Sự thật 'ngã ngửa' liên quan vụ người dân báo mất trộm hơn 60 triệu đồng

Ngày 24/10, Công an xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin về việc giải quyết đơn trình báo của người dân bị mất trộm tài sản.

Công an xã Bắc Trạch truy tìm phát hiện thấy số tiền mà ông Nguyễn Ngọc Tùy báo mất. Ảnh: CAQT.

Khoảng 14h30 ngày 13/10, Công an xã Bắc Trạch nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Ngọc Tùy (trú thôn 3 Bắc Trạch, xã Bắc Trạch) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 63 triệu đồng. Đây là số tiền ông Tùy thu tiền lãi và tiền gốc của các hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc địa bàn thôn 3 Bắc Trạch.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bắc Trạch tiến hành làm rõ sự việc. Quá trình xác minh, lực lượng điều tra nhận định lời khai của ông Tùy có nhiều mâu thuẫn. Kiểm tra hiện trường nơi xảy ra sự việc không có dấu hiệu của việc kẻ gian đột nhập.

Tiếp tục làm rõ sự việc, ông Tùy khai báo do tinh thần không minh mẫn nên cất số tiền này ở đâu không nhớ rõ, tìm kiếm nhiều nơi không thấy nên nghĩ có kẻ gian lấy trộm và trình báo công an. Kiểm tra các thông tin liên quan và xác định, ông Tùy có vấn đề về sức khỏe và không có động cơ, mục đích cố ý báo tin giả.

Công an xã Bắc Trạch đã hỗ trợ, phối hợp cùng ông Tùy và người thân tìm thấy số tiền người này báo mất.