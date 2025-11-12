Tin sáng 12/11: Người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng từ 1/1/2026; Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt

Từ 1/1/2026, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng

Từ ngày 1/1/2026, người lao động ở vùng I có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 26,55 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, trong đó quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành, từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng của người lao động tại các vùng cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể, vùng I mức 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II mức 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III mức 4,14 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động từ năm 2026 tại các vùng sẽ là 26,55 triệu đồng/tháng (vùng I), 23,65 triệu đồng/tháng (vùng II), 20,7 triệu đồng/tháng (vùng III) và 18,5 triệu đồng/tháng (vùng IV).

Cũng theo Luật Việc làm 2025, người lao động được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, tương ứng 144 tháng đóng. Do đó, nếu hưởng tối đa thời gian và mức hưởng quy định thì người lao động ở vùng I có thể được nhận khoản trợ cấp thất nghiệp tối đa là 318,6 triệu đồng/năm; vùng II là 283,8 triệu đồng/năm; vùng III là 248,4 triệu đồng/năm; vùng IV là 222 triệu đồng/năm.

Nhân viên ngân hàng tá hỏa vì 1,8 tỷ đồng để trong cốp xe máy biến mất

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Hải cùng tang vật vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chưa đầy 12 giờ sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nghi phạm trộm cắp, đồng thời thu hồi toàn bộ 1,8 tỷ đồng, thông tin trên Vietnamnet.

Trước đó, chiều 10/11, Công an xã Định Quán nhận được tin báo từ anh Nguyễn Bá Nam (SN 1993, trú xã La Ngà), nhân viên một ngân hàng, về việc 1,8 tỷ đồng để trong cốp xe máy bị mất khi anh quay lại lấy.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Quán đã triển khai lực lượng đến hiện trường, rà soát các mối quan hệ, trích xuất camera và khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nguyễn Hải (SN 1976, trú xã Tân Phú, Đồng Nai) là nghi phạm trong vụ án.

Đến rạng sáng nay (11/11), lực lượng công an đã bắt giữ Hải, thu hồi tang vật là số tiền 1,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận khoảng 16h ngày 10/11, khi đang ngồi uống nước gần ngân hàng, đối tượng thấy anh Nam mang một túi tiền lớn. Khi anh Nam để túi tiền vào cốp xe rồi quay vào ngân hàng, Hải đã dắt xe ra ngoài, nhờ người mở cốp và lấy toàn bộ số tiền, sau đó mang về giấu trong ô tô của mình. Sau khi thực hiện xong, Hải trả xe về vị trí cũ để tránh bị phát hiện.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục CSGT: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt

Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt. Ảnh: Cục CSGT

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây, nhiều người vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại bị CSGT xử phạt thông qua phản ánh của người dân trên mạng xã hội. Theo đó, CSGT sẽ xử lý nghiêm hành vi này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thông tin trên Người lao động.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng, băn khoăn về việc dùng điện khi dừng chờ đèn đỏ có bị phạt hay không?

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ", là hành vi bị nghiêm cấm.

Về việc này, đại diện Cục CSGT cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm, không bị CSGT xử phạt.

Nguyên nhân được lý giải là việc dừng xe chờ đèn đỏ, không phải đang lái xe. Do đó, việc dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông, khác với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển".

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế dùng điện thoại trong trường hợp trên vì có thể gây mất tập trung.

Nghị định 168 quy định: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với người lái ô tô.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn thì phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế xe máy vi phạm lỗi trên bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm và gây tai nạn thì phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM tăng đến 299 người

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mì. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Lao Động, về vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại hệ thống tiệm bánh mì cóc cô Bích, ngày 11/11, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến 16h cùng ngày, tổng số sơ bộ có 299 ca từ 14 bệnh viện. Đa số bệnh nhân tình hình ổn định và đã được xuất viện.

Sở Y tế TPHCM nhận định bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella.

Trước đó, ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm này.

Kiểm tra của phường Hạnh Thông ghi nhận tiệm bánh mì cóc cô Bích có đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 7/5/2020.

Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng tới

Bão số 14 vẫn đang di chuyển chậm hướng lên phía Bắc và dự báo trong 24 giờ tới sẽ đi ra khỏi Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo xu thế khí hậu trong thời kỳ 1 tháng tới (từ 11/11-10/12/2025).

Theo đó, trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 1,2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,4 cơn).

Tại các tỉnh, thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một vài đợt mưa rào và giông, tập trung trong tháng 11/2025.

Trong đó, tổng lượng mưa từ phía Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30-60%; các khu vực khác cao hơn từ 10-30%; riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị được dự báo thấp hơn 10-30%.

Thời kỳ 1 tháng tới, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Do đó, nhiệt độ trung bình tại phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại phổ biến thấp khoảng 0,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để có phương án ứng phó phù hợp.

Về bão số 14 Fung-Wong, lúc 14h chiều nay (11/11), cơ quan khí tượng cho biết, bão vẫn đang di chuyển chậm (5-10km/h), hướng lên phía Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ đi ra khỏi Biển Đông.

Tuy nhiên, các tàu thuyền hoạt động ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông cần đề phòng gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.