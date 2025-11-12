Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tục tràn xuống miền Bắc
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Đến khoảng ngày 15-16/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Thời tiết miền Bắc có sự thay đổi rõ rệt.
Thời tiết miền Bắc thay đổi khi 2 đợt gió mùa Đông Bắc tràn về
Theo bản tin dự báo thời tiết, trong tuần này không khí lạnh liên tiếp tăng cường xuống miền Bắc
Hôm nay (12/11), sẽ có thêm không khí lạnh xuống. Đến ngày 15-16/11 sẽ lại tiếp tục có không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc sẽ thay đổi hẳn so với những ngày trước.
Thời tiết Hà Nội hôm nay đến cuối tuần, buổi trưa trời đều có nắng với mức nhiệt cao nhất 26-28 độ. Trong đó 2 ngày cuối tuần trời ít mây, ban đêm mặt đất mất nhiệt vào khí quyển, nhiệt độ chỉ còn 17 độ, trời rét.
Độ ẩm trong không khí cũng giảm thấp, dao động trong khoảng 51-60%, thời tiết khá hanh khô.
Đối với khu vực Trung Bộ thời tiết chia thành 2 nửa. Nửa phía Bắc thời tiết buổi sáng có mưa nhỏ, mức nhiệt từ 26-28 độ; nửa phía Nam thời tiết chủ đạo là nắng, mức nhiệt cao hơn ở mức 29-31 độ.
Thời tiết hôm nay khu vực Nam Bộ cũng nắng nhiều, không khí hơi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác dao động trong ngưỡng từ 30-33 độ. Về chiều tối vẫn có mưa dông xảy ra ở nhiều nơi, cần đề phòng cục bộ có mưa to kèm theo dông sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
