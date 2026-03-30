SUV hạng B 262 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?
GĐXH - SUV hạng B đang được khách hàng săn đón nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 262 triệu đồng, thiết kế ăn đứt Kia Seltos và Honda HR-V.
Skoda vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của Kushaq tại Ấn Độ. Kushaq nhận được một số nâng cấp đáng chú ý so với mẫu SUV tiền nhiệm, cả về ngoại thất lẫn cấu trúc bên trong. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt rộng hơn, cản trước mới và cụm đèn LED cải tiến.
Tùy phiên bản, lưới tản nhiệt còn có thanh đèn tích hợp. Dọc hai bên, thay đổi chủ yếu là thiết kế la-zăng mới, trong khi phía sau, cụm đèn hậu dạng lightbar và cản sau được thiết kế lại hoàn thiện ngoại thất mới.
Bên trong, các thay đổi về thẩm mỹ chủ yếu là ở các chi tiết trang trí và màu sắc nội thất, trong khi những nâng cấp đáng chú ý hơn nằm ở các tính năng. Skoda tuyên bố ghế sau được cải tiến đệm êm ái hơn, tăng sự thoải mái cho hành khách.
Các phiên bản cao cấp được trang bị thêm một số tính năng mới như: cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch (tăng từ 8 inch), hệ thống giải trí 10,1 inch cập nhật với trợ lý giọng nói AI, và ghế sau massage đầu tiên trong phân khúc.
Các tính năng khác như ghế trước chỉnh điện và thông gió, hệ thống âm thanh Skoda với loa subwoofer vẫn được giữ lại.
Người mua có thể lựa chọn giữa năm phiên bản – Classic+, Signature, Sportline, Prestige và Monte Carlo. Ngay cả phiên bản cơ bản cũng được trang bị khá đầy đủ, bao gồm cửa sổ trời, la-zăng 16 inch, đèn pha LED tự động, gạt mưa tự động, điều hòa tự động, gạt mưa và sấy kính sau, cùng màn hình cảm ứng 7 inch.
Về động cơ, các tùy chọn 1.0 TSI và 1.5 TSI vẫn được giữ nguyên. Phiên bản 1.0 TSI đi kèm hộp số sàn tiêu chuẩn, trong khi 1.5 TSI chỉ có hộp số DSG. Điểm mới trong danh mục là hộp số tự động 8 cấp thay thế cho hộp số 6 cấp trước đây trên phiên bản 1.0 TSI.
Skoda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn ARAI của 1.0 TSI với hộp số 8 cấp là 19,09 km/l. Phiên bản 1.0 TSI MT đạt 19,66 km/l, còn 1.5 TSI DSG đạt 18,72 km/l.
Giá SUV hạng B Kushaq
Mức giá khởi điểm từ 10,69 lakh Rs (khoảng 262 triệu đồng) và cao nhất lên tới 18,99 lakh Rs (tương đương 465 triệu đồng).
Tại thị trường Việt Nam, bảng giá các dòng xe Skoda đang khá cạnh tranh, trong đó Kushaq có mức niêm yết chính hãng từ 599 triệu đồng.
Kushaq mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara & Victoris, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate và Volkswagen Taigun.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng thuộc thành phố Hà Nội đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắcGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 30/3 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt khi mở cửa quanh ngưỡng 70 triệu đồng/kg và nhanh chóng tăng lên vùng 72 triệu đồng/kg chỉ sau vài nhịp điều chỉnh, tương ứng mức tăng khoảng 2 triệu đồng/kg.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay 30/3: 'Chợ đen' bật tăng trở lại, ngân hàng thương mại giữ mức ổn địnhGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sáng 30/3, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá USD trên thị trường tự do quay đầu tăng sau những phiên điều chỉnh trước đó, trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn giữ ổn định.
Giá vàng hôm nay 30/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chịu áp lực giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng.
Xe ga Honda 110cc giá 41 triệu đồng bản giới hạn đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Vision về Việt Nam có giá ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda 110cc mới sở hữu thiết kế đẹp hơn cả Vision và SH Mode, dễ trở thành xe ga quốc dân mới nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
SUV hạng A giảm giá sốc, KIA Sonet, Suzuki Fronx rẻ chưa từng thấy, cực dễ muaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng A đồng loạt giảm giá sâu trong tháng 3, đưa mức khởi điểm chỉ hơn 400 triệu đồng, chỉ ngang sedan hạng A.
Hà Nội: Diễn biến giá biệt thự tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù không có sự tăng trưởng mạnh như nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá nhà đất, đặc biệt giá biệt thự trên địa bàn thị xã Sơn Tây (cũ), thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức giá tích cực.
Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấyGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
MPV 7 chỗ giá 445 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Toyota Vios ở Việt Nam sẽ có giá ra sao?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - MPV sở hữu thiết kế sang trọng, có 2 cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ, giá bán chỉ từ 445 triệu đồng.
