Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tới
GĐXH - Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội chợ, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
Triển lãm tư liệu "Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh"
Thời gian: Từ ngày 12/8 - 18/9. Địa điểm: Thư viện Quốc gia số 31 Tràng Thi, phường Cửa Nam
Triển lãm trưng bày 800 tư liệu và 80 bức ảnh mang đến cho công chúng những góc nhìn chân thực, sống động và phong phú về các sự kiện, nhân vật, cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ trong những thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước.
Triển lãm được trưng bày theo 4 phần.
Phần 1: Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX (200 tư liệu)
Phần 2: Quốc khánh 2/9/1945 - Mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh (200 tư liệu)
Phần 3: giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (200 tư liệu)
Phần 4: Việt Nam - 80 năm vững bước đi lên (200 tư liệu)
Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng thủ đô năm 2025
Thời gian: Từ 14/8 - 17/8 (Thời gian đóng/ mở cửa trong ngày: Từ 9h00 - 22h00). Địa điểm: Hoàng Thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, phường Ba Đình
Quy mô gần 5.000 m2 với các không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực, trình diễn và trải nghiệm sản phẩm, kết nối giao thương, các tiểu cảnh, mô hình.
Chương trình "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945"
Thời gian: 20h ngày 15/8. Địa điểm: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phường Cửa Nam.
Chương trình tái hiện hình ảnh mùa thu lịch sử năm 1945, khi Hà Nội là trung tâm của những đổi thay làm nên vận mệnh dân tộc. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật với các yếu tố văn hóa, lịch sử, sử dụng công nghệ trình diễn hiện đại để mang đến trải nghiệm sâu sắc.
Đây là sự kiện mở, người dân có thể đến trực tiếp khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để thưởng thức. Khán giả không thể đến xem trực tiếp có thể theo dõi qua sóng truyền hình VTV1.
Chương trình "Tự hào là người Việt Nam"
Thời gian: 20h ngày 17/8. Địa điểm: Quảng trường sân vận động Mỹ Đình
Sự kiện được chia thành 3 phần: Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam – Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam.
Chương trình quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên múa cùng nhiều giọng ca nổi tiếng như Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ…
Chương trình được truyền trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng toàn quốc và livestream đa nền tảng.
Chương trình miễn phí vé, dự kiến dành cho 30.000 khán giả.
Các hoạt động được website chính thức chuỗi sự kiện A80 của Sở Văn hóa - Thể thao và Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội cung cấp.
GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.
GĐXH - Trong buổi chiếu phim điện ảnh "Tử chiến trên không", tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc - nhân chứng trong vụ cướp hàng không năm xưa đã xúc động chia sẻ về những hồi ức đã qua. Chị còn cho biết, Kaity Nguyễn giống với mình lúc trẻ.
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", bữa cơm tân gia tại nhà Mỹ Anh đã trở thành nỗi tự ái của Toàn khi bị mẹ vợ ra sức chê bai.
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", vợ ông Chủ tịch xã Thứ đã chuẩn bị cho chồng một khoản tiền lớn để đi lo giữ chiếc ghế chủ tịch xã.
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", Ngân đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, Toàn khó chịu khi bị mẹ vợ chê bai.
GĐXH - Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều tình tiết mới được mở ra về thực trạng gây bất ổn ở địa phương như: Cho vay nợ, hàng giả, tranh giành mỏ đá...
GĐXH - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.
GĐXH - Trong tập 1 "Gió ngang khoảng trời xanh", thấy nữ nhân viên có sự quan tâm trên mức bình thường với chồng, Mỹ Anh nhanh chóng ra tay "xử lý".
