Sự thật video ông bố miền Tây khóc sướt mướt tiễn con gái về nhà chồng

Video sau đó được nhiều diễn đàn mạng chia sẻ với dòng chú thích: “Ông bố bật khóc khi tiễn con gái về nhà chồng”.

Hình ảnh trong video cho thấy, khoảnh khắc cô dâu xúc động rơi nước mắt khi tạm biệt người thân. Cô nghẹn ngào dặn dò: “Về đi, chiều con về”. Ở khung hình tiếp theo, người được cho là bố cô dâu cũng vội lau nước mắt.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị: “Cô dâu nhắn nhủ ‘chiều con về’ là biết lấy chồng gần rồi. Vậy mà cả nhà cũng không kìm nén được sự xúc động. Thế mới nói, khoảnh khắc tiễn con gái về nhà chồng lúc nào cũng đáng nhớ”; “Bố cô dâu trẻ và bảnh quá vậy? Có khi nào cô dâu vừa tròn 18 tuổi đã đi lấy chồng không?”...

Theo tìm hiểu, cô dâu trong video là Kỳ Thư (SN 2004, quê Cần Thơ). Đám cưới của cô diễn ra vào ngày 3/10 vừa qua.

Thư cho hay, người đàn ông mặc áo trắng, bật khóc trong video không phải bố mà là cậu út của cô. Đưa cháu gái về nhà chồng, trong khoảnh khắc tạm biệt cháu ra về, cậu út của Thư xúc động bật khóc.

“Cậu út của tôi tên là Hên, 36 tuổi, đã có gia đình. Khi đưa tôi về nhà chồng, cậu vừa vui mừng vừa xúc động. Cậu vui vì cháu gái tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng cũng nghẹn ngào khi cháu rời xa vòng tay gia đình để bắt đầu cuộc sống mới.

Trước đó, mắt cậu đã hoe đỏ. Đến lúc tạm biệt, không kìm nén được cảm xúc, cậu bật khóc”, Thư kể lại.

Kỳ Thư lấy chồng cách nhà 15km. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Thư được cậu út yêu thương, cưng chiều hết mực. Thư kể, cô được cậu út chỉ dạy nhiều thứ, mỗi khi gặp khó khăn đều có cậu ở phía sau giúp đỡ. Khoảng cách thế hệ không quá lớn, cậu luôn thấu hiểu tâm lý và đưa ra lời khuyên phù hợp mỗi khi các cháu chia sẻ khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

“Trước giờ, tôi cần thứ gì, cậu liền cho thứ đó. Cậu tôi rất yêu thương các cháu”, Thư nói.

Thư là con gái thứ tư trong gia đình có 5 chị em gái. Hai chị gái Thư đã lập gia đình.

“Tôi lấy chồng cách nhà 15km, đi xe máy khoảng 20 phút là tới. Hồi đầu, tôi nói với cả nhà: ‘Con lấy chồng gần nên lúc đưa dâu sẽ không khóc đâu’. Nào ngờ, khi thấy cậu út đỏ hoe mắt, tôi cũng không kìm nén được mà bật khóc”, Thư chia sẻ.

Trong ngày cưới, vợ chồng Thư được hai bên gia đình trao tặng gần 10 cây vàng. Với Thư, những món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn ẩn chứa tình thương yêu, sự quan tâm của gia đình đôi bên dành cho vợ chồng cô.