Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tới

Triển lãm tư liệu "Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh"

Thời gian: Từ ngày 12/8 - 18/9. Địa điểm: Thư viện Quốc gia số 31 Tràng Thi, phường Cửa Nam

Triển lãm trưng bày 800 tư liệu và 80 bức ảnh mang đến cho công chúng những góc nhìn chân thực, sống động và phong phú về các sự kiện, nhân vật, cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ trong những thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước.

Triển lãm được trưng bày theo 4 phần.

Phần 1: Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX (200 tư liệu)

Phần 2: Quốc khánh 2/9/1945 - Mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh (200 tư liệu)

Phần 3: giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (200 tư liệu)

Phần 4: Việt Nam - 80 năm vững bước đi lên (200 tư liệu)



Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng thủ đô năm 2025

Thời gian: Từ 14/8 - 17/8 (Thời gian đóng/ mở cửa trong ngày: Từ 9h00 - 22h00). Địa điểm: Hoàng Thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, phường Ba Đình

Quy mô gần 5.000 m2 với các không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực, trình diễn và trải nghiệm sản phẩm, kết nối giao thương, các tiểu cảnh, mô hình.

Khu trưng bày sản phẩm truyền thống của làng nghề Việt tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945"

Thời gian: 20h ngày 15/8. Địa điểm: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phường Cửa Nam.

Chương trình tái hiện hình ảnh mùa thu lịch sử năm 1945, khi Hà Nội là trung tâm của những đổi thay làm nên vận mệnh dân tộc. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật với các yếu tố văn hóa, lịch sử, sử dụng công nghệ trình diễn hiện đại để mang đến trải nghiệm sâu sắc.

Hình ảnh tại buổi sơ duyệt chương trình. (Ảnh: BTC)

Đây là sự kiện mở, người dân có thể đến trực tiếp khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để thưởng thức. Khán giả không thể đến xem trực tiếp có thể theo dõi qua sóng truyền hình VTV1.

Chương trình "Tự hào là người Việt Nam"

Thời gian: 20h ngày 17/8. Địa điểm: Quảng trường sân vận động Mỹ Đình

Sự kiện được chia thành 3 phần: Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam – Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam.

Chương trình quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên múa cùng nhiều giọng ca nổi tiếng như Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ…

Dàn nghệ sĩ đình đám sẽ góp mặt tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Chương trình được truyền trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng toàn quốc và livestream đa nền tảng.

Chương trình miễn phí vé, dự kiến dành cho 30.000 khán giả.

Các hoạt động được website chính thức chuỗi sự kiện A80 của Sở Văn hóa - Thể thao và Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội cung cấp.