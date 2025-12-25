Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025
GĐXH - Giá iPhone 14 mới nhất chỉ bằng nửa iPhone 17, xứng danh iPhone fullbox giá rẻ đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12 này.
Giá iPhone 14 mới nhất
iPhone 14 là iPhone tai thỏ và cổng lightning cuối cùng trước khi Apple chuyển sang màn hình Dynamic Island và cổng USB-C trên dòng iPhone 15. Vì vậy, giá bán của iPhone 14 đã giảm chạm đáy sau khi các dòng iPhone mới ra mắt.
Tuy nhiên, với giá đập hộp chỉ 13.49 triệu đồng cho mẫu 128GB, tăng lên 16.29 triệu đồng cho mẫu 256GB, iPhone 14 vẫn là sự lựa chọn tiết kiệm, hấp dẫn đáng trải nghiệm bậc nhất dành cho khách Việt.
Đánh giá iPhone 14
iPhone 14 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Apple với khung viền vuông vức, mặt lưng kính cường lực bóng bẩy. Mặc dù không có sự thay đổi về kiểu dáng so với iPhone 13, nhưng cảm giác cầm nắm trên iPhone 14 lại cực kỳ thoải mái nhờ chiều ngang chỉ 71.5mm, rất phù hợp với người dùng có bàn tay nhỏ, đặc biệt là các bạn nữ.
Tuy nhiên, mặt lưng bóng của máy khá dễ bám vân tay, nhất là ở các màu đậm như đen và đỏ. Ngược lại, các màu sáng như trắng, xanh dương và tím nhạt lại giúp hạn chế điều này rõ rệt. Năm nay, Apple bổ sung thêm hai màu mới là xanh dương nhạt và tím nhạt, rất dễ phân biệt với iPhone 13 và cũng giúp bạn nổi bật giữa đám đông.
Không có Dynamic Island như bản Pro, nhưng iPhone 14 vẫn sở hữu màn hình OLED 6.1 inch, độ phân giải 1170 x 2532 pixels, mật độ điểm ảnh lên tới 460 ppi. Màn hình cho độ sáng cao, hiển thị tốt ngay cả dưới trời nắng gắt, điểm cộng lớn với người dùng hay di chuyển ngoài trời.
Khả năng hiển thị màu sắc của iPhone 14 cũng rất ấn tượng, không quá "rực rỡ ảo" như một số dòng máy dùng AMOLED, rất phù hợp với người dùng cần màn hình trung thực để chỉnh ảnh, làm video,...
Dù chỉ được trang bị Apple A15 Bionic, con chip đã có từ iPhone 13 Pro, nhưng iPhone 14 lại được nâng cấp lên 5 nhân GPU, thay vì 4 nhân như iPhone 13 thường. Nhờ đó, khả năng xử lý đồ họa, chơi game hay chạy các tác vụ nặng đều mượt mà, ổn định hơn.
Trong trải nghiệm thực tế, các tựa game như PUBG, Genshin Impact, Liên Quân vẫn được máy xử lý ngon lành ở mức đồ họa cao nhất. Nếu bạn là game thủ nhưng không muốn đầu tư quá nhiều, iPhone 14 vẫn là lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại.
iPhone 14 vẫn giữ cụm camera kép 12MP với cảm biến chính và ống kính góc siêu rộng. Tuy không nâng cấp về thông số, nhưng Apple đã tinh chỉnh phần mềm để ảnh chụp sống động và chân thực hơn iPhone 13.
Đặc biệt, iPhone 14 còn hỗ trợ quay video 4K 60fps, kèm theo chống rung quang học (OIS) và chế độ Cinematic Mode cho video "mịn như điện ảnh". Nếu bạn là người hay quay vlog, TikTok hay YouTube, thì đây là một công cụ quay video “chuyên nghiệp hóa” trong thân máy nhỏ gọn.
Dù dung lượng pin chỉ 3279 mAh, nhưng iPhone 14 cho thời gian sử dụng đáng ngạc nhiên. Máy có thể trụ tới 8 giờ sử dụng liên tục, bao gồm lướt web, xem video, chơi game và chụp ảnh.
Máy hỗ trợ sạc nhanh 20W và sạc không dây MagSafe tiện lợi. Tuy nhiên, Apple vẫn không tặng kèm củ sạc, nên bạn sẽ cần trang bị thêm phụ kiện bên ngoài, điểm trừ nhỏ nhưng không quá nghiêm trọng.
Có nên mua iPhone 14 thời điểm này
Tóm lại, nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone fullbox giá rẻ, không quá quan tâm đến những tính năng mới, chỉ cần điện thoại tầm trung bền bỉ, màn hình sắc nét, camera chân thực thì iPhone 14 vẫn là lựa chọn hấp dẫn mà bạn nên cân nhắc trong tháng 12 này.
