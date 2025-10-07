Sự thật video ông bố miền Tây khóc sướt mướt tiễn con gái về nhà chồng
Đoạn video ghi lại cảnh người thân xúc động khi tiễn cô dâu về nhà chồng thu hút gần 800.000 lượt xem, hơn 20.000 lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau 2 ngày đăng tải.
Video sau đó được nhiều diễn đàn mạng chia sẻ với dòng chú thích: “Ông bố bật khóc khi tiễn con gái về nhà chồng”.
Hình ảnh trong video cho thấy, khoảnh khắc cô dâu xúc động rơi nước mắt khi tạm biệt người thân. Cô nghẹn ngào dặn dò: “Về đi, chiều con về”. Ở khung hình tiếp theo, người được cho là bố cô dâu cũng vội lau nước mắt.
Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị: “Cô dâu nhắn nhủ ‘chiều con về’ là biết lấy chồng gần rồi. Vậy mà cả nhà cũng không kìm nén được sự xúc động. Thế mới nói, khoảnh khắc tiễn con gái về nhà chồng lúc nào cũng đáng nhớ”; “Bố cô dâu trẻ và bảnh quá vậy? Có khi nào cô dâu vừa tròn 18 tuổi đã đi lấy chồng không?”...
Theo tìm hiểu, cô dâu trong video là Kỳ Thư (SN 2004, quê Cần Thơ). Đám cưới của cô diễn ra vào ngày 3/10 vừa qua.
Thư cho hay, người đàn ông mặc áo trắng, bật khóc trong video không phải bố mà là cậu út của cô. Đưa cháu gái về nhà chồng, trong khoảnh khắc tạm biệt cháu ra về, cậu út của Thư xúc động bật khóc.
“Cậu út của tôi tên là Hên, 36 tuổi, đã có gia đình. Khi đưa tôi về nhà chồng, cậu vừa vui mừng vừa xúc động. Cậu vui vì cháu gái tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng cũng nghẹn ngào khi cháu rời xa vòng tay gia đình để bắt đầu cuộc sống mới.
Trước đó, mắt cậu đã hoe đỏ. Đến lúc tạm biệt, không kìm nén được cảm xúc, cậu bật khóc”, Thư kể lại.
Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Thư được cậu út yêu thương, cưng chiều hết mực. Thư kể, cô được cậu út chỉ dạy nhiều thứ, mỗi khi gặp khó khăn đều có cậu ở phía sau giúp đỡ. Khoảng cách thế hệ không quá lớn, cậu luôn thấu hiểu tâm lý và đưa ra lời khuyên phù hợp mỗi khi các cháu chia sẻ khúc mắc trong công việc, cuộc sống.
“Trước giờ, tôi cần thứ gì, cậu liền cho thứ đó. Cậu tôi rất yêu thương các cháu”, Thư nói.
Thư là con gái thứ tư trong gia đình có 5 chị em gái. Hai chị gái Thư đã lập gia đình.
“Tôi lấy chồng cách nhà 15km, đi xe máy khoảng 20 phút là tới. Hồi đầu, tôi nói với cả nhà: ‘Con lấy chồng gần nên lúc đưa dâu sẽ không khóc đâu’. Nào ngờ, khi thấy cậu út đỏ hoe mắt, tôi cũng không kìm nén được mà bật khóc”, Thư chia sẻ.
Trong ngày cưới, vợ chồng Thư được hai bên gia đình trao tặng gần 10 cây vàng. Với Thư, những món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn ẩn chứa tình thương yêu, sự quan tâm của gia đình đôi bên dành cho vợ chồng cô.
5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡChuyện vợ chồng - 10 giờ trước
GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.
Nhận lương hưu hơn 10 triệu, tôi vẫn chọn khởi nghiệp sau khi nghỉ hưuGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Dù có lương hưu hàng tháng hơn 10 triệu đồng nhưng vì sức khỏe tốt nên tôi muốn tìm một công việc khác sau khi nghỉ hưu.
Vì sao người không biết ơn cuối cùng sẽ mất tất cả?: Ngược lại, đường đời sẽ ngày càng rộng mở, đi đến đâu cũng có quý nhân!Gia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Có người nói: "Vận may của một người, thường ẩn chứa sự đóng góp của rất nhiều người". Vị trí bạn đang đứng hôm nay, dù cao hay thấp, chắc chắn đều có sự giúp đỡ dù ít dù nhiều từ vô số người khác.
Điểm mặt các cung hoàng đạo dễ thỏa hiệp: Mềm mỏng nhưng có khi bỏ lỡ cơ hộiGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người luôn kiên định, không ngại đối diện thử thách. Còn những người thuộc các cung hoàng đạo này chọn thỏa hiệp để giữ sự yên ổn và tránh xung đột.
Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MCChuyện vợ chồng - 23 giờ trước
Cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, hai gia đình của cặp đôi ở An Giang quyết định tổ chức chung đám cưới, chỉ thuê 1 MC.
Ông bà thực sự thương cháu có 3 đặc điểm này, bạn có được bao nhiêu?Nuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những gia đình 3 thế hệ, thái độ của ông bà đối với cháu thường ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tính cách của đứa trẻ.
Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!Nuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Giai đoạn vàng mà cha mẹ có thể thực sự đồng hành cùng con cái chỉ vỏn vẹn trong vài năm, đặc biệt là giai đoạn 0-3 tuổi.
Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Trên thực tế, hành trình trưởng thành của một đứa trẻ có những "điểm rơi" quan trọng quyết định tương lai. Tuy nhiên, rất nhiều bậc phụ huynh lại vô tình bỏ qua hoặc xử lý sai cách, khiến con dễ hình thành tâm lý tiêu cực, học tập sa sút và mất định hướng.
Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.
5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu thuộc một trong những cung hoàng đạo dưới đây, bạn nên cân nhắc "yên bề gia thất" sớm để không bỏ lỡ phúc khí của mình.
Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!Nuôi dạy con
GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".