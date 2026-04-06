Trải nghiệm ô tô giá 269 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH 360i thích hợp đi trong đô thị

Ô tô giá ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 300km/lần sạc

Wuling Macaron

Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Wuling Macaron đang được nhiều đại lý tại Việt Nam nhận đặt cọc và thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 6/2026.

Wuling Macaron được định vị là mẫu xe điện mini phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị. Với lợi thế không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe giúp giảm đáng kể chi phí vận hành so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động.

Về kích thước, bản Macaron LV1 và LV2 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.256 mm x 1.510 mm x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.190 mm. So với thế hệ Mini EV trước đây, kích thước này được cải thiện đáng kể, giúp không gian nội thất rộng rãi hơn. Trong khi đó, bản LV0 nhỏ hơn với kích thước 3.064 mm x 1.493 mm x 1.614 mm và trục cơ sở 2.010 mm.

Cả ba phiên bản đều có cấu hình 4 chỗ ngồi, hàng ghế sau gập 50:50 nhằm tăng khả năng chứa đồ. Đây là thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng sử dụng xe chủ yếu trong đô thị, ưu tiên sự linh hoạt và tiện dụng.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Wuling Macaron là khả năng sạc nhanh DC. Xe có thể sạc từ 30% lên 80% pin trong khoảng 35 phút, trong khi sạc AC đầy pin mất từ 3 đến 4,5 giờ tùy phiên bản. So với thế hệ trước chỉ hỗ trợ sạc AC, cải tiến này giúp xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng thực tế.

Về phạm vi hoạt động, bản LV1 có thể di chuyển khoảng 205 km sau mỗi lần sạc, trong khi bản LV2 nâng lên mức 300 km. Đây là con số đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị mà không cần sạc quá thường xuyên.

Hệ thống truyền động của xe sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 40 mã lực, cho tốc độ tối đa 100 km/h. Thông số này phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, nơi khả năng tăng tốc linh hoạt và tiết kiệm năng lượng được ưu tiên hơn sức mạnh.

Thiết kế của Wuling Macaron cũng thay đổi theo hướng hiện đại hơn. Xe không còn kiểu dáng vuông vức như Mini EV trước đây mà chuyển sang các đường nét bo tròn mềm mại. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày, trong khi cụm đèn hậu LED 3D giúp tăng tính nhận diện.

Bên trong cabin, bản cao cấp được trang bị màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Xe hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đi kèm các tiện nghi cơ bản như điều hòa, kính chỉnh điện và cổng sạc USB.

Trang bị an toàn trên xe ở mức cơ bản với hệ thống phanh ABS, EBD, camera lùi và cảm biến lùi. Một số phiên bản còn có thêm túi khí và hệ thống cân bằng điện tử, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Giá ô tô Wuling Macaron

Theo thông tin từ một số đại lý, phiên bản Macaron LV1 (5 cửa) có giá dự kiến từ 269 triệu đồng, trong khi bản LV2 cao cấp hơn được chào giá từ 329 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc còn được hỗ trợ chi phí sạc điện trong 3 năm trị giá khoảng 12 triệu đồng, kèm bộ sạc công suất 7 kW trị giá khoảng 13,5 triệu đồng.

Với mức giá dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp và trang bị đủ dùng, Wuling Macaron đang cho thấy hướng tiếp cận thực dụng trong phân khúc xe điện mini. Nếu giữ đúng giá dự kiến khi mở bán, mẫu xe này có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc ô tô điện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.