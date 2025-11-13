Sụp ổ gà trên quốc lộ, người đàn ông bị ô tô cán tử vong tại chỗ
Người đàn ông chở cô gái trên xe máy chạy trên Quốc lộ 62 (Tây Ninh) thì sụp ổ gà, cả hai ngã ra đường. Cùng lúc, xe container cùng chiều từ phía sau lao tới, không kịp tránh, gây tai nạn thương tâm.
Ngày 13/11, Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 62 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 59K1-191.XX chở theo cô gái di chuyển trên Quốc lộ 62, theo hướng từ Mộc Hóa về Tân An.
Khi xe máy chạy đến địa phận xã Thạnh Hóa (Tây Ninh) thì bị sụp ổ gà, khiến người cùng xe ngã ra đường.
Cùng lúc, xe container BKS 51R-070.XX chạy cùng chiều từ phía sau lao tới. Do tình huống xảy ra bất ngờ, tài xế container không kịp né tránh, dẫn đến tai nạn thương tâm.
Hậu quả, người đàn ông tử vong tại chỗ, trong khi cô gái may mắn thoát nạn.
Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều bộ phận bị vỡ nát hoàn toàn. Trên mặt đường, có thể thấy rõ vết phanh cháy đen của xe container.
Nhận được tin báo, Đội CSGT số 3 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo Đội CSGT số 3, tuyến Quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn. Thêm vào đó, thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua càng làm mặt đường trơn trượt, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Trước đó, ngày 3/11, cũng trên đoạn đường này, một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra do xe máy sụp ổ gà trên Quốc lộ 62. Hai cô gái trẻ ngã xuống đường ngay trước đầu xe container nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc.
Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trongThời sự - 4 giờ trước
Thấy vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới, ngư dân ở Tây Ninh kéo lên thì phát hiện một cá thể cá sấu trưởng thành, dài hơn 1m, nặng khoảng 37kg.
Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùaThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 2 - 3 ngày nữa, khu vực miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà NộiThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ Mailisa ở đường Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội và nhiều cơ sở khác.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiếtThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.
Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.
Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.
Hà Nội: Xây dựng khẩn cấp công trình bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm ngập úng, cải thiện môi trường khu Tây Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".
Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tục tràn xuống miền BắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Đến khoảng ngày 15-16/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Thời tiết miền Bắc có sự thay đổi rõ rệt.
Tin sáng 12/11: Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tối đa 26,55 triệu đồng/tháng; Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đã có nhiều thay đổi; Cục CSGT cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm...
Người xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở GD&ĐT đề nghị xử lý những người đưa tin saiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Hải Hậu, Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiếtThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.