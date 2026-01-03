Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, một hành khách tử vong
Một xe khách giường nằm chở hơn 10 hành khách bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), khiến một hành khách tử vong.
Khoảng 23h30 ngày 2/1, xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt , khi đến khu vực phía nam hầm Thần Vũ, thuộc xã Thần Lĩnh (trước đây là huyện Nghi Lộc) thì lửa bất ngờ bùng phát ở phần đầu xe.
Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, mở cửa cho hơn 10 hành khách thoát xuống an toàn. Tài xế và một số người trên xe sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công.
Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An được huy động đến hiện trường.
Sau khoảng một giờ, đám cháy được khống chế, tuy nhiên xe giường nằm đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nam hành khách, nghi do không kịp thoát ra ngoài khi xe bốc cháy. Nạn nhân được xác định là nam sinh lớp 12.
Vụ cháy khiến giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực trong khoảng 2-3 giờ. Đơn vị vận hành cao tốc phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, cho các xe rẽ ra tuyến N5 tại khu vực Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ).
Nhà xe sau đó đã điều một xe khác đến đưa các hành khách tiếp tục hành trình.
Đến rạng sáng 3/1, hiện trường được giải tỏa, giao thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trở lại bình thường.
Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết khô ráo, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3km, đi qua địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, được khai thác toàn tuyến từ ngày 29/6. Giai đoạn 1 của dự án có 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tốc độ tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h.
