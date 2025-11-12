Hà Nội: Xây dựng khẩn cấp công trình bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm ngập úng, cải thiện môi trường khu Tây Hà Nội

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên' GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).

Theo Quyết định số 5520/QĐ-UBND, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 869 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Các hạng mục chính được yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Mục tiêu chính của công trình là bổ cập nguồn nước sạch từ sông Hồng, duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch, qua đó giảm ô nhiễm, tiêu úng hiệu quả và tạo cảnh quan sinh thái đô thị.

Dự án là bước triển khai cấp bách theo chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc xử lý tận gốc ô nhiễm môi trường, "hồi sinh" các dòng sông nội đô, trong đó sông Tô Lịch là trọng điểm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".

Công trình được triển khai tại các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, đóng vai trò nối mạch tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế, góp phần giảm ngập cho khu vực Tây Bắc Hà Nội và hỗ trợ tưới tiêu cho vùng nông nghiệp lân cận.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định, trình phê duyệt và giám sát tiến độ thi công; Sở Tài chính chủ trì bố trí kinh phí và hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu; Các sở, ngành liên quan được huy động triển khai theo cơ chế "làn xanh", nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Ba phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô có trách nhiệm giải phóng mặt bằng và bàn giao đúng tiến độ, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, đây là công trình mang ý nghĩa cấp thiết, không chỉ khắc phục úng ngập mà còn cải thiện cảnh quan, môi trường sống – góp phần hồi sinh dòng sông Tô Lịch, biểu tượng của Thủ đô.

Với quyết tâm cao và tiến độ khẩn trương, dự án được kỳ vọng mở ra bước ngoặt trong hành trình xây dựng Thủ đô "xanh – sạch – hiện đại", nơi sông Tô Lịch không chỉ là ký ức, mà trở lại như một dòng sông sống thực giữa lòng Hà Nội.

