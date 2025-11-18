Mới nhất
Sửa chữa tỉnh lộ giăng kín ‘ổ voi, ổ gà’ sau nhiều năm xuống cấp

Thứ ba, 09:59 18/11/2025 | Xã hội
GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt đầu nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 530D xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, sau đợt mưa bão vừa qua, tuyến đường tỉnh lộ 530D đã xuống cấp lại càng hư hỏng nghiêm trọng hơn. Hiện lực lượng chức năng đang đắp vá những vị trí "ổ voi, ổ gà" để thuận lợi cho người dân đi lại trên toàn tuyến.

Các đơn vị đã bàn giao mặt bằng để triển khai sửa chữa, nâng cấp từ km12+800 đến km14+800, với tổng mức đầu tư là 8 tỷ đồng.

Bắt đầu sửa chữa tỉnh lộ 530D sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đắp đất những vị trí "ổ voi, ổ gà" trên toàn tuyến.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, tuyến tỉnh lộ 530D là tuyến huyết mạch giao thông nối liền các xã miền núi Linh Sơn, Giao An, Bát Mọt và Yên Nhân với chiều dài 16km, đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt, sau ảnh hưởng của cơn bão số 10 gần đây, con đường dài 16km này đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương mỗi lần lưu thông qua đây.

Bắt đầu sửa chữa tỉnh lộ 530D sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng sửa chữa để người dân đi lại thuận lợi.

Theo ghi nhận thực tế, mức độ xuống cấp của tỉnh lộ 530D đã vượt xa tình trạng hư hỏng thông thường. Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc hoàn toàn, để lộ nền đất và sỏi đá. "Ổ gà", "ổ voi" xuất hiện dày đặc, chằng chịt như "thiên la địa võng" trải dài trên toàn tuyến.

Đáng báo động, nhiều điểm lõm sâu từ 10 đến 20cm, biến mặt đường thành những "cái bẫy" nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Được biết, tỉnh lộ 530D được xác định là một trong 3 tuyến giao thông quan trọng trong quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045, đóng vai trò chiến lược kết nối các xã miền núi với Quốc lộ 47, Quốc lộ 15C và Tỉnh lộ 530C.

Bắt đầu sửa chữa tỉnh lộ 530D sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 3.'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

GĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.

Ngọc Hưng
