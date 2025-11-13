Mới nhất
Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trong

Thứ năm, 19:34 13/11/2025 | Thời sự
Thấy vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới, ngư dân ở Tây Ninh kéo lên thì phát hiện một cá thể cá sấu trưởng thành, dài hơn 1m, nặng khoảng 37kg.

Ngày 13/11, Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) đã tiếp nhận một cá thể cá sấu nặng 37kg do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trong - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Chuyển bắt được cá sấu trên sông Cái Cỏ. Ảnh: HC

Trước đó, vào khoảng 21h50 tối 12/11, anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi, ngư dân xã Hưng Điền) khi đang đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn gần biên giới Campuchia, đã phát hiện một vật thể lớn quẫy mạnh trong bẫy lưới.

Khi kéo lên, anh Chuyển hoảng loạn nhận ra đó là một cá sấu trưởng thành, thân dài và nặng khoảng 37kg.

Nhận thức được đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ngư dân này chủ động mang cá sấu đến giao nộp tại Đồn Biên phòng Sông Trăng.

Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trong - Ảnh 2.

Con cá sấu nặng 37kg đã được ngư dân Tây Ninh giao nộp cho lực lượng biên phòng. Ảnh: HC

Lực lượng biên phòng đã tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn và các thủ tục tiếp nhận, bàn giao cho cơ quan bảo tồn chuyên trách theo quy định.

Đồn Biên phòng Sông Trăng đánh giá cao hành động của anh Nguyễn Văn Chuyển, coi đây là biểu hiện của ý thức tuân thủ pháp luật và tinh thần hợp tác với lực lượng chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt ở khu vực biên giới.

Cá thể cá sấu đang được chăm sóc và chờ bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền để phục vụ công tác bảo tồn và nghiên cứu.

Tuấn Kiệt
