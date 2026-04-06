Tỷ giá USD/ VND hôm nay 6/4: 'Chợ đen' hạ nhiệt, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD trong nước ổn định

Theo ghi nhận, USD trên thị trường tự do hiện giao dịch quanh mức 26.929 – 27.069 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm nhẹ 21 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng trước.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.852 – 26.362 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng duy trì ổn định ở mức 24.902 – 26.312 VND/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng cho thấy mặt bằng giá USD ít biến động:

Vietcombank niêm yết 26.112 – 26.362 VND/USD, đi ngang BIDV giao dịch quanh 25.142 – 26.362 VND/USD, không thay đổi Techcombank, ACB điều chỉnh nhẹ, dao động quanh vùng 26.07 – 26.36 VND/USD.

Dù chịu tác động từ xu hướng quốc tế, tỷ giá USD/VND trong nước hiện vẫn duy trì trạng thái ổn định nhờ nguồn cung – cầu ngoại tệ tương đối cân bằng.

Trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài còn nhiều biến động, giới phân tích cho rằng thị trường tỷ giá sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp, với những nhịp điều chỉnh đan xen trong ngắn hạn.

"Chợ đen" giảm nhẹ

Diễn biến này cho thấy áp lực tăng giá trên thị trường tự do đang tạm thời lắng xuống, sau giai đoạn biến động mạnh cuối tháng 3.

USD thế giới duy trì trên mốc 100 điểm

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD – tiếp tục duy trì trên ngưỡng 100 điểm.

Đồng USD được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các rủi ro địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian tới.

Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động, cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.



