bạn bè. Nghe theo lời của họ, tôi đã bí mật theo dõi để biết chồng đã cặp kè với ai, nhà ở đâu…

Cuối cùng tôi đã có kết quả, chồng ngoại tình với người phụ nữ còn khá trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi. Cô ta và chồng tôi có với nhau một đứa con vừa tròn 1 tuổi. Nhưng điều kỳ lạ là mẹ chồng tôi cũng thường xuyên xuất hiện ở nhà nhân tình của con trai. Mẹ chồng tỏ ra quan tâm, yêu mến hai mẹ con cô ta, thường xuyên mua quà, cho tiền.

Mẹ chồng bênh vực con trai ngoại tình còn tuyên bố những điều gây sốc với con dâu. Ảnh minh họa

Tôi rất buồn và sốc khi mà cả mẹ chồng và chồng tôi đã làm những việc sai trái sau lưng tôi. Mẹ chồng đáng lẽ phải khuyên nhủ con trai đừng làm những việc ảnh hưởng tới gia đình, đằng này bà còn đến gặp hai mẹ con cô ta. Khi tôi hỏi mẹ chồng cho rõ, bà lạnh lùng đáp: "Dù sao đứa bé cũng là cháu nội của tôi, là cháu đích tôn của dòng họ nhà này. Cô không biết đẻ, người khác làm thay thì cô phải chịu thôi".

Mẹ chồng nói những lời cay nghiệt khiến tôi thêm đau lòng. Bà như vậy, tôi biết bấu víu vào ai để hàn gắn gia đình. Thế mà tôi còn định nhờ mẹ chồng can thiệp, để chồng tôi từ bỏ người bên ngoài mà về với vợ con. Giờ đây tôi đã rõ mọi chuyện, mẹ chồng tỏ ra yêu mến người ngoài, coi con dâu như người xa lạ.

Mẹ chồng tôi còn dọa dẫm nếu tôi không chấp nhận chuyện chồng ngoại tình, có con riêng thì cứ việc ly hôn. Bà sẽ đón hai mẹ con cô ta về nhà để làm con dâu chính thức, thay thế tôi. Còn chồng tôi nữa, anh ta cũng dửng dưng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần đề cập đến chuyện người bên ngoài, anh ta lại tìm cách lảng tránh, hoặc là nói những câu thiếu xây dựng.

Chồng ngoại tình, còn có con riêng, tôi phải làm gì vào lúc này khi mà cả nhà chồng đều không ủng hộ tôi. Tôi có nên nhẫn nhịn, tìm cách lôi kéo chồng trở về với vợ con hay là dứt khoát ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

