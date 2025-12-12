Gỗ mán đỉa bỗng được thu mua với giá cao: Lo ngại nguy cơ xâm hại rừng
GĐXH - Loại gỗ mán đỉa ít giá trị bỗng được thương lái thu mua với giá cao bất thường khiến nhiều người lo ngại nguy cơ xâm hại rừng nếu không có biện pháp ngăn chặn sớm.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo gửi UBND các xã, phường, đặc khu; Chi cục Kiểm lâm, các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, yêu cầu chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cây mán đỉa trái phép.
Thời gian gần đây, tại một số khu vực miền núi của tỉnh Quảng Trị xuất hiện "cơn sốt" bất thường về loại gỗ mán đỉa. Theo người dân, loại gỗ này đang được thương lái thu mua với mức giá từ 1 đến 3 triệu đồng/kg. Với mức giá cao như vậy, nhiều người dân vào rừng tìm kiếm, khai thác cây mán đỉa, lấy lõi để bán cho thương lái.
"Loài cây gỗ này trước đây giá rẻ bèo, chỉ dùng để làm đồ gia dụng. Không hiểu sao thời gian gần đây, rất nhiều người săn lùng tìm mua cây mán đỉa với giá cao", anh Đ.C.T., trú xã Thượng Hóa chia sẻ.
Theo một số người dân xã Thượng Hóa, việc thương lái thu mua gỗ mán đỉa với giá cao bất thường, biến loại gỗ ít giá trị trước đây thành mục tiêu kiếm lời sẽ kéo theo nguy cơ phá rừng. Nếu không có biện pháp ngăn chặn để bảo vệ rừng thì rất lo ngại.
Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trước tình trạng người dân đổ xô tìm kiếm gỗ mán đỉa đơn vị đã tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm hại rừng.
"Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không phải là khu vực phân bố nhiều cây mán đỉa. Trước tình hình người dân ồ ạt tìm kiếm, đơn vị đã tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm hại rừng", ông Tân chia sẻ.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nắm bắt thông tin về việc gỗ mán đỉa được thương lái Trung Quốc thu mua mạnh ở Lào và tình trạng này đang lan sang Quảng Trị. Chi cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, chốt chặn và xuống địa bàn nắm tình hình để kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và buôn bán lâm sản trái phép.
