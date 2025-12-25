Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lít

Thứ năm, 15:36 25/12/2025 | Giá cả thị trường
Bảo Loan
Bảo Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tăng giảm đan xen.

Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn  giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng  xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán 18.716 đồng/lít (giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 290 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.006 đồng/lít (giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.257 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.709 đồng/lít (giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.382 đồng/kg (tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng dầu giảm sâu , xăng E5RON92 chỉ hơn 18 . 000 Đồng / lít - Ảnh 1.

Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tăng giảm đan xen.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng dầu giảm sâu , xăng E5RON92 chỉ hơn 18 . 000 Đồng / lít - Ảnh 2.Tiểu thương lo ngại về quyền riêng tư tài chính trước đề xuất người kinh doanh phải kê khai đầy đủ tài khoản ngân hàng

GĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Không ít người kinh doanh bày tỏ sự băn khoăn, lo ngại về tính khả thi cũng như quyền riêng tư tài chính với đề xuất này.

Giá xăng dầu giảm sâu , xăng E5RON92 chỉ hơn 18 . 000 Đồng / lít - Ảnh 3.Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ Việt

GĐXH - Loại cam này được đang rao bán đầy thị trường, được nhiều người tiêu dùng đánh giá vừa ngon, vừa bổ, giá lại rẻ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nay

Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nay

Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm sâu đến 640 đồng, các loại xăng có giá bán chỉ nhỉnh 19.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm sâu đến 640 đồng, các loại xăng có giá bán chỉ nhỉnh 19.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Quay đầu giảm

Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Quay đầu giảm

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava Alpha

Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava Alpha

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda ICON e: đang giảm tới 10 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe máy điện rẻ nhất phân khúc, sẵn sàng thay thế xe xăng với mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục "nóng".

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 mới nhất chỉ bằng nửa iPhone 17, xứng danh iPhone fullbox giá rẻ đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12 này.

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B của Honda hé lộ màn “lột xác” đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành.

Biến động lãi suất Agribank, BIDV mới nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận cao nhất bao nhiêu tiền?

Biến động lãi suất Agribank, BIDV mới nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận cao nhất bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,3 - 5,3%/năm. Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 5,3%/năm.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, dù có giá mềm hơn nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá phòng trọ cho thuê tại 5 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được thành lập từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã nhích nhẹ, dao động từ 1,9-5 triệu đồng/phòng/tháng.

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa chính thức trình làng, ngay lập tức được đặt lên bàn cân so kè với Toyota Yaris Cross, giá bán quy đổi chỉ từ khoảng 490 triệu đồng cùng loạt trang bị đáng chú ý.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm giá "sập sàn" xuống dưới 700 triệu đồng, thúc đẩy đòn bẩy doanh số dịp cuối năm.

Hà Nội: Giá bán không nhờ tới loạt nhà mặt phố tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Hà Nội: Giá bán không nhờ tới loạt nhà mặt phố tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá bán nhà mặt phố tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc tiếp tục khiến người mua bất ngờ khi thiết lập mặt bằng giá mới.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ mạnh vượt tầm giá, pin bền cho quãng đường tới 150 km mỗi lần sạc, trong khi giá bán chỉ hơn 22 triệu đồng.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường
Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top