Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Dương Nội, thành phố Hà Nội mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 400 triệu đồng/m2.
Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Dương Nội mới là nơi có lượng biệt thự, liền kề rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Sở dĩ có lượng thông tin rao bán nhiều vì khu vực này tập trung một loạt các dự án biệt thự, liền kề có thể kể đến như: Khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn, An Quý Villa - KĐT Dương Nội, Khu đô thị mới An Hưng, Solasta Mansion Dương Nội, An Vượng Villa, Khu đô thị mới Dương Nội, An Phú Shop Villa, An Khang Villa, The Terra An Hưng, ParkCity Hà Nội, Tiểu khu đô thị Nam La Khê, Khu đô thị mới La Khê, Khu đô thị Văn La - Văn Khê, The Mansions, Evelyne Gardens - ParkCity Hà Nội.
Theo khảo sát, giá bán biệt thự tại đây đang dao động phổ biến với mức giá từ gần 160 đến hơn 400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, một căn biệt thự liền kề thiết kế 4 tầng, rộng 198m2, tại khu đô thị mới Dương Nội, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 40 tỷ đồng, tương đương 202,02 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán căn biệt thự liền kề lô góc thiết kế 8 tầng, rộng 65m2 tại dự án The Terra An Hưng, phường Dương Nội, Hà Nội với giá 27,5 tỷ đồng, tương đương 423,08 triệu đồng/m2.
Căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 182m2 tại dự án khu đô thị mới La Khê, phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 46 tỷ đồng, tương đương 252,75 triệu đồng/m2.
Tuy giá cao, nguồn cung lớn nhưng lượng dao dịch phân khúc bất động sản biệt thự, liền kề lại tăng trưởng không quá mạnh, bởi đây là phân khúc hạng sang, khá kén khách. Thực tế hiện nay, kinh doanh thuê biệt thự, liền kề cũng không dễ. Nhiều dãy "nhà cho người giàu" hiện nay trên địa bàn phường Dương Nội rơi vào tình trạng đăng thông tin cho thuê kéo dài vẫn không có khách, nhiều dãy nhà đóng cửa im ỉm, giấy dán cho thuê, bán nhà chồng dán hết lớp này đến lớp khác.
