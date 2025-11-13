Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng hanh ban ngày, đêm trời lạnh
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nhiều và hanh khô. Nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau khá lớn.
Nguyên nhân bởi cùng lúc khu vực này chịu tác động của những luồng gió khô. Ở dưới mặt đất là gió Đông Bắc của không khí lạnh liên tục tăng cường xuống; trên cao là gió Tây Bắc thổi sang xua tan mây ẩm.
Dự báo độ ẩm vào trưa và chiều nay tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ đều dưới 55%. Thậm chí tại phường Thục Phán (Cao Bằng) độ ẩm thấp nhất 38%.
Do ban ngày có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 28-29 độ, đến chiều tối và đêm mức nhiệt giảm nhanh còn 17-20 độ. Nhiệt độ trong ngày chênh nhau khá lớn đến 10 độ.
Dự báo trạng thái hanh khô này còn kéo dài khoảng 5 ngày tới.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ hầu khắp các phường đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ phường Tĩnh Gia đến phường Phú Xuân không quá 28 độ. Từ phường Hải Châu đến phường Phan Thiết nhiệt độ từ 29-30 độ.
Khu vực Nam Bộ mưa tập trung nhiều về chiều tối, diện mưa có thể giảm nhưng cục bộ có nơi mưa lượng khá, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phia Bắc sáng sớm và đêm trời rét; phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
