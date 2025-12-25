Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 12/2025, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 5 xã mới tại huyện Đông Anh cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã Đông Anh. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các xã thuộc huyện Đông Anh cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ khoảng 60 -200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 50m2 tại dự án Lumière Prime Hills, đường Trường Sa, xã Đông Anh (tức xã Đông Hội, huyện Đông Anh) hiện đang được rao bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2.

Các xã còn lại như Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc dù có lượng chung cư rao bán khá khiêm tốn, tuy nhiên giá bán cũng khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà cảm thấy bất ngờ. Giá chung cư tại các khu vực hiện đang dao động trong khoảng từ 30- 90 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại dự án Intracom Riverside, đường Cao tốc Nhật Tân Nội Bài, xã Vĩnh Thanh (tức xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5 tỷ đồng, tương đương 83,33 triệu đồng/m2.

Căn chung cư rộng 65m2 tại đường Lò Vôi, xã Thiên Lộc (tức xã Võng La, huyện Đông Anh) hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 76,92 triệu đồng/m2.

Thậm chí, hiện nay giá của nhiều căn nhà ở xã hội tại các xã mới thuộc huyện Đông Anh cũ cũng đã tăng nhiệt. Chẳng hạn, Căn nhà ở xã hội thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 63m2 tại dự án Thăng Long Green City, xã Thiên Lộc (tức xã Kim Chung, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,96 tỷ đồng, tương đương 47 triệu đồng/m2.

Nếu như trước đây, các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm được nhiều người mua nhà tìm đến vì giá thành mềm hơn các khu vực trung tâm thủ đô, thì hiện nay giá nhà đất tại các khu vực này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức giá này cũng đã khiến cho nhiều người có thu nhập thấp và trung bình trở tay không kịp.

5 xã mới của huyện Đông Anh sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.

1. Xã Thư Lâm

Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.

2. Xã Đông Anh

Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.

3. Xã Phúc Thịnh

Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.

4. Xã Thiên Lộc

Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.

5. Xã Vĩnh Thanh

Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.

