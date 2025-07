SuperFest 2025 với 21 "Anh trai", "Chị đẹp" thông báo dời ngày do ảnh hưởng bão

Những lần sao Việt bị phản ứng vì kém duyên ở game show Tham gia các chương trình truyền hình, đôi khi nghệ sĩ thiếu tiết chế dẫn tới bị khán giả chê lố, kém duyên.

Sân khấu "tan hoang" sau trận cuồng phong

Sau cơn giông lốc bất ngờ tại Hạ Long chiều 19/7, khu vực sân khấu chính của SuperFest rơi vào tình trạng đổ sập, nhiều hạng mục bị gió giật mạnh cuốn bay. Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy khung thép vặn xoắn, hệ thống đèn, loa, màn hình LED hư hỏng nặng, mái che bị xé toạc. Một số container hậu cần bị lật đổ, may mắn không có thương vong về người, nhưng hậu quả vật chất là rất lớn. Đây là lý do then chốt khiến BTC buộc phải dừng show, dù toàn bộ nghệ sĩ và khán giả đã sẵn sàng "cháy" cùng đêm nhạc.

Sân khấu chương trình tổn hại nặng nề (Threads: Bùi Đức Minh).

BTC thông báo dời ngày tổ chức

Chiều 19/7, chỉ vài tiếng trước giờ G, Ban tổ chức SuperFest 2025 bất ngờ phát đi thông báo tạm hoãn chương trình do điều kiện thời tiết quá xấu. Mưa to, gió lốc mạnh kéo dài hơn 1 giờ khiến sân khấu và nhiều thiết bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Quảng Ninh, BTC buộc phải hoãn show diễn được mong chờ nhất mùa hè năm nay - nơi quy tụ 21 "anh tài, chị đẹp".

BTC thông báo tạm hoãn chương trình (Ảnh chụp màn hình).

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng

Thông báo dời ngày khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều người hâm mộ đồng cảm: "Thương BTC, thương nghệ sĩ đã tập luyện và chuẩn bị mấy tháng trời", "Mưa gió bất khả kháng, mong show trở lại thật hoành tráng". Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ bức xúc vì thông tin chưa rõ ràng: "Có thể đưa ra thông báo rõ hơn không ạ? Là dời ngày hay hủy luôn? Nhiều fan ở xa về Quảng Ninh cũng rất vất vả". Hiện tại, BTC chưa công bố lịch tổ chức mới mà chỉ khẳng định sẽ cập nhật phương án xử lý trong thời gian sớm nhất.

Show quy tụ 21 anh tài, chị đẹp lớn nhất mùa hè

SuperFest 2025 dự kiến chào đón khoảng 15.000 khán giả, với đội hình biểu diễn gồm những nghệ sĩ nổi bật bước ra từ hai chương trình truyền hình thực tế đình đám thời gian qua: "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Concert hội tụ các anh trai, chị đẹp được người hâm mộ mong chờ nhất mùa hè 2025 (Ảnh: BTC).

Danh sách 12 "anh trai" gồm: Quốc Thiên, Thanh Duy, Hà Lê, Binz, Soobin, Rhymastic, Cường Seven, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam, BB Trần và Bằng Kiều.

Trong khi đó, 9 "chị đẹp" góp mặt bao gồm: Minh Tuyết, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Hoàng Yến Chibi, Đồng Ánh Quỳnh và MisThy.

Đứng sau "siêu hội nhạc" này là những cái tên quen thuộc: Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, cùng MC kỳ cựu Anh Tuấn.