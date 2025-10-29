Mới nhất
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

Thứ tư, 19:00 29/10/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế- quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Australia, Singapore, Lào… mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.

Không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần mà còn là hoạt động trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược, góp phần cụ thể hóa chủ trương lớn của Nhà nước về xúc tiến thương mại nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu hàng Việt Nam.

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, nội dung phong phú và sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, hội chợ đã trở thành một điểm hẹn thương mại quốc tế quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và giao lưu kinh tế.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động - Ảnh 1.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế. Nơi đây quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế. Nơi đây quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Iran, Australia, Bỉ, Singapore, Lào… đã mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.

Mỗi gian hàng không chỉ trưng bày sản phẩm, hàng hóa mà còn giới thiệu văn hóa tiêu dùng, tinh thần sáng tạo và bản sắc riêng của từng quốc gia, tạo nên một bức tranh tổng thể về xu hướng hội nhập và phát triển của kinh tế toàn cầu.

Sau gần 4 ngày mở cửa, khu vực gian hàng quốc tế đã thực sự trở thành "điểm sáng" của Hội chợ Mùa Thu. Từng gian hàng đều tấp nập khách tham quan, các hoạt động giao thương, ký kết hợp tác, giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm hàng hóa diễn ra liên tục, phản ánh sinh động bức tranh sôi động của thị trường Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động - Ảnh 2.

Nhiều đơn hàng, thỏa thuận hợp tác đã được các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, nhà thu mua ký kết giao dịch ngay tại Hội chợ.

Hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đã đổ về khu vực này để tìm hiểu, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của thị trường Việt Nam - một thị trường năng động, cởi mở và giàu tiềm năng.

Trong số đó, gian hàng của Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tạo được sự quan tâm đặc biệt khi giới thiệu những sản phẩm gạo đặc sản - mặt hàng vốn nổi tiếng tại quốc gia láng giềng này.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đến tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và chất lượng gạo Campuchia, mở ra tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và xuất nhập khẩu lương thực. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá thương hiệu mà còn là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp khu vực Đông Nam Á phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, khu gian hàng của các doanh nghiệp Malaysia cũng thu hút đông đảo người tiêu dùng và khách tham quan nhờ các sản phẩm thực phẩm, đồ ăn nhanh mang hương vị đặc trưng, được chế biến theo tiêu chuẩn Halal nghiêm ngặt.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động - Ảnh 3.

Gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc thu hút lượng khách tham quan đông đảo.

Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam mà còn mở rộng thị phần sang nhóm khách hàng yêu thích thực phẩm sạch, an toàn và tiện lợi. 

Sự hiện diện của các thương hiệu Malaysia tại hội chợ đã góp phần làm phong phú hơn bức tranh tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời khẳng định rằng Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, được các nhà sản xuất quốc tế đặc biệt quan tâm.

Gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc, Ấn Độ 'hút' khách

Không kém phần nổi bật, các gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc thu hút lượng khách tham quan đông đảo, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, vật liệu và công nghiệp phụ trợ. Các sản phẩm nhựa tái chế, thiết bị tiết kiệm năng lượng và giải pháp công nghệ thân thiện môi trường được giới thiệu tại đây đã gợi mở hướng hợp tác mới trong xu thế phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn.

Trong khi đó, gian hàng của Ấn Độ lại tạo dấu ấn riêng với nhóm sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc gia đình, được người tiêu dùng Việt đánh giá cao về chất lượng, mùi hương tự nhiên và giá cả cạnh tranh.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày và quảng bá sản phẩm, khu gian hàng quốc tế tại Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là nơi diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi và kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều thỏa thuận ghi nhớ, hợp đồng phân phối và hợp tác đầu tư đã được ký kết ngay trong khuôn khổ hội chợ, cho thấy sức lan tỏa và hiệu quả thực chất của sự kiện.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động - Ảnh 4.

Gian hàng của doanh nghiệp Malaysia luôn tấp nập khách tham quan.

Việc các gian hàng quốc tế trở thành tâm điểm thu hút tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ khẳng định tầm vóc và sức hút của sự kiện, mà còn thể hiện rõ vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu. 

Với môi trường đầu tư ổn định, dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng lớn và các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Hội chợ Mùa Thu 2025, với sự góp mặt của hàng trăm gian hàng đến từ khắp nơi trên thế giới, đã minh chứng sinh động cho một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu sức sống.

Mỗi gian hàng quốc tế không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, sáng tạo, mà còn là cầu nối giao thương, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. 

Sự kiện này khẳng định rằng thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng cho các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn mới.

Hội chợ Mùa Thu 2025: "Mỏ vàng" kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng ViệtHội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu 2025 ghi nhận sức mua nội địa tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày, khẳng định hiệu quả của xúc tiến thương mại.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở "trái tim mùa thu" VECHội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui.

KHÁNH DƯƠNG
