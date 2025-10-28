Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặt niềm tin vào những sản phẩm chất lượng, quy trình sản xuất và trách nhiệm với môi trường. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Trong không gian Hội chợ Mùa Thu, gian hàng của Hợp tác xã may làng nghề Vân Từ (Phú Xuyên, Hà Nội) thu hút nhiều khách ghé thăm bởi sự tinh tế của những sản phẩm được may thủ công tỉ mỉ.

Anh Nguyễn Văn Trung, đại diện Hợp tác xã cho biết, làng nghề Vân Từ có hơn 85 năm hình thành và phát triển. Mỗi sản phẩm đều được tạo nên bởi những người thợ có tay nghề trên 20 năm, đặc biệt là các mẫu vest và váy nữ. Đây vừa là sản phẩm tiêu dùng, vừa là niềm tự hào văn hóa của làng nghề.

Trong ba ngày đầu hội chợ, gian hàng của Hợp tác xã đạt doanh thu trung bình khoảng 10 triệu đồng mỗi ngày. Mặc dù là con số khiêm tốn nhưng thể hiện sự quan tâm của người tiêu dùng đối với hàng thủ công chất lượng cao.

Anh Trung cho biết: "Hiệu quả quảng bá cần thêm thời gian nhưng quan trọng là chúng tôi đã có cơ hội tiếp cận khách hàng mới, tạo ấn tượng tốt để họ nhớ đến sản phẩm Việt, điều mà các hợp tác xã mong mỏi không chỉ là doanh thu, mà là được tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại có quy mô và tính kết nối cao.

Giữa khu vực trưng bày, gian hàng của Công ty Cổ phần Musa Golden Lào Cai cũng nổi bật với những sản phẩm độc đáo làm từ sợi chuối tự nhiên. Những chiếc túi, chiếc mũ, giỏ mây tưởng chừng quen thuộc lại được tái sinh từ phụ phẩm nông nghiệp.

Bà Đỗ Thủy Tiên – đại diện Công ty cho biết, công ty liên kết với nhiều hợp tác xã và làng nghề tại Tây Bắc, đặc biệt là các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số để đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm bền vững. Người mới học nghề có thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng, thợ lành nghề đạt 7-8 triệu đồng.

Cận cảnh gian hàng trưng bày các sản phẩm túi, mũ, giỏ mây... được làm từ sợi chuối tự nhiên.

Theo bà Tiên, hiện 65% sản lượng sản phẩm của công ty xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Canada. Đây đều là những thị trường khắt khe nhưng rất quan tâm đến yếu tố môi trường.

Một góc khác của hội chợ, gian hàng đồ đồng thờ cúng của đại lý Lê Đức Tĩnh, phân phối sản phẩm của Công ty Hung Y được trưng bày bởi những sản phẩm đồ thờ tinh xảo.

Theo ông Tĩnh, giá bán mỗi bộ trên 20 triệu đồng đến 450 triệu đồng. Dù không phải mặt hàng tiêu dùng nhanh, nhưng đây là sản phẩm thể hiện tinh hoa nghề rèn đúc kết hợp công nghệ hiện đại.

Ông Lê Đức Tĩnh cho biết: "Chúng tôi tham gia hội chợ với mong muốn quảng bá sản phẩm và kết nối thêm đối tác. Các sản phẩm đồ đồng thờ cúng là mặt hàng đặc thù, giá trị cao nên khách cần thời gian cân nhắc. Tuy nhiên, hiệu quả quảng bá và nhận diện thương hiệu rất tốt".

Cận cảnh gian hàng đồ đồng thờ cúng của đại lý Lê Đức Tĩnh, phân phối sản phẩm của Công ty Hung Y được trưng bày bởi những sản phẩm đồ thờ tinh xảo.

Từ góc khác của hội chợ, hương thơm dịu nhẹ từ gian hàng Thảo Nguyên Hương (Quảng Phú Cầu, Hà Nội) như kéo bước chân khách đến gần hơn.

Ông Lý Đình Như, chủ cơ sở, hồ hởi khoe: "Bán hương mà mỗi ngày đạt 15-20 triệu đồng là tốt lắm rồi. Tối qua tôi còn phải về lấy thêm hàng".

Ông Như cho biết:"Nhờ có chương trình khuyến công và các hội chợ như thế này, cơ sở nhỏ như chúng tôi mới có cơ hội quảng bá và kết nối khắp cả nước".

Không chỉ đánh giá cao hoạt động của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, những doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp trẻ còn mong muốn Bộ Công thương tiếp tục tổ chức những sự kiện như thế này để các hợp tác xã có cơ hội quảng bá sản phẩm và phát triển bền vững hơn.

Bởi với họ, điều quý nhất khi tham gia Hội chợ Mùa Thu không chỉ là được lan tỏa tinh thần sống xanh và khơi dậy nhận thức tiêu dùng bền vững trong cộng đồng, mà với người kinh doanh, đây còn là địa điểm "vàng" để kích cầu tiêu dùng, đưa sản phẩm xanh – sạch đến tận tay người tiêu dùng và mở rộng thị trường.

