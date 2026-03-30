SUV hạng B 262 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang, rẻ hơn xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10 GĐXH - SUV hạng B thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 255 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Skoda vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của Kushaq tại Ấn Độ. Kushaq nhận được một số nâng cấp đáng chú ý so với mẫu SUV tiền nhiệm, cả về ngoại thất lẫn cấu trúc bên trong. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt rộng hơn, cản trước mới và cụm đèn LED cải tiến.

Tùy phiên bản, lưới tản nhiệt còn có thanh đèn tích hợp. Dọc hai bên, thay đổi chủ yếu là thiết kế la-zăng mới, trong khi phía sau, cụm đèn hậu dạng lightbar và cản sau được thiết kế lại hoàn thiện ngoại thất mới.

Bên trong, các thay đổi về thẩm mỹ chủ yếu là ở các chi tiết trang trí và màu sắc nội thất, trong khi những nâng cấp đáng chú ý hơn nằm ở các tính năng. Skoda tuyên bố ghế sau được cải tiến đệm êm ái hơn, tăng sự thoải mái cho hành khách.

Các phiên bản cao cấp được trang bị thêm một số tính năng mới như: cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch (tăng từ 8 inch), hệ thống giải trí 10,1 inch cập nhật với trợ lý giọng nói AI, và ghế sau massage đầu tiên trong phân khúc.

Các tính năng khác như ghế trước chỉnh điện và thông gió, hệ thống âm thanh Skoda với loa subwoofer vẫn được giữ lại.

Người mua có thể lựa chọn giữa năm phiên bản – Classic+, Signature, Sportline, Prestige và Monte Carlo. Ngay cả phiên bản cơ bản cũng được trang bị khá đầy đủ, bao gồm cửa sổ trời, la-zăng 16 inch, đèn pha LED tự động, gạt mưa tự động, điều hòa tự động, gạt mưa và sấy kính sau, cùng màn hình cảm ứng 7 inch.

Về động cơ, các tùy chọn 1.0 TSI và 1.5 TSI vẫn được giữ nguyên. Phiên bản 1.0 TSI đi kèm hộp số sàn tiêu chuẩn, trong khi 1.5 TSI chỉ có hộp số DSG. Điểm mới trong danh mục là hộp số tự động 8 cấp thay thế cho hộp số 6 cấp trước đây trên phiên bản 1.0 TSI.

Skoda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn ARAI của 1.0 TSI với hộp số 8 cấp là 19,09 km/l. Phiên bản 1.0 TSI MT đạt 19,66 km/l, còn 1.5 TSI DSG đạt 18,72 km/l.

Giá SUV hạng B Kushaq

Mức giá khởi điểm từ 10,69 lakh Rs (khoảng 262 triệu đồng) và cao nhất lên tới 18,99 lakh Rs (tương đương 465 triệu đồng).

Tại thị trường Việt Nam, bảng giá các dòng xe Skoda đang khá cạnh tranh, trong đó Kushaq có mức niêm yết chính hãng từ 599 triệu đồng.

Kushaq mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara & Victoris, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate và Volkswagen Taigun.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.