Ngỡ ngàng các tác phẩm bằng đá thạch anh siêu đẹp, giá từ hơn 1 tỷ đến hơn 10 tỷ tại Hội chợ Mùa thu 2025

Tượng Phật Di Lặc

Tạp chí điện tử Tri thức cho hay, đây là tác phẩm được chế tác bằng đá thạch anh tinh thể được rao bán giá 2,6 tỷ đồng. Điểm đặc trưng của bức tượng này là làm bằng đá thạch anh trắng nhưng phần đáy tượng lại có ánh vàng.

Đá mã não

Đá mã não, một dạng chalcedony (thạch anh vi tinh thể), có cấu trúc mịn, bóng, và nhiều lớp màu xen kẽ tạo vân rất đẹp.

Chia sẻ trên Báo Công luận, người bán cho hay, đá mã não thường được dùng làm vòng tay, nhẫn, mặt dây chuyền, khuyên tai, hoặc các vật phẩm điêu khắc, tượng nhỏ. Và một bát đựng hàng trăm viên như vậy có giá 13 triệu đồng, tổng trọng lượng khoảng 2-3kg.

Cửu Long Tranh Châu

Sản phẩm nổi bật nhất là "Cửu Long Tranh Châu" làm bằng thạch anh tóc vàng, có giá 10 tỷ đồng, do một xưởng tại Ninh Bình thuê 3 thợ từ Trung Quốc chế tác trong vòng 2,5 tháng.

"Cửu Long Tranh Châu" làm bằng thạch anh tóc vàng, có giá 10 tỷ đồng.

Phật Bà Quan Âm cầm gậy như ý

Một sản phẩm khác cũng làm từ thạch anh tóc vàng là Phật Bà Quan Âm cầm gậy như ý, có giá hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có rất nhiều những bức tượng Phật, linh vật, cột đá thạch anh, bàn ghế ngọc Hoàng Long… được chế tác công phu, tạo cảm giác vừa tráng lệ, vừa gần gũi.

Ngũ Long Tranh Châu

Tượng thạch anh tóc đen Ngũ Long Tranh Châu có hình dáng năm con rồng đang quây quần xung quanh một viên ngọc quý. Tác phẩm này có giá 6 tỷ đồng.

Bộ bàn ghế bằng gỗ Hoàng Long

Bộ bàn ghế này có giá 3,5 tỷ đồng cũng thu hút khách tham quan tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Quá trình làm nên bộ bàn ghế này rất công phu, từ khâu lựa chọn đá cho tới việc chỉnh sửa các chi tiết nhỏ. Thời gian hoàn thiện tác phẩm này mất gần 4 tháng.

Bộ bàn ghế được chế tác từ đá ngọc thiên nhiên được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Mỹ hấp dẫn khách tham quan.

Toàn bộ bàn ghế kèm hai lục bình và bình phong ở giữa được chế tác bằng ngọc Hoàng Long, được chào bán với giá 10 tỷ đồng.

Ngoài những mặt hàng trên, các gian hàng còn trưng bày nhiều sản phẩm quý và giá trị như: Một số sản phẩm bằng gỗ hóa thạch được rao bán với giá 2 - 3 tỷ đồng. Một cặp lục bình được chào bán với giá 680 triệu đồng. Tác phẩm trụ thạch anh đen tóc vàng giá 1,4 tỷ đồng. Các sản phẩm đá phong thủy có giá trị từ vài triệu cho tới hàng chục triệu đồng.

Các sản phẩm đá phong thủy có giá trị từ vài triệu cho tới hàng chục triệu đồng.

Chia sẻ trên Petrotimes, ông Phạm Văn Nam, một chủ cửa hàng đá quý cho biết, mỗi loại đá mang một ý nghĩa riêng. Thạch anh trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, giúp cân bằng năng lượng; ngọc Onyx mang lại cảm giác bình an, tĩnh tâm; còn Hoàng Long lại tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng. "Người Việt rất ưa chuộng đá phong thủy vì tin rằng nó đem lại may mắn, hanh thông trong cuộc sống", ông nói.