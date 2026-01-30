Sự thật về Cholesterol trong trứng

1. Trứng không phải là "kẻ thù" số một của mỡ máu

Cholesterol trong máu bao gồm cholesterol HDL "tốt" và cholesterol LDL "xấu", là một trong những thước đo thiết yếu về sức khỏe tim mạch. Trước đây, các nhà khoa học đã tranh luận về vai trò của cholesterol trong chế độ ăn vì nó thường liên quan đến chất béo bão hòa nên việc hạn chế cholesterol như hạn chế tiêu thụ trứng (vì nó chứa hàm lượng cholesterol cao ) được xem là cách bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt đối với những người bị rối loạn mỡ máu .

Lòng đỏ trứng chứa hàm lượng cholesterol đáng kể (khoảng 186 mg cholesterol trong một quả trứng lớn). Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cholesterol khiến trứng trở thành một lựa chọn có hại.

Qua nhiều nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ trứng còn tiêu thụ một lượng lớn thịt đỏ, bơ, thực phẩm chế biến (như thịt xông khói, giăm bông, xúc xích...) có nhiều chất béo bão hòa - nhân tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến lượng mỡ trong máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nếu sử dụng trong thời gian dài. Do vậy trứng không hoàn toàn là thủ phạm trực tiếp.

Mặc dù có hàm lượng cholesterol đáng kể nhưng trứng không phải là "kẻ thù" số một của mỡ máu.



Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, chất béo bão hòa có trong bơ, phô mai, thịt xông khói, xúc xích, bánh quy làm tăng cholesterol trong máu nhiều hơn cholesterol trong trứng và carbohydrate xấu tinh chế cao trong bánh mì nướng trắng, bánh ngọt, khoai tây chiên cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ.

2. Người có nguy cơ tim mạch không phải kiêng khem trứng

Quan điểm dinh dưỡng hiện đại cho thấy, người có nguy cơ tim mạch không phải kiêng ăn trứng nhưng cần ăn đúng cách và điều độ.

Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng trứng giàu chất dinh dưỡng và ăn một quả trứng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho những người khỏe mạnh là điều hợp lý. Đồng thời không cần thiết phải loại bỏ trứng hoàn toàn khỏi danh sách thực phẩm của những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, nhiều nghiên cứu lớn đã không tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa việc tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải (thường là một quả mỗi ngày ở người khỏe mạnh) và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Đối với người có nguy cơ tim mạch hoặc đã mắc bệnh tim mạch như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, các chuyên gia và tổ chức trên thế giới không còn khuyến cáo hạn chế nghiêm ngặt số lượng trứng ăn vào như trước đây.

Ăn trứng kết hợp với thực phẩm thực vật lành mạnh có lợi cho sức khỏe.

3. Người bị rối loạn mỡ máu vẫn có thể ăn trứng kết hợp với các thực phẩm lành mạnh

Đối với những người bị rối loạn mỡ máu nên cân nhắc việc giảm nguồn chất béo bão hòa và cholesterol trong chế độ ăn uống.

Nên thực hiện chế độ ăn lành mạnh với nhiều thực phẩm thực vật hơn. Có thể ăn vài quả trứng mỗi tuần kết hợp với các thực phẩm lành mạnh khác giúp giảm cholesterol xấu như: rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt… Ưu tiên ăn lòng trắng trứng không có nhiều cholesterol.

Nên ăn trứng luộc hoặc hấp. Hạn chế ăn trứng chiên với nhiều dầu mỡ, bơ để tránh nạp thêm chất béo bão hòa. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe.