Uống trà khi bị tiểu đường: 4 lợi ích vàng và những sai lầm 'chết người' cần tránh

Tuy nhiên, cần khẳng định rõ: Đối với người bị tiểu đường, nước trà là thực phẩm hỗ trợ, không phải thuốc và không thể thay thế insulin.

Tuy nhiên, nếu uống đúng cách và điều độ, nước trà sẽ đóng vai trò là "chất xúc tác" hỗ trợ điều chỉnh chuyển hóa cực kỳ hiệu quả.

Ảnh minh họa

4 lợi ích khi uống trà của người bị tiểu đường

1. "Làm dịu" cơn sóng dữ của đường huyết

Thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là sự ổn định của đường huyết. Nhiều người bệnh khổ sở vì đường huyết lúc đói thì ổn nhưng sau ăn lại tăng vọt, hoặc trồi sụt thất thường không rõ lý do.

Nước trà, đặc biệt là các hợp chất polyphenol (điển hình là trà đa phân), đóng vai trò như một "chất bôi trơn" cho con đường truyền tín hiệu insulin. Nó không trực tiếp làm hạ đường ngay lập tức, mà giúp cơ thể phản ứng với insulin một cách nhạy bén và trơn tru hơn. Sau khoảng 2 tháng, biểu đồ đường huyết của bệnh nhân thường bớt "nhảy múa", các đỉnh cao sau ăn được kéo thấp xuống và ổn định hơn.

2. "Gỡ rối" cho huyết áp và mỡ máu

Bệnh tiểu đường hiếm khi "đi một mình" mà thường kéo theo "người bạn đồng hành" nguy hiểm là cao huyết áp và mỡ máu. Đây mới chính là điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất vì nguy cơ biến chứng tim mạch.

Các hoạt chất trong lá trà có khả năng điều tiết chuyển hóa lipid, hỗ trợ giảm triglyceride và cholesterol xấu (LDL). Bên cạnh đó, nước trà gần như không chứa natri, lại là thức uống thay thế hoàn hảo cho các loại nước ngọt đóng chai, từ đó giảm bớt gánh nặng cho hệ tim mạch và giúp huyết áp duy trì ở mức ôn hòa.

Ảnh minh họa

3. "Lá chắn" bảo vệ mạch máu khỏi viêm nhiễm

Tiểu đường về bản chất là một bệnh rối loạn chuyển hóa mãn tính. Đường huyết cao kéo dài sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm âm ỉ và stress oxy hóa, vốn là "kẻ thù số 1" tàn phá thành mạch máu.

Catechin và Polyphenol trong trà là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp dọn dẹp các gốc tự do, giảm áp lực lên nội mạc mạch máu. Điều này có ý nghĩa cực lớn trong việc trì hoãn lão hóa mạch máu và ngăn ngừa các biến chứng tim mạch sớm.

4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng bền vững

Uống trà không giúp bạn gầy đi ngay lập tức, nhưng nó là một bộ "phanh phụ" hoàn hảo.

Nước trà gần như không chứa calo và tạo cảm giác no giả nhẹ, giúp bạn giảm bớt thói quen ăn vặt hoặc uống nước ngọt.

Khi cân nặng ổn định hoặc giảm nhẹ (khoảng 5%), độ nhạy Insulin sẽ tăng lên đáng kể, tạo tiền đề tốt cho việc điều trị.

Nguyên tắc "3 không" khi uống trà của người bị tiểu đường

Nước trà rất tốt, nhưng để đạt được những thay đổi "vàng" nêu trên mà không gây tác dụng phụ, người bệnh cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc "3 KHÔNG":

KHÔNG uống trà đậm đặc: Trà quá đặc có thể kích thích nhịp tim, gây hồi hộp, đánh trống ngực và ảnh hưởng xấu đến những người có tiền sử tim mạch.

KHÔNG uống khi bụng đói hoặc sát giờ đi ngủ: Uống trà khi đói dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày (say trà); uống quá muộn sẽ gây mất ngủ, mà mất ngủ chính là "thủ phạm" khiến đường huyết tăng cao vào sáng hôm sau.

KHÔNG thêm đường, mật ong hay trân châu: Tuyệt đối uống trà nguyên chất. Các loại trà sữa, trà hoa quả đóng chai chứa nhiều đường sẽ phản tác dụng, khiến đường huyết vọt lên mức nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Hãy coi việc uống trà là một thói quen bền vững, nhẹ nhàng. Nếu bạn phối hợp tốt giữa việc uống trà nhạt, ăn uống khoa học và vận động điều độ, bạn sẽ thấy cơ thể mình nhẹ nhõm và các chỉ số xét nghiệm "đẹp" dần lên sau mỗi kỳ tái khám..

Nội dung trên mang tính chất tham khảo. Người bệnh cần thăm khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa.

Theo Sohu