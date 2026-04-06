SUV cỡ nhỏ giá siêu rẻ 206 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Toyota Raize, Kia Seltos, tiện nghi vượt chuẩn, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

SUV cỡ nhỏ đẹp long lanh sánh ngang Toyota Raize, Kia Seltos, tiện nghi vượt chuẩn

hery QQ3

Mẫu xe được nhắc đến chính là Chery QQ3, vừa ra mắt tại Trung Quốc6. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.195 mm x 1.811 mm x 1.573 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Dù chiều dài chỉ tương đương xe hạng A như Raize, nhưng trục cơ sở lại tiệm cận nhóm C-SUV, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể. Đây là yếu tố giúp mẫu xe này tạo khác biệt rõ rệt, thậm chí khiến những cái tên như Kia Seltos cũng phải dè chừng ở bài toán tối ưu không gian.

Về thiết kế, Chery QQ3 theo đuổi phong cách bo tròn mềm mại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn mang họa tiết chữ “Q” đặc trưng và các chi tiết hốc gió bo tròn. Tay nắm cửa bán ẩn kết hợp ốp cua lốp màu đen giúp tổng thể xe vừa hiện đại vừa mang hơi hướng SUV đô thị.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm nhấn khi được tích hợp hệ thống AI Lingxi, hướng đến trải nghiệm thông minh. Phiên bản cao cấp hơn được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, vận hành bằng chip Qualcomm Snapdragon 8155. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink, cùng trợ lý ảo AI Carmind điều khiển bằng giọng nói.

Trang bị tiện nghi trên xe cũng vượt kỳ vọng trong tầm giá. Ghế trước có sưởi và thông gió, gương chiếu hậu thông minh điều chỉnh màu, chìa khóa Bluetooth. Xe còn sở hữu tới 38 vị trí chứa đồ, trong đó có cốp trước 70 lít và khoang hành lý phía sau có thể mở rộng từ 375 lên 1.450 lít, mang lại tính thực dụng cao cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.





Chery QQ3 theo đuổi phong cách bo tròn mềm mại.

Về hệ thống truyền động, Chery QQ3 sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Xe có hai cấu hình công suất gồm 58 mã lực/90 Nm và 121 mã lực/115 Nm. Đi cùng là hai tùy chọn pin dung lượng 29,48 kWh và 41,28 kWh, cho phạm vi di chuyển lần lượt 310 km và 420 km theo chuẩn CLTC.

Khả năng sạc cũng là điểm cộng khi xe hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong tối đa 16,5 phút. Ngoài ra, tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài với công suất 3,3 kW và 6,6 kW giúp mở rộng khả năng sử dụng trong nhiều tình huống thực tế.

Chery QQ3 sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau

Ở khía cạnh công nghệ hỗ trợ lái, xe có tùy chọn hệ thống Falcon 500 sử dụng chip Horizon J6E với sức mạnh tính toán 80 TOPS, hỗ trợ các tính năng như lái xe trên cao tốc và đỗ xe tự động. Đây là trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe điện giá rẻ.

Chery QQ3 được phân phối với 4 phiên bản

Giá SUV cỡ nhỏ Chery QQ3

Tại Trung Quốc, Chery QQ3 được phân phối với 4 phiên bản, giá từ 58.900 đến 78.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 206–276 triệu đồng. Với mức giá này, mẫu SUV điện cỡ nhỏ không chỉ cạnh tranh trực tiếp các đối thủ nội địa mà còn tạo áp lực lớn lên các mẫu xe xăng cỡ A và B.

Có thể thấy, với chiến lược giá cực thấp nhưng trang bị dày và không gian vượt chuẩn, Chery QQ3 đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho xe điện đô thị. Nếu xuất hiện tại Việt Nam, mẫu xe này hoàn toàn có thể khiến các lựa chọn như Toyota Raize hay Kia Seltos phải chịu sức ép lớn ở nhóm khách hàng phổ thông.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



