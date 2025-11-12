Mới nhất
Hà Nội: Xây dựng khẩn cấp công trình bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm ngập úng, cải thiện môi trường khu Tây Hà Nội

Thứ tư, 12:53 12/11/2025 | Thời sự
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".

Hà Nội khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch , giảm ngập úng khu Tây Hà Nội - Ảnh 1.Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).

Theo Quyết định số 5520/QĐ-UBND, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 869 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Các hạng mục chính được yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Mục tiêu chính của công trình là bổ cập nguồn nước sạch từ sông Hồng, duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch, qua đó giảm ô nhiễm, tiêu úng hiệu quả và tạo cảnh quan sinh thái đô thị.

Dự án là bước triển khai cấp bách theo chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc xử lý tận gốc ô nhiễm môi trường, "hồi sinh" các dòng sông nội đô, trong đó sông Tô Lịch là trọng điểm.

Hà Nội khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch , giảm ngập úng khu Tây Hà Nội - Ảnh 2.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".

Công trình được triển khai tại các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, đóng vai trò nối mạch tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế, góp phần giảm ngập cho khu vực Tây Bắc Hà Nội và hỗ trợ tưới tiêu cho vùng nông nghiệp lân cận.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định, trình phê duyệt và giám sát tiến độ thi công; Sở Tài chính chủ trì bố trí kinh phí và hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu;  Các sở, ngành liên quan được huy động triển khai theo cơ chế "làn xanh", nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Ba phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô có trách nhiệm giải phóng mặt bằng và bàn giao đúng tiến độ, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, đây là công trình mang ý nghĩa cấp thiết, không chỉ khắc phục úng ngập mà còn cải thiện cảnh quan, môi trường sống – góp phần hồi sinh dòng sông Tô Lịch, biểu tượng của Thủ đô. 

Với quyết tâm cao và tiến độ khẩn trương, dự án được kỳ vọng mở ra bước ngoặt trong hành trình xây dựng Thủ đô "xanh – sạch – hiện đại", nơi sông Tô Lịch không chỉ là ký ức, mà trở lại như một dòng sông sống thực giữa lòng Hà Nội.

Hà Nội khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch , giảm ngập úng khu Tây Hà Nội - Ảnh 4.Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'

GĐXH - Tin lời của đối tượng giả danh cơ quan chức năng, một nam sinh viên đại học ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền để "phục vụ công tác điều tra".

Hà Nội khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch , giảm ngập úng khu Tây Hà Nội - Ảnh 5.Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắm

GĐXH - Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.

Bảo Loan
Tin liên quan

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dài

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dài

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắm

Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắm

Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'

Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tục tràn xuống miền Bắc

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tục tràn xuống miền Bắc

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Đến khoảng ngày 15-16/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Thời tiết miền Bắc có sự thay đổi rõ rệt.

Tin sáng 12/11: Người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng từ 1/1/2026; Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt

Tin sáng 12/11: Người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng từ 1/1/2026; Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động là không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng; Cục CSGT cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm...

Người xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở GD&ĐT đề nghị xử lý những người đưa tin sai

Người xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở GD&ĐT đề nghị xử lý những người đưa tin sai

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Hải Hậu, Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật.

Người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ ở Ninh Bình bị buộc thôi việc

Người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ ở Ninh Bình bị buộc thôi việc

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) đã họp và thống nhất buộc thôi việc đối với ông Đ, Chủ tịch HĐQT trường, người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ tại phòng làm việc.

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, miền Bắc có mưa rét trở lại?

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, miền Bắc có mưa rét trở lại?

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét, trong đó nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 16°C.

Thời tiết miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm khi gió mùa Đông Bắc lại tràn về?

Thời tiết miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm khi gió mùa Đông Bắc lại tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/11, nồm ẩm ở miền Bắc chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua tan mây ẩm. Toàn miền trời sẽ có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày 26-28 độ.

Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy

Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, bắt quả tang hai nam thanh thiếu niên đi xe máy tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trong clip “thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc được cho xảy ra tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này do Hội đồng quản trị bầu.

1.000 suất quà đến người dân vùng lũ với mong ước sớm ổn định cuộc sống

1.000 suất quà đến người dân vùng lũ với mong ước sớm ổn định cuộc sống

Thời sự - 1 ngày trước

Với mong muốn chung tay giúp bà con Thái Nguyên ổn định cuộc sống sau khi bị ảnh hưởng bởi bão Matmo đổ bộ cách đây một tháng, ngày 9/11, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Hướng về đồng bào vùng bão lũ".

Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xao

Thời sự

GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dài

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dài

Thời sự
Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu

Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu

Thời sự
Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?

Thời sự
Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Thời sự

